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Pew Research Center: Wrogość wobec religii znacząco wzrosła na całym świecie

Pew Research Center: Wrogość wobec religii znacząco wzrosła na całym świecie  
Nissa Tzun / CC-SA 2.0

Na całym świecie wzrosła wrogość o podłożu religijnym i państwowe ograniczenia wolności religijnej. Wynika to z najnowszego raportu rocznego amerykańskiego instytutu badania opinii publicznej Pew Research Center, który analizuje sytuację w 198 krajach. Raport stwierdza, że ​​liczba krajów o wysokim lub bardzo wysokim poziomie wrogości społecznej wobec wspólnot religijnych wzrosła z 45 do 55 w 2023 roku. Badanie wskazuje na prześladowanie mniejszości religijnych oraz wpływ wojny między Izraelem a Hamasem po ataku z 7 października 2023 roku jako główne przyczyny.

Według PEW szczególnie dotknięci zostali, muzułmanie, Żydzi i Świadkowie Jehowy. Sytuacja znacznie się pogorszyła w kilku krajach europejskich, w tym w Hiszpanii, Norwegii, Belgii i Szwecji. Instytut odnotował również wzrost przemocy o podłożu religijnym wobec Żydów i muzułmanów w Rosji.

W tym samym czasie rządy na całym świecie nasiliły ingerencję w działalność religijną. Władze nękały lub monitorowały wspólnoty religijne w 185 badanych krajach. Ingerencje w nabożeństwa i zgromadzenia religijne odnotowano w 175 krajach, co stanowi najwyższą liczbę od rozpoczęcia tego typu badania w 2007 roku.

Wśród krajów o największej liczbie ludności, Chiny, Iran, Indonezja, Egipt i Rosja odnotowały najsurowsze państwowe ograniczenia praktyk religijnych. Najniższe wskaźniki odnotowano w RPA, Stanach Zjednoczonych, Japonii, na Filipinach i w Wielkiej Brytanii. Nigeria, Indie, Bangladesz, Pakistan i Egipt znalazły się na szczycie listy. W kilku z tych krajów mniejszości religijne, w tym wspólnoty chrześcijańskie, są regularnie narażone na dyskryminację i ataki.

PEW podkreśla jednak, że badanie nie tworzy rankingu prześladowań religijnych. Uwzględnia ono zarówno państwowe ograniczenia, jak i wrogość społeczną wobec wszystkich grup religijnych. Według raportu, ingerencja państwa w praktyki religijne od lat stale rośnie, a napięcia społeczne są przede wszystkim wynikiem bieżących kryzysów i konfliktów.

Półksiężyc - symbol islamu   Henryk Przondziono /Foto Gość Półksiężyc - symbol islamu
Papież o zapowiadanych święceniach biskupich w Bractwie Piusa X: Trzeba zdać sobie sprawę z tego, co to oznacza

VATICANNEWS.VA DODANE 17.06.2026

Papież o zapowiadanych święceniach biskupich w Bractwie Piusa X: Trzeba zdać sobie sprawę z tego, co to oznacza

Podróż do Hiszpanii, kryzys migracyjny, porozumienie USA i Iranu, relacje z Bractwem Piusa X, a także plany na wakacje – to główne tematy, które poruszył Papież podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami na zakończenie jednodniowego pobytu w Castel Gandolfo. »

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dodane 17.06.2026 10:45

TAGI| PRZEŚLADOWANI ZA WIARĘ, PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN

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