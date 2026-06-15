Pod hasłem „Czas obronić małżeństwo, czas obronić życie” ulicami Oświęcimia przeszedł 14 czerwca br. po raz trzynasty Marsz dla Życia i Rodziny.
Mimo deszczowej pogody w wydarzeniu uczestniczyło kilkaset osób – rodziny z dziećmi, przedstawiciele wspólnot, grup i ruchów duszpasterskich.
Barwny pochód z biało-czerwonymi flagami i balonami wyruszył sprzed kościoła św. Maksymiliana Męczennika po Mszy św. Uczestnicy przeszli kilkukilometrową trasą ulicami miasta, manifestując przywiązanie do wartości życia i rodziny.
Jak podkreślali organizatorzy, szczególnym znakiem tegorocznej edycji była obecność całych rodzin – od pradziadków po prawnuki. Deszcz nie zniechęcił uczestników, którzy przy akompaniamencie religijnych pieśni przeszli wyznaczoną trasą. W czasie marszu przypominano treść Jasnogórskich Ślubów Narodu oraz Deklaracji na rzecz życia i rodziny, będącej od 2012 roku przesłaniem prorodzinnych manifestacji organizowanych w Polsce.
Podczas przemarszu skandowano hasła promujące ochronę życia i rodziny. Nawiązywano także do nauczania papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka i Leona XIV dotyczącego godności ludzkiego życia oraz znaczenia rodziny w życiu społecznym.
Po zakończeniu marszu na placu parafialnym przy kościele św. Maksymiliana odbył się rodzinny piknik. Oprawę muzyczną zapewnił zespół „Gloria Dei”, działający przy parafii św. Józefa Robotnika na osiedlu Zasole. Organizatorzy przygotowali m.in. grill, domowe wypieki, watę cukrową, lody, dmuchańce, malowanie twarzy oraz wspólne zabawy integracyjne.
Marsz dla Życia i Rodziny po raz pierwszy odbył się w Oświęcimiu w 2012 roku. Tegoroczna edycja była częścią ogólnopolskiej inicjatywy, która w tym roku zgromadziła uczestników w ponad 150 miejscowościach. Organizatorzy podkreślali, że wydarzenie było publicznym świadectwem radości życia, wartości małżeństwa i znaczenia rodziny, określanej przez św. Jana Pawła II jako fundament „cywilizacji miłości”.
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