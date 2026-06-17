Pragnę, aby wszystkie przestrzenie w Kościele, zarówno fizyczne, jak i wirtualne, były prawdziwymi miejscami owocnego spotkania z Jezusem Chrystusem, wolnymi od lęków, podejrzeń i nieufności - mówił Papież na audiencji dla przedstawicieli Centrum Badań i Formacji na rzecz Ochrony Małoletnich (CEPROME).

Jak podkreślił Ojciec Święty, uczestnicy audiencji przybyli z różnych krajów Ameryki Łacińskiej, ale mają wspólny cel: działanie na rzecz tego, by wspólnoty kościelne były „bezpiecznymi miejscami dla wszystkich, zwłaszcza dla dzieci, młodzieży i osób najbardziej bezbronnych”. „Dziękuję wam za to, że tu jesteście i że wykonujecie to tak ważne zadanie” - zaznaczył Papież.

Zachwycić się Jezusem

Jak informuje Vatican News, Leon XIV zaprosił obecnych do refleksji na tym, jak uczniowie zachwycili się Jezusem. Papież mówił, że to doświadczenie nie należy do przeszłości, gdyż „wszyscy ludzie są powołani do tego spotkania ze Zmartwychwstałym”. Dochodzi do tego poprzez ewangelizację. Jak podkreślił Ojciec Święty, członkowie CEPROME tworzą bezpieczne przestrzenie, aby mogło dojść do prawdziwego spotkania z Panem. „Spotkanie z Chrystusem pozostawia w nas pozytywny ślad i kieruje nas ku życiu pełnemu miłości i wolności” - mówił Papież, tymczasem, jak dodał, w sytuacjach wykorzystywania dzieje się dokładnie odwrotnie – to powoduje rany, które ograniczają rozwój duchowy i ludzki danej osoby.

Nie stawać się powodem zgorszenia

Papież nawiązał do przestrogi Jezusa, który napominał, żeby nie stawać się powodem zgorszenia dla „małych” (por. Mt 18, 6). Leon XIV dodał, że podczas jego niedawnej podróży apostolskiej do Hiszpanii mówił do biskupów o bólu tych, którzy zostali skrzywdzeni przez tych, którzy mieli się nimi opiekować. Kościół jest wezwany do reagowania poprzez słuchanie, prawdę, sprawiedliwość, zadośćuczynienie oraz coraz bardziej zdecydowane zaangażowanie w zapobieganie i kulturę troski. „Zadanie to, choć stanowi przede wszystkim odpowiedzialność nas, którzy jesteśmy powołani do bycia pasterzami, jest misją dla wszystkich w Kościele, a niektórzy, tacy jak wy, podjęli się jej nawet w ramach swojej działalności zawodowej” - zaznaczył Papież.

Papież zachęcił zebranych do kontynuowania „wielkiego dzieła, wzmacniając sieci współpracy między Kościołami lokalnymi a instytucjami cywilnymi, promując kulturę zapobiegania i troski o najbardziej bezbronnych”. Wyraził pragnienie, aby „wszystkie przestrzenie w Kościele, zarówno fizyczne, jak i wirtualne, były prawdziwymi miejscami owocnego spotkania z Jezusem Chrystusem, wolnymi od lęków, podejrzeń i nieufności”.