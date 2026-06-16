Maja Chwalińska otrzymała „dziką kartę” na Wimbledon  

Maja Chwalińska otrzymała „dziką kartę” i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu - poinformowali organizatorzy. Oznacza to, że w zasadniczej części zmagań na trawiastych kortach w Londynie od 29 czerwca będzie rywalizować co najmniej sześcioro polskich tenisistów.
„Dzika karta” to specjalna przepustka dla tenisistów na występ w turnieju. Zazwyczaj dostają ją gwiazdy, które z powodu kontuzji wypadły z czołówki i wracają do gry po dłuższej przerwie.
24-letnia Chwalińska 6 czerwca wystąpiła w finale innej wielkoszlemowej imprezy - French Open, przegrywając z Rosjanką Mirrą Andriewą. Potrzebowała jednak tzw. dzikiej karty od organizatorów Wimbledonu, gdyż w momencie zamknięcia listy zgłoszeń zajmowała 114. pozycję w rankingu WTA, co oznaczałoby konieczność gry w kwalifikacjach. Taką drogę przeszła w Paryżu, a po sukcesie w stolicy Francji awansowała aż na 21. lokatę w klasyfikacji tenisistek. Takie miejsce zwyczajowo oznacza nie tylko udział w zawodach wielkoszlemowych, ale i rozstawienie.
Po wyczynie Chwalińskiej pojawiła się jednak silna presja na organizatorach Wimbledonu, aby ci przyznali jej „dziką kartę”, m.in. Polski Związek Tenisowy złożył w tej sprawie oficjalny wniosek. Także w studiu telewizji TNT słynny przed laty tenisista amerykański John McEnroe zachęcał byłego brytyjskiego gracza Tima Henmana, obecnie udzielającego się przy organizacji londyńskiej imprezy, do docenienia niespodziewanego sukcesu Polki i jej technicznego stylu, który idealnie pasuje do kortów trawiastych.
Ostatecznie we wtorek na oficjalnej stronie Wimbledonu podano listę tenisistów, którym przyznano „dziką kartę”. Wyróżniono w ten sposób po osiem singlistek i singlistów, w tym Bułgara Grigora Dimitrowa i kończącego po tym sezonie karierę Szwajcara Stana Wawrinkę oraz po siedem męskich i kobiecych par deblowych, w tym amerykańskie siostry Venus i Serenę Williams.
Piotr Szczypka, prezes klubu BKT Advantage Bielsko-Biała, którego barwy reprezentuje Chwalińska i jej menedżer, uważa, że przyznanie jej „dzikiej karty” to dowód na docenienie tego, co zrobiła w Paryżu.
- Musimy teraz szybko załatwiać sprawy związane z jej wyjazdem do Anglii – powiedział PAP Szczypka.
Pytany, jak ocenia szanse na sukces w Londynie, odparł, że „są takie same, jak w Paryżu”.
W głównej drabince Wimbledonu znajdą się zatem cztery polskie tenisistki: trzecia w rankingu WTA Iga Świątek, która będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem, 21. Chwalińska, 45. Magdalena Fręch i 48. Magda Linette oraz dwóch polskich tenisistów: Hubert Hurkacz (103. ATP) i Kamil Majchrzak, który w niedzielę odniósł życiowy sukces, triumfując w turnieju ATP w holenderskim ‘s-Hertogenbosch i jest 47. na liście światowej.
Chwalińska najlepiej radzi sobie na kortach ziemnych. Na trawiastej nawierzchni grała znacznie rzadziej i przed Wimbledonem również nie będzie miała żadnego sprawdzianu. Najlepiej w Wimbledonie poszło jej w 2022 roku, gdy w pierwszej rundzie pokonała Czeszkę Katerinę Siniakovą, a w drugiej uległa Amerykance Alison Riske-Amritraj.
Polaryzacja, dzielące narracje, jałowe uproszczenia i upokorzenia są zjawiskami, występującymi nie tylko na Półwyspie Iberyjskim.
Pentagon jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium; jakkolwiek ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia - przekazał w czwartek w Brukseli wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Lekarz Dawid Kacprzyk złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie - przekazał w czwartek PAP prezes tej izby dr Artur Drobniak. Według doniesień portalu Zero.pl, Kacprzyk, wówczas członek Koalicji Obywatelskiej, stworzył w podległym warszawskiemu ratuszowi Szpitalu Południowym alternatywną, nieoficjalną ścieżkę leczenia dla polityków i ich bliskich.
Władze zapewniają o stabilności kraju.
Premier Donald Tusk poinformował w czwartek, że funkcjonariusze policji i ABW zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej.
Przeżyła dwie wojny światowe, widziała dziesięciu papieży...
Medjugorje oraz związane z nim grupy religijne na całym świecie przygotowują się obecnie do 45. rocznicy pierwszych domniemanych objawień maryjnych z 1981 roku.
Zginęło 13 amerykańskich żołnierzy oraz ponad 3,3 tys. Irańczyków.
Jak wynika z nowego raportu opublikowanego w środę przez Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób.
Ewakuowano kilka sąsiednich budynków.
Polska ma otrzymać co najmniej 33,6 mld euro w ramach nowej wspólnej polityki rolnej UE na lata 2028-2034. Jak podkreślił unijny komisarz ds. rolnictwa Christophe Hansen, oznacza to wzrost w porównaniu z obecnym budżetem i plasuje Polskę w gronie 16 państw, które zyskają na nowych zasadach finansowania.