Niemieckie spojrzenie na Polskę bywa powierzchowne, to musi się zmienić - powiedział w środę na Forum Polsko-Niemieckim w Berlinie szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul.

- To musi się zmienić. Jestem przekonany, że właśnie zaczyna się zmieniać - dodał.

Minister zwrócił się do parlamentarzystów obu krajów, by zintensyfikowali współpracę. Wezwał do budowy szybszych połączeń kolejowych między Berlinem a Warszawą, wskazując, że ma to znaczenie m.in. militarne.

Ponadto Wadephul zapowiedział, że w listopadzie w Lublinie zostanie otwarta filia Instytutu Goethego.