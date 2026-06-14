Dlaczego Leon XIV wymienia Judasza obok Piotra?  

„Nieść miłość tam, gdzie jest nędza, nadzieję tam, gdzie panuje przygnębienie, i wiarę tam, gdzie rodzi się zwątpienie" - do takiej misji wezwał chrześcijan Papież Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Ojciec Święty podkreślił, że Jezus nie pozostaje obojętny wobec cierpienia człowieka, ale pragnie je przemieniać mocą swojej miłości i miłosierdzia - informuje Vatican News.

Nawiązując do niedzielnej Ewangelii o powołaniu Dwunastu Apostołów, Papież zwrócił uwagę na spojrzenie Jezusa skierowane ku ludziom. Jak zaznaczył, Chrystus patrzy na świat z miłością i współczuciem, dostrzegając zarówno cierpienie człowieka, jak i jego najgłębsze potrzeby.

Jezus widzi rany współczesnego świata

Ojciec Święty przypomniał, że Syn Boży, który stał się człowiekiem, widzi ucisk i przemoc, które odbierają ludziom siły. Dostrzega również wojny, rozbite rodziny oraz młodych ludzi zwodzonych przez fałszywe ideały.

„Jezus widzi i kocha. Kocha i cierpi za nas oraz z nami" - podkreślił Papież. Dodał, że współczucie Chrystusa nie ogranicza się jedynie do bliskości wobec cierpiących, ale wyraża się przede wszystkim w pragnieniu ich zbawienia i odkupienia.

Posłani, by nieść pocieszenie

Leon XIV wskazał, że Jezus, widząc ludzi „jak owce niemające pasterza", nie pozostawia ich samych. Jak dobry pasterz troszczy się o każdego człowieka, a jednocześnie posyła swoich uczniów, aby kontynuowali Jego misję.

„Jakie zadanie mają do wykonania? Nieść Boże pocieszenie cierpiącym – nieść miłość tam, gdzie jest nędza, nadzieję tam, gdzie panuje przygnębienie, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie" - powiedział Papież.

Ojciec Święty przypomniał, że ewangelizacja nie polega przede wszystkim na przekazywaniu idei, ale na dawaniu świadectwa obecności Boga, który jest blisko człowieka i pragnie przemieniać jego życie.

Ewangelia pozostaje zawsze młoda

Komentując fragment Ewangelii wymieniający imiona Dwunastu Apostołów, Leon XIV zwrócił uwagę na obecność zarówno św. Piotra, jak i Judasza Iskarioty. Jest to przypomnienie, że człowiek może odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa, ale może je również odrzucić.

Mimo ludzkich słabości Dobra Nowina pozostaje niezmiennie aktualna. „Ewangelia pozostaje dla wszystkich słowem żywym i prawdziwym" - podkreślił Papież. Jak dodał, orędzie Chrystusa jest wciąż młode, świeże i wyzwalające, ponieważ przypomina, że królestwo Boże jest blisko każdego człowieka.

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie

Ojciec Święty zatrzymał się także nad słowami Jezusa skierowanymi do Apostołów: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie". Zaznaczył, że zbawienie jest bezinteresownym darem Boga, którego nie można ani kupić, ani na niego zasłużyć.

Papież przypomniał, że łaska jest wyrazem Bożego miłosierdzia, które dociera do człowieka wszędzie po to, by prowadzić go ku Bogu. Dlatego zadanie ewangelizowania rodzi się z doświadczenia otrzymanego daru i wyraża się poprzez przebaczenie, służbę ubogim oraz zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości.

Prosić o nowych robotników Ewangelii

Na zakończenie Leon XIV przypomniał wezwanie Jezusa, aby modlić się o nowych robotników na żniwo Pańskie. Zachęcił wiernych, by z odwagą odpowiadali na swoje chrześcijańskie powołanie i nie bali się dawać świadectwa Ewangelii we współczesnym świecie.

autor: Łukasz Bankowski /Vatican Media