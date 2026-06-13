Podróż apostolska Leona XIV do Hiszpanii w dwie minuty  

Prezentujemy dwuminutowy materiał wideo Vatican Media, który powstał na podstawie unikalnych ujęć, oddających najważniejsze i najbardziej poruszające momenty z pobytu Leona XIV na Półwyspie Iberyjskim: siedem intensywnych dni spędzonych w Madrycie, Barcelonie i na Wyspach Kanaryjskich, w tym uroczyste otwarcie Wieży Jezusa Chrystusa w bazylice Sagrada Familia oraz spotkania z organizacjami zajmującymi się integracją migrantów.
Z niewielkim odstępstwem od pierwotnego planu, spowodowanym problemami technicznymi samolotu, zakończyła się podróż apostolska Papieża Leona XIV do Hiszpanii. Krótki materiał wideo prezentuje unikalne ujęcia Vatican Media, które obrazują wydarzenia z pobytu Papieża na Półwyspie Iberyjskim: w Madrycie, Barcelonie i na Wyspach Kanaryjskich.
Od spotkania ze wspólnotą diecezjalną na stadionie Santiago Bernabéu po inaugurację Wieży Jezusa Chrystusa w bazylice Sagrada Familia – zdjęcia, które obiegły świat. Ponadto na Wyspach Kanaryjskich odbyły się wzruszające spotkania z migrantami oraz z organizacjami zaangażowanymi w ich przyjmowanie.Vatican News Highlights from Pope Leo's Apostolic Journey across Spain
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Niemal w tym samym czasie w Belgradzie w Serbii oraz w Hiszpanii, od Madrytu po Teneryfę, dało się zaobserwować intensywne i poruszające świadectwo wiary. Stało się to punktem wyjścia do refleksji nad żywotnością wiary, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń
Msza św., ale i koncerty, świadectwa, a nawet konkurs z nagrodami – to wszystko znalazło się w programie 27. Pielgrzymki Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci (PKRD) przy Radiu Maryja na Jasną Górę. Z najmłodszymi zaśpiewali zespół Małe TGD oraz bp Antoni Długosz. Biskup sprawował Eucharystię z udziałem dzieci. Hasło pielgrzymki to: „Jestem uczniem i misjonarzem Pana Jezusa”. Mali pielgrzymi dziękowali za kończący się rok szkolny i modlili się o opiekę Maryi na czas wakacji.
Zainaugurowała ją intencja modlitewna dotycząca kwestii ochrony życia.
Kontemplacja nie jest doświadczeniem zarezerwowanym dla świętych.
"Odwołanie się do bohaterskiej historii ukraińskiej walki narodowowyzwoleńczej przeciwko sowieckiej dominacji nie ma absolutnie żadnego antypolskiego wydźwięku."
- Spore wyzwanie logistyczne - mówi ks. Tomasz Koprianiuk.
Jedni świętowali życiowy sukces, inni schodzili do szatni ze spuszczonymi głowami - ta noc na mundialu pełna była skrajnych emocji.
Pozdrowienia dla Polaków mieszkających w Kazachstanie przekazał na ręce metropolity Astany abp. Tomasza Pety Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC. W liście odczytanym w sanktuarium w Oziornoje, podczas uroczystości z okazji 90. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu, zapewnił mieszkających tam rodaków o pamięci, modlitwie i duchowej bliskości. Podczas uroczystości poświęcono Pomnik Wdzięczności Polaków dla Narodu Kazachskiego.
Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego - podała w sobotę rzeczniczka Fundacji Prezydenckiej Leonida Kuczmy "Ukraina" Darka Olifer. Jego następca Wiktor Juszczenko również podjął decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.