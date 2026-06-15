„Nie lękajcie się kruchości” – pisze Leon XIV w Orędziu na VI Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Ojciec Święty przekonuje, że starość nie jest czasem marginalizacji, lecz szczególną drogą wiary, modlitwy i nadziei, prosząc jednocześnie seniorów o modlitwę w intencji pokoju na świecie.

Podeszły wiek nie jest czasem przegranym, ale szczególnym powołaniem – podkreśla Leon XIV w Orędziu na VI Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który będzie obchodzony 26 lipca. Papież zachęca seniorów, by nie bali się własnej kruchości i łączyli się z nim w modlitwie o pokój na świecie.

Opublikowane dziś papieskie Orędzie nosi tytuł: „Ja nie zapomnę o tobie" (Iz 49, 15). Ojciec Święty przypomina w nim słowa proroka Izajasza, przez które Bóg zapewnia każdego człowieka o swojej nieustannej pamięci i miłości. „Także dzisiaj możemy odczytywać te słowa jako skierowane do każdego z nas, a każdy może usłyszeć owo: «Ja nie zapomnę o tobie»" – pisze Papież.

Bóg nie zapomina o nikim

Leon XIV zauważa, że doświadczenie bycia zapomnianym dotyka dziś wielu ludzi, szczególnie osób starszych. Samotność, izolacja czy sprowadzenie człowieka do numeru łóżka lub choroby sprawiają, że wielu seniorów czuje się niewidzialnych. Odpowiedzią na tę sytuację jest jednak Boża miłość, która „nie zapomina o nikim".

Papież podkreśla, że Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych powinien stać się okazją do odkrycia na nowo więzi międzypokoleniowych. Zachęca szczególnie młodych ludzi do odwiedzania swoich dziadków oraz osób starszych pozostających w samotności. „Sprawcie, aby słowa proroka: «Ja nie zapomnę o tobie», przybrały kształt czułego i serdecznego spotkania" – apeluje.

Nie wstydzić się własnej kruchości

Ojciec Święty przypomina, że starość może stać się czasem ponownego odkrycia Boga. Wielu ludzi dożywa dziś późnego wieku bez głębokiego doświadczenia wiary, dlatego właśnie ten etap życia może być okazją do rozpoczęcia lub odnowienia życia duchowego.

Leon XIV zachęca seniorów, by nie bali się własnych ograniczeń. „Pragnę wam powiedzieć: nie lękajcie się kruchości!" – pisze. Dodaje, że przyjęta i uznana słabość otwiera człowieka na wzajemne wsparcie oraz na Boga, który może obdarzyć serca pojednaniem i prawdziwym pokojem.

Modlitwa o pokój dla przyszłych pokoleń

Papież zwraca uwagę, że współczesny świat naznaczony jest przemocą i konfliktami. Wielu dziadków i osób starszych z niepokojem zastanawia się, jaki świat odziedziczą ich wnuki. Dlatego prosi seniorów o szczególną modlitwę: „Najdrożsi, zachęcam was, abyście zjednoczyli się ze mną w wytrwałej modlitwie o rychłe nadejście pokoju na całym świecie".

Na zakończenie dziękuje osobom starszym za codzienne wsparcie modlitewne, zwłaszcza za odmawiany przez nich różaniec. Zapewnia również o swojej modlitwie i życzy, aby Pan „który nigdy o nas nie zapomina, zawsze odnawiał nas w wierze, nadziei i miłości".