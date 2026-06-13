Podróż apostolska Leona XIV do Hiszpanii w dwie minuty  

Prezentujemy dwuminutowy materiał wideo Vatican Media, który powstał na podstawie unikalnych ujęć, oddających najważniejsze i najbardziej poruszające momenty z pobytu Leona XIV na Półwyspie Iberyjskim: siedem intensywnych dni spędzonych w Madrycie, Barcelonie i na Wyspach Kanaryjskich, w tym uroczyste otwarcie Wieży Jezusa Chrystusa w bazylice Sagrada Familia oraz spotkania z organizacjami zajmującymi się integracją migrantów.

Z niewielkim odstępstwem od pierwotnego planu, spowodowanym problemami technicznymi samolotu, zakończyła się podróż apostolska Papieża Leona XIV do Hiszpanii. Krótki materiał wideo prezentuje unikalne ujęcia Vatican Media, które obrazują wydarzenia z pobytu Papieża na Półwyspie Iberyjskim: w Madrycie, Barcelonie i na Wyspach Kanaryjskich.

Od spotkania ze wspólnotą diecezjalną na stadionie Santiago Bernabéu po inaugurację Wieży Jezusa Chrystusa w bazylice Sagrada Familia – zdjęcia, które obiegły świat. Ponadto na Wyspach Kanaryjskich odbyły się wzruszające spotkania z migrantami oraz z organizacjami zaangażowanymi w ich przyjmowanie.