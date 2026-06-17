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Premier Tusk: System jest zwyrodniały

Premier Tusk: System jest zwyrodniały  
PAP/Radek Pietruszka Premier Donald Tusk

System jest zwyrodniały, przez lata robił się coraz mniej sprawnym systemem, coraz bardziej nastawionym na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy - ocenił w środę premier Donald Tusk. Dodał, że marszałek Sejmu zapewnił, że ustawa umożliwiająca zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL będzie procedowana ekspresowo.

Premier Donald Tusk odniósł się w środę do rekordowych i budzących emocje zarobków niektórych lekarzy. - Nikogo nie obwiniam, ten system jest naprawdę zwyrodniały, on przez całe lata robił się coraz mniej sprawnym systemem, coraz bardziej nastawionym na śrubowanie - przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy - zarobków - mówił.

Dodał, że dochodzi do takich dysproporcji, że są szpitale, gdzie wynagrodzenia stanowią blisko 100 proc. wszystkich wydatków szpitala. - Do tego dochodzi ten klimat dyskrecji, żeby nie powiedzieć tajności. Nikt nie wie dokładnie kto, ile zarabia. Nie ma możliwości dostępu do informacji jaki lekarz, w jakim miejscu, ile zarabia i to budzi zarówno złe emocje i podejrzenia - mówił.

Zwrócił uwagę, że często są to uzasadnione emocje i uzasadnione podejrzenia.

- W sprawie tych kominów płacowych wczoraj przyjęliśmy na rządzie projekt ustawy, który wreszcie umożliwi agencji rządowej w Ministerstwie Zdrowia kontrolowanie i nadzorowanie płac; będzie to związane z konkretnymi osobami, nazwiskami - powiedział premier.

Premier przekazał, że w środę marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował go, że będzie starał się "w tempie absolutnie ekspresowym przyjąć tę ustawę".

Zaznaczył, że w interesie środowiska lekarskiego jest aby "wszyscy usiedli do stołu i zastanowili się jak ten system naprawić".

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PAP |

dodane 17.06.2026 12:29

TAGI| PAP, POLITYKA, PRACODAWCY, PRACOWNICY, PREMIER, RZĄD, TUSK, ZDROWIE

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