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Dlaczego Afryka powinna rozwijać nauki kosmiczne

Kosmos  
Kanenori /Pixabay Kosmos

Afrykańska gospodarka kosmiczna, wyceniana na około 20–25 mld dolarów, rozwija się bardzo dynamicznie. Afryka ma szansę stać się ważnym uczestnikiem globalnego sektora kosmicznego - pisze w felietonie dla The Africa Report ugandyjski minister nauki, technologii i innowacji, Jonard Asiimwe.

Jak przypomina autor, przez tysiąclecia niebo nad Afryką było swoistym „manuskryptem”, z którego tamtejsze cywilizacje korzystały na długo przed powstaniem współczesnej astronomii i nauk kosmicznych.

Dziś wiele państw afrykańskich inwestuje w technologie kosmiczne, rozwijając własne programy satelitarne, systemy telekomunikacyjne oraz instytucje odpowiedzialne za zarządzanie sektorem kosmicznym.

Egipska konstelacja satelitów NileSat wspiera infrastrukturę komunikacyjną docierającą do milionów ludzi w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Nigeryjska agencja NASRDA wykorzystuje satelity do komunikacji i obserwacji Ziemi. Kenia wystrzeliła satelitę Taifa-1 w ramach rozwijającego się sektora lotniczo-kosmicznego, a Rwanda z powodzeniem wdrożyła drony i technologie satelitarne w ochronie zdrowia oraz rolnictwie.

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Z kolei Algieria i Maroko rozwijają programy obserwacji Ziemi wykorzystywane do celów środowiskowych i strategicznych. Etiopia inwestuje w obserwatoria astronomiczne i edukację w zakresie astrofizyki. Senegal uruchomił niedawno swój pierwszy program satelitarny, a Zimbabwe coraz aktywniej angażuje się w innowacje naukowe i technologiczne.

Technologie kosmiczne mają przy tym bardzo praktyczne zastosowania. Systemy satelitarne wspierają rolnictwo precyzyjne, które może zwiększyć plony nawet o 25 proc., jednocześnie ograniczając zużycie nawozów i wody. Satelity obserwacyjne pomagają także monitorować wylesianie oraz skutki zmian klimatycznych.

Mimo tych postępów Afryka pozostaje jednak niedostatecznie reprezentowana w sektorze, który - jak podkreśla Asiimwe - historycznie pomagała kształtować.

„Przyszłość Afryki nie będzie zależała wyłącznie od bogactwa jej zasobów naturalnych, lecz od zdolności opanowania zaawansowanych systemów naukowych” ocenia minister.

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Jak zauważa, na kontynencie nie brakuje talentów. Wielu afrykańskich naukowców i inżynierów pracuje dziś w czołowych instytucjach badawczych i technologicznych świata, takich jak NASA, CERN czy Europejska Agencja Kosmiczna. Problemem pozostaje jednak "drenaż mózgów".

„Kontynent nadal doświadcza znaczącego odpływu specjalistów, inżynierów, matematyków, fizyków i ekspertów od sztucznej inteligencji, a jednocześnie importuje technologie rozwijane częściowo przez własną diasporę” - pisze Asiimwe.

Rozwój afrykańskiego sektora kosmicznego wspierają inicjatywy takie jak Agenda 2063, strategia Unii Afrykańskiej zakładająca budowę technologicznie zintegrowanego i naukowo zaawansowanego kontynentu. Ważnym krokiem było również utworzenie Afrykańskiej Agencji Kosmicznej, która ma koordynować działania państw afrykańskich w tym obszarze.

Autor podkreśla jednak, że same strategie nie wystarczą. Niezbędne są inwestycje, wsparcie polityczne oraz odpowiednie regulacje dotyczące m.in. licencjonowania satelitów, zarządzania odpadami orbitalnymi, cyberbezpieczeństwa i ochrony własności intelektualnej.

„Pytanie stojące dziś przed Afryką nie brzmi, czy może uczestniczyć w rozwoju nauk kosmicznych. Prawdziwe pytanie brzmi, czy zinstytucjonalizuje swój udział na szeroką skalę i przekształci potencjał naukowy w siłę cywilizacyjną” - podsumowuje ugandyjski minister.

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kabe/africareport

dodane 17.06.2026 12:10
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