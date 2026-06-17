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Papież o zapowiadanych święceniach biskupich w Bractwie Piusa X: Trzeba zdać sobie sprawę z tego, co to oznacza

Papież o zapowiadanych święceniach biskupich w Bractwie Piusa X: Trzeba zdać sobie sprawę z tego, co to oznacza  
Vatican Media Leon XIV.

Podróż do Hiszpanii, kryzys migracyjny, porozumienie USA i Iranu, relacje z Bractwem Piusa X, a także plany na wakacje – to główne tematy, które poruszył Papież podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami na zakończenie jednodniowego pobytu w Castel Gandolfo.

Diennikarze pytali Papieża przede wszystkim o jego wrażenia z podróży apostolskiej. Leon XIV przyznał, że duże wrażenie zrobił na nim entuzjazm, z jakim został przyjęty na różnych miejscach przez tak wielu ludzi. Wszystko było dobrze przygotowane, ludzie byli zadowoleni, cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć – dodał Ojciec Święty. Zapowiedział, że więcej o podróży do Hiszpanii powie podczas jutrzejszej audiencji ogólnej.

Poproszony o komentarz do długiej owacji w parlamencie, Papież podkreślił, że nie chce wdawać się w politykę ani w Hiszpanii, ani w żadnym innym kraju. Zachęca natomiast do dialogu, wzajemnego słuchania i by nie ograniczano się jedynie do samej krytyki i obrażania opozycji, nie zważając na dobro wspólne.

Nie możemy uchylać się od odpowiedzialności 

Papież został też poproszony o komentarz do postulatu wydalania migrantów. Powiedział, że często nie dostrzegamy powodów, dla których ci ludzie musieli opuścić swoje kraje – a jest ich wiele: przemoc, wojny, konflikty. Domagając się ich wydalenia, uchylamy się od odpowiedzialności. Leon XIV stwierdził, że nie jest to podejście chrześcijańskie. Trzeba szanować każdą osobę i rozpatrywać poszczególne przypadki, a przede wszystkim traktować ludzi z szacunkiem jako osoby.

Mam nadzieję, że to koniec wojny

Komentując natomiast porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem, Leon XIV przypomniał, że zawsze trzeba apelować o pokój i domagać się negocjacji. „Dzięki Bogu mamy przynajmniej to memorandum, które, jak się wydaje, zostanie oficjalnie podpisane w piątek. Mówią, że pozostaje jeszcze kilka kwestii do ustalenia i rozstrzygnięcia, ale zawsze lepiej jest to robić poprzez dialog i negocjacje, a nie powracając do wojny, dlatego mam nadzieję, że będzie to prawdziwe rozwiązanie konfliktu, że wojna naprawdę się skończyła i że będziemy mogli iść naprzód dla dobra wszystkich” – powiedział Papież. Podkreślił, że trzeba też rozwiązać inne problemy i dążyć do wyeliminowania broni atomowej.

Wybór należy do Bractwa Piusa X

Ojciec Święty odniósł się również do zapowiedzianych przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X święceń biskupich. Zapowiedział, że zamierza wystosować kolejny apel, by powiedzieć: „Nie róbcie tego, starajmy się żyć w komunii w Kościele”. Zastrzegł jednak, że wybór należy do Bractwa. „Trzeba zdać sobie sprawę z tego, co to oznacza dla nich i dla Kościoła. Oczywiście podział między chrześcijanami jest zawsze bolesny, jednak oni odmawiają zaakceptowania pewnych fundamentalnych elementów Kościoła, począwszy od różnych punktów Soboru Watykańskiego II, i właśnie dlatego dokonują tego wyboru. Przykro mi z tego powodu, ale musimy iść naprzód”.

Wakacje to odpoczynek, lektura i refleksja

Zapytany o plany na wakacje, Papież odpowiedział, że będzie to czas na odpoczynek, lekturę, refleksję i przygotowania do tego, co czeka go w przyszłości.

Krzysztof Bronk

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VATICANNEWS.VA |

dodane 17.06.2026 07:15

TAGI| IRAN, KOŚCIÓŁ, PAP, PAPIEŻ, USA, WATYKAN, WOJNA, WŁOCHY

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