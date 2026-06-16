Rosyjski okręt otworzył ogień na kanale La Manche  

Załoga rosyjskiej fregaty przepływającej przez kanał La Manche oddała we wtorek strzały ostrzegawcze w kierunku znajdującego się w pobliżu jachtu - podała brytyjska agencja Press Association. Brytyjskie ministerstwo obrony potwierdziło, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
Według Press Association, do zdarzenia doszło ok. 11.40 czasu londyńskiego (12.40 czasu polskiego) pomiędzy Wyspą Wight na południu Anglii i francuskim regionem Normandia, a strzały padły z fregaty Admirał Grigorowicz. Zarejestrowany w Wielkiej Brytanii jacht znajdował się wówczas w odległości ok. 500 metrów od rosyjskiego okrętu i 20 mil morskich od Wyspy Wight.
Nie ma informacji, by strzały ostrzegawcze spowodowały jakiekolwiek obrażenia wśród załogi lub uszkodzenia jachtu.
Rzecznik ministerstwa obrony przekazał, że resort "bada doniesienia o zdarzeniu na kanale (La Manche)".
Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich - w niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia ministerstwo spraw zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję.
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