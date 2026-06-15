Wielki pakt USA i Iranu. Co umowa mocarstw oznacza dla Libanu?  

Szyickie proirańskie ugrupowanie Hezbollah poinformowało w poniedziałek, że wita porozumienie o zawieszeniu broni między USA a Iranem, które przyniosło zawieszenie broni na wszystkich frontach łącznie z Libanem.

Wspierana przez Iran szyicka organizacja terrorystyczna zapewniła w pisemnym oświadczeniu, że nie zaakceptuje żadnych ataków Izraela które "naruszyłyby suwerenność Libanu lub brały na cel jego mieszkańców" - przekazała agencja Reutera. Ugrupowanie dodało, że włączenie Libanu do amerykańsko-irańskiej umowy stanowi odbicie chęci zakończenia wojny przez Teheran.

Przedstawiciel Hezbollahu przekazał natomiast agencji AFP, że Iran opóźnił podpisanie umowy ze Stanami Zjednoczonymi, aby monitorować przestrzeganie przez Izrael zawieszenia broni w Libanie. O uzgodnieniu treści umowy poinformowano nocą z niedzieli na poniedziałek. Samo memorandum o porozumieniu kończącym trwający od lutego konflikt ma zaś, jak podano, zostać podpisane w piątek w Genewie.

Rozmówca agencji, który nie chciał ujawnić swojego nazwiska, dodał, że Hezbollah odrzuca izraelską "swobodę przemieszczania się" w Libanie.

Izrael nie wycofa się z południowego Libanu w ramach nowego porozumienia między USA i Iranem , pomimo żądań Iranu - poinformował w poniedziałek dziennik "Jerusalem Post" powołując się na dobrze poinformowane źródło w armii. Rozmówca gazety podkreślił, że jeśli Hezbollah uszanuje zawieszenie broni, siły izraelskie nie będą atakować ugrupowania.

Prezydent Libanu Joseph Aoun wyraził ostrożną nadzieję, że porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie położy "definitywny kres" konfliktowi między Izraelem a Hezbollahem - przekazała agencja AP. Prezydent oświadczył, że z zadowoleniem przyjmuje "uznanie, że stabilność i bezpieczeństwo Libanu stanowią integralną część wszelkich poważnych wysiłków na rzecz umocnienia stabilności w regionie" .

Jednocześnie - podkreśliła agencja - wyraźna niechęć Aouna do udzielenia pełnego poparcia dla amerykańsko-irańskiego porozumienia wynika prawdopodobnie z obaw, że to Iran, a nie państwo libańskie, będzie negocjować zawieszenie broni w Libanie. Prezydent może też obawiać się konsekwencji dla Hezbollahu, który rząd Aouna zobowiązał się rozbroić.

Hezbollah był jedynym spośród libańskich ugrupowań, jakie nie rozbroiło się po wojnie domowej. Wbrew zobowiązaniom nie rozbroił się również po zakończeniu wojny libańskiej w 2006. Stopniowo rozbudowywał obronność na zdominowanym przez szyitów południu kraju, tworząc tam faktyczne państwo w państwie. W marcu zaatakował Izrael dołączając po stronie Iranu do wojny.