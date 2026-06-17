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Watykan prosi parafie: Odwiedzajcie samotnych seniorów

Watykan prosi parafie: Odwiedzajcie samotnych seniorów  
Vatican Media Leon XIV i seniorzy

Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia wydała wskazówki duszpasterskie dotyczące obchodów tegorocznego VI Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Zachęca w nich parafie i diecezje na całym świecie by przy okazji tego święta zatroszczyły się szczególnie o odwiedziny u osób starszych, które są samotne albo przebywają w ośrodkach dla seniorów. Podkreśla też znaczenie ich modlitwy wstawienniczej - podaje Vatican News.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Ruchoma data nie zwalnia z obchodów

W opublikowanych wskazówkach, poprzedzonych listem prefekta dykasterii, kard. Kevina Farrella i sekretarza, bpa Daria Gervasiego, Stolica Apostolska przypomina, że Ojciec Święty potwierdził, iż Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych nadal ma być obchodzony w 4. niedzielę lipca, a więc najbliżej liturgicznego wspomnienia świętych Joachima i Anny. Zaznacza równocześnie, że ze względów praktycznych, właściwych dla poszczególnych Kościołów lokalnych, konferencje episkopatów mogą zadecydować o przeniesieniu obchodów na inny termin.

Niezależnie od daty, w każdej diecezji centrum obchodów powinna stanowić Msza św. sprawowana w katedrze przez biskupa miejsca. Diecezje i parafie proszone są też o zatroszczenie się, by jak największa liczba seniorów, mogła uczestniczyć w tej Mszy św., nawet jeśli wiąże się to z organizacją specjalnego transportu. Konkretnym gestem solidarności z osobami starszymi w trudnej sytuacji materialnej może być przeznaczenie na ich cele tacy, zebranej tego dnia. 

Odwiedziny u samotnych seniorów  

Watykańska dykasteria, której Papież powierzył troskę o duszpasterstwo osób starszych, zachęca, by obchody oprzeć o dwa filary: Mszę świętą i odwiedziny u samotnych osób starszych, aby „każdy, nawet najbardziej wyizolowani członkowie wspólnoty, otrzymali przesłanie Ojca Świętego o bliskości i pocieszeniu”.

Opublikowane wskazówki podkreślają, że odwiedziny u seniorów powinny być też widzialnym znakiem Kościoła, który wychodzi na spotkanie i zapewnieniem osób starszych, że pozostają w sercu lokalnej wspólnoty. Wizyta u osób starszych powinna być również okazją do wspólnej modlitwy, lektury papieskiego przesłania czy podarowania drobnego upominku. Z kolei szafarze Komunii Świętej proszeni są o to, by przewidzieli więcej czasu, odwiedzając seniorów, tak, by móc ich wysłuchać i z nimi porozmawiać.

„Idźcie od pokoju do pokoju. W domach opieki nie zatrzymujcie się we wspólnych salach – zachęca Stolica Apostolska, prosząc o odwiedziny także u tych osób, które nie opuszczają swoich pokoi”. W odwiedziny u seniorów zaangażować można także parafialne rodziny, prosząc np. o zacieśnienie więzów z samotnymi sąsiadami.

Duszpasterstwo codzienne, a nie doroczne

Jeśli w lokalnych wspólnotach nie istnieje jeszcze duszpasterstwo osób starszych, obchody Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych mogą stać się punktem wyjścia do jego rozpoczęcia. Punktem wyjścia do spotkań może być lektura papieskich rozważań.

Mądrość starszych pokoleń i moc ich modlitwy

Jak co roku, obchody Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych są też zaproszeniem dla młodych ludzi, by postarali się o większy kontakt i głębsze relacje z osobami starszymi, których doświadczenie życiowe może być dla nich cenną wskazówką. Ważne jest też, by docenić modlitwę wstawienniczą osób seniorów i zaprosić ich do jej kontynuowania „doceniając posługę modlitwą wstawienniczą jako prawdziwe powołanie podeszłego wieku”.

VI Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie obchodzony pod hasłem „Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49, 15). Jego obchody ustanowił papież Franciszek, wskazując jako datę 4. niedzielę lipca, blisko liturgicznego wspomnienia dziadków Pana Jezusa – świętych Joachima i Anny. 

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dodane 17.06.2026 09:32

TAGI| SENIORZY

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