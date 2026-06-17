info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Wiceszef polskiego MSWiA o interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic: Kto łamie prawo, ponosi konsekwencje
rss newsletter facebook twitter

Wiceszef polskiego MSWiA o interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic: Kto łamie prawo, ponosi konsekwencje

Wiceszef polskiego MSWiA o interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic: Kto łamie prawo, ponosi konsekwencje  
Wistula / CC-SA 3.0 Siedziba MSWiA

Kto łamie prawo, ponosi konsekwencje - tak sprawę interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic, w tym Roberta Bąkiewicza, skomentował w środę wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. Dodał, że Bąkiewicz nie jest w Polsce i obowiązuje go prawo niemieckie.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poproszony w TOK FM o komentarz do "rajdu Roberta Bąkiewicza na Berlin", odparł: - Kto łamie prawo, ponosi konsekwencje.

Zwrócił uwagę, że Bąkiewicz w Niemczech. - Nie miał zgłoszonego przemarszu z krzyżem, był poinformowany przez stronę niemiecką, że może zorganizować, z tego co pamiętam (...), demonstrację w miejscu. Natomiast nie może przemieszczać się z krzyżem, w to miejsce (...) pomnika - powiedział.

Szczepański zaznaczył, że na miejscu był polski konsul. - Trzeba pamiętać, że pan Bąkiewicz nie jest w Polsce. Obowiązuje go prawo niemieckie i po prostu powinien go też przestrzegać - dodał.

We wtorek grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej.

Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji krótko przed godz. 16 przed Reichstagiem zebrało się około 15 osób w żółtych kamizelkach. "Z transparentami, dużym drewnianym krzyżem i przy głośnych okrzykach chciały one udać się pod polski Głaz Pamięci. Taki przemarsz do miejsca pamięci został im jednak zakazany przez nasze siły policyjne" - napisano w komunikacie.

Zebranym - przy pomocy tłumacza - miano zaproponować zorganizowanie zgromadzenia w pobliskim Skulpturenparku albo "udanie się pojedynczo do miejsca pamięci".

"Gdy mimo to grupa, wraz z krzyżem i transparentami, udała się wspólnie w kierunku pomnika, policjanci zastosowali wobec sześciu osób środki ograniczające wolność. Ponieważ doszło przy tym do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego" - poinformowała berlińska policja. Po zakończeniu czynności wszystkie osoby zostały zwolnione na miejscu.

Nagrania, na których niemieccy policjanci próbują zatrzymać niosących krzyż członków Ruchu Obrony Granic (ROG), zaczęły się pojawiać późnym popołudniem w mediach społecznościowych. W pewnym momencie między demonstrantami a funkcjonariuszami wywiązała się szarpanina. Niektórzy spośród członków ROG, m.in. jego lider Robert Bąkiewicz, zostali unieruchomieni przez policjantów oraz skuci i tymczasowo zatrzymani.

Na nagraniu opublikowanym we wtorek na platformie X Bąkiewicz informował, że członkowie ROG nie prowadzą żadnego zgromadzenia; chcą pomodlić się przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary oraz umieścić tam krzyż i tabliczki informujące o niemieckich zbrodniach. Bąkiewicz apelował także do polskiej ambasady w Berlinie o pomoc w negocjacjach z niemiecką policją, wyrażając obawę, że ta użyje wobec nich siły.

O godzinie 20 przed Ambasadą Niemiec w Warszawie zebrało się kilkudziesięciu zwolenników m.in. ROG oraz środowisko związane z Telewizją Republika. Następnie kilku polityków PiS udało się do zamkniętej już siedziby MSZ, deklarując zamiar wejścia tam z kontrolą poselską.

Zdaniem szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Marcina Przydacza, choć konsulat polski już zareagował swoją obecnością na miejscu zdarzenia, potrzebna jest "interwencja natury politycznej".

- Bez względu na to, jak kto ocenia działalność tego czy innego obywatela Rzeczypospolitej, to są, panie ministrze spraw zagranicznych, obywatele Rzeczypospolitej i oni zasługują na to, aby ich wesprzeć w sytuacji, w której traktuje się ich w nieodpowiedni sposób - oświadczył prezydencki minister, zwracając się do szefa MSZ Radosława Sikorskiego. - Zwłaszcza kiedy to robi sojusznicze państwo, zwłaszcza kiedy to robi policja sąsiedniego państwa. W związku z tym ta rozmowa natury politycznej powinna się odbyć jak najszybciej - zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 17.06.2026 09:04

TAGI| DEMONSTRACJA, NIEMCY, PAP, POLICJA, SPOŁECZEŃSTWO, ZATRZYMANIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zrabowany przez Niemców rękopis słynnego średniowiecznego hymnu wraca do Polski | MSZ RFN: Niemieckie spojrzenie na Polskę bywa powierzchowne, to musi się zmienić | Siłowa interwencja niemieckiej policji wobec Ruchu Obrony Granic. MSZ reaguje | AfD z poparciem o połowę wyższym niż chadecja - czy Niemcy czeka silny zwrot w prawo? | Polska i Niemcy z nową umową wojskową. Bez przełomu w kwestii bezpieczeństwa
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Ideał, ideałem, a my...

Andrzej Macura

Ideał, ideałem, a my...

Czy życie Ewangelią to ideał dla chrześcijan nieosiągalny? Naprawdę?

Strategie

Katarzyna Solecka

Strategie

Przyglądanie się, jak ludzie komplikują sobie życie, może stanowić niezłą rozrywkę.

Sztafeta pokoleń

Piotr Drzyzga

Sztafeta pokoleń

Kuchenna medytacja? Tego chyba jeszcze nie grali.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Miliony, zwolnienie i prokuratura. Ruszyła lawina po sprawie radnego-lekarza

Miliony, zwolnienie i prokuratura. Ruszyła lawina po sprawie radnego-lekarza

Dawid Kacprzyk nie pracuje już w Szpitalu Południowym, a placówka przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa.

Czy Putin odpowiada za wojnę? Trump odmówił jednoznacznej odpowiedzi

Czy Putin odpowiada za wojnę? Trump odmówił jednoznacznej odpowiedzi

Podczas szczytu G7 przekonywał, że taki komentarz mógłby utrudnić prowadzone negocjacje, jednocześnie zapowiadając analizę możliwości ponownego nałożenia sankcji na rosyjską ropę.

Tłumy w katedrze. Pokazano relikwiarz z kością Chrobrego

Tłumy w katedrze. Pokazano relikwiarz z kością Chrobrego

To jeden z najcenniejszych artefaktów związanych z pierwszym królem Polski. W 1001. rocznicę śmierci Bolesława Chrobrego w Złotej Kaplicy katedry poznańskiej zaprezentowano relikwiarz z kością przypisywaną władcy.

Po 35 latach czas na nowy traktat? Mularczyk: relacje z Niemcami są asymetryczne

Po 35 latach czas na nowy traktat? Mularczyk: relacje z Niemcami są asymetryczne

Polsko-niemiecki Traktat o dobrym sąsiedztwie wymaga uzupełnienia lub nawet zastąpienia nową umową – uważa europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk. W 35. rocznicę podpisania dokumentu wskazał na nierozwiązane kwestie dotyczące praw Polonii w Niemczech oraz historycznych rozliczeń z czasów II wojny światowej.

„Doświadczony i roztropny brat”. Leon XIV żegna kard. Camilla Ruiniego

„Doświadczony i roztropny brat”. Leon XIV żegna kard. Camilla Ruiniego

Papież Leon XIV pożegnał zmarłego kard. Camilla Ruiniego, nazywając go „doświadczonym i roztropnym bratem” oraz człowiekiem głębokiej wiary i przenikliwej inteligencji. W telegramie kondolencyjnym podziękował Bogu za jego życie i wieloletnią służbę Kościołowi, przypominając także o jego zaangażowaniu w dialog ze światem kultury.

Wojna, głód i cholera. Caritas Polska apeluje o pomoc dla Afryki

Wojna, głód i cholera. Caritas Polska apeluje o pomoc dla Afryki

Odbudowa szkół zniszczonych przez wojnę, leczenie skrajnego niedożywienia dzieci i budowa bezpiecznych ujęć wody w rejonach dotkniętych epidemią cholery – to tylko część działań Caritas Polska w Etiopii, Burkina Faso i Sudanie Południowym. Organizacja zwraca się z apelem o wsparcie prowadzonych programów.

Haiti z polska flagą? To dezinformacja!

Haiti z polska flagą? To dezinformacja!

Prorosyjskie źródła, polska flaga na koszulkach Haiti, Adolf Hitler na trybunach meczu Niemcy-Curacao oraz flaga Włoch z gwiazdą Dawida - to przykłady fałszywych informacji rozpowszechnianych w sieci podczas pierwszych dni piłkarskich mistrzostw świata w Kanadzie, Meksyku i USA.

Tysiące zarzutów ws. pedofilii i pornografii dla byłego wiceministra

Tysiące zarzutów ws. pedofilii i pornografii dla byłego wiceministra

Były wiceminister sprawiedliwości Portugalii Paulo Abreu dos Santos usłyszał blisko 8 tys. zarzutów dotyczących pedofilii - przekazało w środę lizbońskie Radio Observador, powołując się na prokuraturę. Polityk przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Zrabowany przez Niemców rękopis słynnego średniowiecznego hymnu wraca do Polski

Zrabowany przez Niemców rękopis słynnego średniowiecznego hymnu wraca do Polski

Wraca także pierścień, który według przekazów należał do Zygmunta I Starego.

Uprowadzeni przez Bożą Armię Oporu przejdą tradycyjne rytuały oczyszczenia

Uprowadzeni przez Bożą Armię Oporu przejdą tradycyjne rytuały oczyszczenia

Wraca temat ofiar brutalnej rebelii.

Międzywyznaniowy Marsz dla Życia w Oslo

Międzywyznaniowy Marsz dla Życia w Oslo

Katolicy, luteranie, zielonoświątkowcy i ewangelicy przeszli razem ulicami Oslo podczas pierwszego od 40 lat dużego Marszu dla Życia. W wydarzeniu wzięło udział około tysiąca osób.

MSZ RFN: Niemieckie spojrzenie na Polskę bywa powierzchowne, to musi się zmienić

MSZ RFN: Niemieckie spojrzenie na Polskę bywa powierzchowne, to musi się zmienić

Niemieckie spojrzenie na Polskę bywa powierzchowne, to musi się zmienić - powiedział w środę na Forum Polsko-Niemieckim w Berlinie szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 17.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Środa
wieczór
20°C Czwartek
noc
17°C Czwartek
rano
22°C Czwartek
dzień
wiecej »
 