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Międzywyznaniowy Marsz dla Życia w Oslo

Międzywyznaniowy Marsz dla Życia w Oslo  
Mirek Krajewski / Family News Service

Katolicy, luteranie, zielonoświątkowcy i ewangelicy przeszli razem ulicami Oslo podczas pierwszego od 40 lat dużego Marszu dla Życia. W wydarzeniu wzięło udział około tysiąca osób.

Jak pisze EWTN News wydarzenie miało miejsce prawie 40 lat po ostatnim Marszu dla Życia w Norwegii. Uczestnicy przemaszerowali ulicami stolicy, śpiewając chrześcijańskie pieśni, kończąc swój pochód przed budynkiem norweskiego parlamentu. Tam wygłoszono przemówienia, a następnie wspólnie zaśpiewano „Navnet Jesus” („Imię Jezusa”), najbardziej znaną chrześcijańską pieśń w Norwegii.

Uczestnicy marszu mieli ze sobą transparenty z hasłami takimi jak „Głos dla tych, którzy nie mają głosu”, „Wybierz życie” oraz „650 000 od 1978 r.” – nawiązujące do liczby aborcji odnotowanych w Norwegii od czasu zmiany prawa aborcyjnego.

Marsz zorganizowała organizacja Velg Livet („Wybierz życie”), której dyrektorka, Cecilie Marie Røinås, powiedziała serwisowi EWTN News, że wśród młodszych Norwegów rośnie determinacja, by zareagować na rozszerzenie zakresu norweskich przepisów aborcyjnych. „W tym kontekście ważne jest, abyśmy nadal byli głosem w obronie życia nienarodzonych dzieci i nie zachowywali się tak, jakby dyskusja była już zakończona” - wskazała.

Biskup Oslo Fredrik Hansen, który nie mógł uczestniczyć w marszu z powodu obowiązków duszpasterskich, w rozmowie z EWTN News powiedział, że marsz świadczy o rosnącym zainteresowaniu i zaangażowaniu w obronę życia oraz godności życia w Norwegii. „Marsz będzie służył jako świadectwo dla norweskiego społeczeństwa o świętości życia oraz o potrzebie przeciwstawiania się licznym zagrożeniom dla życia” – wskazał. „W ten sposób wyśle on zdecydowany sygnał do naszych polityków i mediów, że wielu Norwegów jest głęboko zaangażowanych w kulturę pro-life i pragnie, by ich głosy zostały wysłuchane”. Na zakończenie skierował bezpośredni apel do katolików za granicą: „Pamiętajcie o Norwegii w swoich modlitwach”.

Kościół katolicki był reprezentowany podczas marszu przez katolików z kilku parafii, a także przez Ragnhild Helenę Aadland Høen, rzeczniczkę prasową Norweskiej Konferencji Biskupów Katolickich. Podkreślała jedność uczestników marszu. „Katolicy, luteranie, zielonoświątkowcy i ewangelicy stali ramię w ramię” – powiedziała, opisując tę międzywyznaniową współpracę jako „jeden z najbardziej budzących nadzieję znaków w dzisiejszej Norwegii”.

Tomasz Zielenkiewicz

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VATICANNEWS.VA |

dodane 17.06.2026 13:26

TAGI| MARSZ DLA ŻYCIA, NORWEGIA

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