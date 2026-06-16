Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak poinformował na wtorkowym briefingu, że śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa 44-letniego obywatela Federacji Rosyjskiej Roberta K., który w przestrzeni medialnej występował jako Simon Skrepecki. - Prowadził działalność artystyczną, w której wyrażał krytykę wobec aktualnych poczynań, posunięć władz Federacji Rosyjskiej - dodał rzecznik.

Według ustaleń, do zabójstwa doszło w poniedziałek ok. godz. 9:30-9:45 na chodniku, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały 5 ran wlotowych i dwie wylotowe, usytuowane w górnej części klatki piersiowej i w głowie.

Rzecznik podał, że w trakcie śledztwa zatrzymano dwóch obywateli Białorusi w okolicach konsulatu Republiki Białoruskiej w Białej Podlaskiej. - Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem ustaleń - powiedział Kozak. Do tej chwili nie postawiono nikomu w tej sprawie zarzutów.