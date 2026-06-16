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Netanjahu: zostaniemy w Strefie Gazy, Libanie i Syrii tak długo, jak będzie trzeba

Netanjahu: zostaniemy w Strefie Gazy, Libanie i Syrii tak długo, jak będzie trzeba  
EPA/RONEN ZVULUN

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział w poniedziałek, ze izraelskie wojska pozostaną w Strefie Gazy, Libanie i Syrii "tak długo, jak to będzie potrzebne". Podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedział też, że będzie kandydował w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

"Chcę was uspokoić. Tak, zamierzam startować i zamierzam też wygrać" - oświadczył premier Izraela w odpowiedzi na pytanie, czy przewiduje start w wyborach parlamentarnych, które mają się odbyć nie później niż 27 października.

Netanjahu nazwał zawarte w poniedziałek wstępne porozumienie USA z Iranem "historycznym zwycięstwem", które "przetrwa pokolenia".

"Iran pędził w kierunku broni jądrowej" - oświadczył szef izraelskiego rządu i dodał, że gdyby jego gabinet nie podjął zdecydowanych działań "również we współpracy z kilkoma innymi krajami, a później w ramach historycznej współpracy z prezydentem (Donaldem) Trumpem i siłami zbrojnymi USA, Iran miałby już bomby atomowe".

Netanjahu podkreślił, że zazwyczaj zgadza się z prezydentem USA, ale "zdarzają się też sytuacje, w których nasze poglądy się różnią".

Ocenił jednak, że "walka nie skończyła się", Izrael "będzie musiał nadal czuwać", a izraelska armia "będzie przeciwdziałać zagrożeniom w regionie".

Netanjahu zapewnił zarazem, że izraelskie siły zbrojne "zlikwidowały tysiące terrorystów i niezliczone obiekty infrastruktury terrorystycznej". Podkreślił, że uwolniono wszystkich zakładników porwanych przez Hamas 7 października 2023 roku.

Wcześniej w poniedziałek urzędnik amerykańskiej administracji, cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że wycofanie izraelskich wojsk z Libanu nie jest warunkiem umowy, którą USA zawarły z Iranem. Dodał, że Izrael "będzie miał prawo bronić się przed wszelkimi atakami Hezbollahu".

Teheran podkreślał natomiast, że traktuje sprawę popieranego przez irańskie władze libańskiego ugrupowania Hezbollah, które z terytorium Libanu atakowało cele w Izraelu, jako integralną część porozumienia z USA.

Biały Dom nie ujawnił szczegółów umowy, którą ze strony amerykańskiej podpisali Trump i wiceprezydent J.D. Vance, a ze strony irańskiej - przewodniczący parlamentu Mohammad Ghalibaf. Ogłoszono, że zostaną one opublikowane w ciągu 1-2 dni.

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PAP |

dodane 16.06.2026 07:35

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, IZRAEL, LIBAN, NEGOCJACJE, PAP, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, USA, WOJNA, WYBORY

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