info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Trump ogłasza rozejm, Iran wystawia rachunek. Kulisy paktu z Waszyngtonem
rss newsletter facebook twitter

Trump ogłasza rozejm, Iran wystawia rachunek. Kulisy paktu z Waszyngtonem

Trump ogłasza rozejm, Iran wystawia rachunek. Kulisy paktu z Waszyngtonem  
PAP/EPA/FAZRY ISMAIL

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Baghai oświadczył w poniedziałek, że Iran będzie pobierać opłaty za usługi morskie od statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Dodał, że USA zobowiązały się do wypłaty reparacji za szkody wojenne i uwolnienia irańskich aktywów zamrożonych za granicą.

- Zawsze twierdziliśmy, że nie dążymy do pobierania opłat tranzytowych, lecz że będą naliczane opłaty za usługi nawigacyjne, ochronę środowiska, ubezpieczenie statków i inne niezbędne usługi - powiedział Baghai, podkreślając, że wprowadzone opłaty mają dotyczyć usług morskich a nie opłat za przepłynięcie cieśniny Ormuz.

Baghai podkreślił, że "uwolnienie irańskich aktywów i reparacje za szkody to dwa kluczowe punkty" porozumienia, które ma zostać podpisane w piątek, dodając, że "strona amerykańska zobowiązała się do podjęcia działań w obu tych obszarach".

Iran zapowiedział także starania o ratyfikację porozumienia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, w tym jego zapisów dotyczących programu nuklearnego. Rzecznik wyraził oczekiwanie, że odpowiednia rezolucja zostanie przyjęta w ciągu 60 dni od podpisania umowy.

Odnosząc się do sytuacji regionalnej, Baghai podkreślił, że Liban jest integralną częścią porozumienia oraz wezwał do zakończenia walk i poszanowania jego suwerenności i integralności terytorialnej. Dodał, że Waszyngton jest zobowiązany do dopilnowania, aby Izrael zakończył działania w Libanie.

Iran będzie zabiegać o ratyfikację przez Radę Bezpieczeństwa ONZ ostatecznego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, w tym o jego część dotyczącą programu nuklearnego. - Oczekujemy, że ostateczne porozumienie zostanie poparte rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 60 dni po jego podpisaniu - przekazał rzecznik.

Mimo postępów w negocjacjach pokojowych Teheran nadal deklaruje głęboką nieufność wobec Stanów Zjednoczonych.

Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili w niedzielę, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał "natychmiastowe" otwarcie cieśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 15.06.2026 16:05

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, NEGOCJACJE, PAP, USA, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump i Pezeszkian podpisali wstępne porozumienie o zakończeniu wojny | Netanjahu: zostaniemy w Strefie Gazy, Libanie i Syrii tak długo, jak będzie trzeba | Wielka gra Trumpa z Iranem. Szczegóły tajnego porozumienia poznamy za dwa dni | Wielki pakt USA i Iranu. Co umowa mocarstw oznacza dla Libanu? | Trump ogłosił zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem i otwarcie cieśniny Ormuz
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W imię prawdy

ks. Włodzimierz Lewandowski

W imię prawdy

Polaryzacja, dzielące narracje, jałowe uproszczenia i upokorzenia są zjawiskami, występującymi nie tylko na Półwyspie Iberyjskim.

Ideał, ideałem, a my...

Andrzej Macura

Ideał, ideałem, a my...

Czy życie Ewangelią to ideał dla chrześcijan nieosiągalny? Naprawdę?

Strategie

Katarzyna Solecka

Strategie

Przyglądanie się, jak ludzie komplikują sobie życie, może stanowić niezłą rozrywkę.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Amerykanie na stałe w Polsce? Szef Pentagonu odpowiada Kosiniakowi-Kamyszowi

Amerykanie na stałe w Polsce? Szef Pentagonu odpowiada Kosiniakowi-Kamyszowi

Pentagon jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium; jakkolwiek ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia - przekazał w czwartek w Brukseli wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lekarz od "saloniku VIP" złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka warszawskiej izby lekarskiej

Lekarz od "saloniku VIP" złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka warszawskiej izby lekarskiej

Lekarz Dawid Kacprzyk złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie - przekazał w czwartek PAP prezes tej izby dr Artur Drobniak. Według doniesień portalu Zero.pl, Kacprzyk, wówczas członek Koalicji Obywatelskiej, stworzył w podległym warszawskiemu ratuszowi Szpitalu Południowym alternatywną, nieoficjalną ścieżkę leczenia dla polityków i ich bliskich.

Republika Środkowoafrykańska: Armia dementuje pogłoski o zamachu stanu

Republika Środkowoafrykańska: Armia dementuje pogłoski o zamachu stanu

Władze zapewniają o stabilności kraju.

Premier: Zatrzymano podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina

Premier: Zatrzymano podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina

Premier Donald Tusk poinformował w czwartek, że funkcjonariusze policji i ABW zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej.

Najstarsza zakonnica na świecie i jej sekret

Najstarsza zakonnica na świecie i jej sekret

Przeżyła dwie wojny światowe, widziała dziesięciu papieży...

Medjugorje: Przygotowania do 45. rocznicy pierwszych domniemanych objawień maryjnych

Medjugorje: Przygotowania do 45. rocznicy pierwszych domniemanych objawień maryjnych

Medjugorje oraz związane z nim grupy religijne na całym świecie przygotowują się obecnie do 45. rocznicy pierwszych domniemanych objawień maryjnych z 1981 roku.

Wojna z Iranem kosztowała USA już 132 mld dolarów

Wojna z Iranem kosztowała USA już 132 mld dolarów

Zginęło 13 amerykańskich żołnierzy oraz ponad 3,3 tys. Irańczyków.

ONZ: Rekordowa liczba zabójstw i zaginięć obrońców praw człowieka na świecie

ONZ: Rekordowa liczba zabójstw i zaginięć obrońców praw człowieka na świecie

Jak wynika z nowego raportu opublikowanego w środę przez Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób.

Kolumbia: Służby unieszkodliwiły jaguara, który wszedł na teren uniwersytetu

Kolumbia: Służby unieszkodliwiły jaguara, który wszedł na teren uniwersytetu

Ewakuowano kilka sąsiednich budynków.

Trump i Pezeszkian podpisali wstępne porozumienie o zakończeniu wojny

Trump i Pezeszkian podpisali wstępne porozumienie o zakończeniu wojny

Biały Dom potwierdził.

Bruksela zapowiada więcej pieniędzy dla polskich rolników. Padła konkretna kwota

Bruksela zapowiada więcej pieniędzy dla polskich rolników. Padła konkretna kwota

Polska ma otrzymać co najmniej 33,6 mld euro w ramach nowej wspólnej polityki rolnej UE na lata 2028-2034. Jak podkreślił unijny komisarz ds. rolnictwa Christophe Hansen, oznacza to wzrost w porównaniu z obecnym budżetem i plasuje Polskę w gronie 16 państw, które zyskają na nowych zasadach finansowania.

Miliony, zwolnienie i prokuratura. Ruszyła lawina po sprawie radnego-lekarza

Miliony, zwolnienie i prokuratura. Ruszyła lawina po sprawie radnego-lekarza

Dawid Kacprzyk nie pracuje już w Szpitalu Południowym, a placówka przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 19.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
22°C Piątek
noc
20°C Piątek
rano
28°C Piątek
dzień
29°C Piątek
wieczór
wiecej »
 