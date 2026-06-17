Leon XIV: Podnieście oczy!  

„Podnieśmy oczy! Uczmy się od Jezusa patrzeć na bliźniego, na ludzi i na świat oczami Boga” – powiedział Leon XIV podczas audiencji generalnej. Podsumowując swoją podróż apostolską do Hiszpanii, Papież wskazał na potrzebę jedności, dialogu i nadziei zakorzenionej w Ewangelii - relacjonuje Vatican News.

Podczas środowej audiencji generalnej Leon XIV podzielił się refleksjami po zakończonej w ubiegłym tygodniu podróży apostolskiej do Hiszpanii. Ojciec Święty odwiedził Madryt, Barcelonę, Opactwo Montserrat oraz Wyspy Kanaryjskie.

Dziękując za przyjęcie, podkreślił, że wszędzie spotykał się z życzliwością i otwartością wiernych. „W dzisiejszej Hiszpanii, która doświadczyła znaczących przemian społecznych i kulturowych, Papież wszędzie został przyjęty z entuzjazmem i gotowością do słuchania” – zauważył.

Papież zaznaczył, że jego zadaniem jako Następcy Piotra jest umacnianie wiernych i zachęcanie ich do budowania komunii. „Zachęciłem ich do przezwyciężania wszelkich form podziału i konfrontacji, przez nieustanne pielęgnowanie komunii, dialogu oraz jedności w różnorodności” – powiedział.

Leon XIV zwrócił uwagę, że liczna obecność wiernych podczas spotkań była nie tylko wyrazem przywiązania do Kościoła, ale także znakiem głębszego poszukiwania. „Sądzę, że ukazuje powszechną potrzebę odnalezienia jedności na fundamencie prawdziwym i głębokim, nie ideologicznym ani związanym z partykularnym interesem” – stwierdził.

Jak podkreślił, jedynym trwałym fundamentem takiej jedności pozostaje Chrystus. „W ostatecznym rozrachunku fundament ten może zapewnić jedynie Chrystus” – powiedział Ojciec Święty.

Wspominając kolejne etapy podróży, Papież przypomniał spotkania w Madrycie i Barcelonie, modlitwę różańcową w Montserrat oraz celebrację Eucharystii w bazylice Sagrada Família.

Świątynię autorstwa Antoniego Gaudíego określił jako „majestatyczny symbol, symfonię kamienia i światła, która wszystkim mówi o misterium chrześcijańskim”. Dodał, że spotkanie tradycji katolickiej z kulturą współczesną pozwala dostrzec, iż chrześcijańskie dziedzictwo Europy pozostaje żywe i nadal może inspirować odpowiedzi na współczesne wyzwania.

Ojciec Święty przyznał, że podczas podróży szczególnie poruszyły go spotkania z ludźmi, którzy oczekują od Kościoła przesłania nadziei. Wspominał dziecko, które wręczyło mu list w jednej z parafii, więźniów, młodych ludzi pełnych planów i niepokojów o przyszłość oraz migrantów przebywających w ośrodkach na Wyspach Kanaryjskich.

„Rozpoznałem także, a przede wszystkim, w twarzach najmniejszych i ubogich, których spotkałem” potrzebę usłyszenia Ewangelii nadziei – powiedział.

Leon XIV podkreślił, że szczególne znaczenie miał dla niego ostatni etap pielgrzymki. Wyspy Kanaryjskie nazwał miejscem, które pozwala lepiej zrozumieć współczesne wyzwania związane z migracją oraz spotkaniem kultur.

Przypomniał, że lokalny Kościół przyjmuje wielu migrantów przymusowych, pochodzących głównie z Afryki. Zaznaczył jednocześnie, że migracja jest zjawiskiem złożonym i wymaga odpowiedzialnych oraz skoordynowanych działań.

Papież wskazał jednak również na szerszą perspektywę. „Jesteśmy wezwani, by na nowo odczytywać Ewangelię w dzisiejszym świecie, wymieniając się darami właściwymi naszym kulturom” – powiedział. Dodał, że dialog między osobami i narodami pozwala odkrywać wartości obecne w drugim człowieku i prowadzi do budowania „cywilizacji miłości”.

Na zakończenie Ojciec Święty powrócił do hasła podróży apostolskiej: „Alzad la mirada!” – „Podnieście oczy!”. Wyjaśnił, że są to słowa Jezusa, które uczą dostrzegać w drugim człowieku pragnienie życia, prawdy i pełni. Zachęcił wiernych, aby patrzyli na świat z perspektywy Boga.

„Podnieśmy oczy! Uczmy się od Jezusa patrzeć na bliźniego, na ludzi i na świat ‘oczami Boga’, to znaczy z miłością, szacunkiem i współczuciem” – zaapelował Leon XIV.

Zwracając się do pielgrzymów z Polski, Ojciec Święty podkreślił, że odrodzenie stowarzyszenia było możliwe dzięki inspiracji św. Jana Pawła II, który określał Akcję Katolicką mianem „szkoły wiary” - relacjonuje Vatican News.

Leon XIV wyraził wdzięczność wszystkim asystentom kościelnym oraz członkom Akcji Katolickiej za ich zaangażowanie w działalność ewangelizacyjną. Zauważył, że ich obecność w życiu Kościoła i społeczeństwa stanowi ważne świadectwo wiary oraz odpowiedzialności świeckich za misję Kościoła.

Wśród uczestników audiencji znaleźli się m.in. bp Witold Mroziewski wraz z władzami Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Stanach Zjednoczonych, która w tym roku obchodzi 50-lecie działalności.

Do Watykanu przybyli również pielgrzymi z Polskiej Misji Katolickiej w Recklinghausen w Niemczech, księża z archidiecezji poznańskiej oraz diecezji drohiczyńskiej i płockiej świętujący 25-lecie kapłaństwa, a także neoprezbiterzy z diecezji rzeszowskiej i tarnowskiej wraz ze swoimi przełożonymi.

W audiencji uczestniczyły także grupy z diecezji płockiej, w tym pielgrzymi z parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzykowie i we Wronie, parafii św. Maksymiliana Kolbego w Ciechomicach oraz Sanktuarium Matki Bożej w Koziebrodach. Obecni byli również pielgrzymi z Ośrodka Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku.

Na Placu św. Piotra nie zabrakło młodzieży. W audiencji uczestniczyli członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego przy parafii św. Antoniego w Jedliczu w diecezji przemyskiej oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Fiedorowicza w Lipiu na Mazowszu wraz z nauczycielami i katechetami.

Wśród polskich pielgrzymów znaleźli się również wierni z parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Janówce w diecezji ełckiej, grupa z Warszawy oraz pielgrzymi indywidualni przybyli z kraju i z zagranicy.

Ks. Łukasz Bankowski