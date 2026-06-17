Na całym świecie wzrosła wrogość o podłożu religijnym i państwowe ograniczenia wolności religijnej. Wynika to z najnowszego raportu rocznego amerykańskiego instytutu badania opinii publicznej Pew Research Center, który analizuje sytuację w 198 krajach. Raport stwierdza, że liczba krajów o wysokim lub bardzo wysokim poziomie wrogości społecznej wobec wspólnot religijnych wzrosła z 45 do 55 w 2023 roku. Badanie wskazuje na prześladowanie mniejszości religijnych oraz wpływ wojny między Izraelem a Hamasem po ataku z 7 października 2023 roku jako główne przyczyny.
Według PEW szczególnie dotknięci zostali, muzułmanie, Żydzi i Świadkowie Jehowy. Sytuacja znacznie się pogorszyła w kilku krajach europejskich, w tym w Hiszpanii, Norwegii, Belgii i Szwecji. Instytut odnotował również wzrost przemocy o podłożu religijnym wobec Żydów i muzułmanów w Rosji.
W tym samym czasie rządy na całym świecie nasiliły ingerencję w działalność religijną. Władze nękały lub monitorowały wspólnoty religijne w 185 badanych krajach. Ingerencje w nabożeństwa i zgromadzenia religijne odnotowano w 175 krajach, co stanowi najwyższą liczbę od rozpoczęcia tego typu badania w 2007 roku.
Wśród krajów o największej liczbie ludności, Chiny, Iran, Indonezja, Egipt i Rosja odnotowały najsurowsze państwowe ograniczenia praktyk religijnych. Najniższe wskaźniki odnotowano w RPA, Stanach Zjednoczonych, Japonii, na Filipinach i w Wielkiej Brytanii. Nigeria, Indie, Bangladesz, Pakistan i Egipt znalazły się na szczycie listy. W kilku z tych krajów mniejszości religijne, w tym wspólnoty chrześcijańskie, są regularnie narażone na dyskryminację i ataki.
PEW podkreśla jednak, że badanie nie tworzy rankingu prześladowań religijnych. Uwzględnia ono zarówno państwowe ograniczenia, jak i wrogość społeczną wobec wszystkich grup religijnych. Według raportu, ingerencja państwa w praktyki religijne od lat stale rośnie, a napięcia społeczne są przede wszystkim wynikiem bieżących kryzysów i konfliktów.Henryk Przondziono /Foto Gość Półksiężyc - symbol islamu
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