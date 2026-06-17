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Uprowadzeni przez Bożą Armię Oporu przejdą tradycyjne rytuały oczyszczenia

Uprowadzeni przez Bożą Armię Oporu przejdą tradycyjne rytuały oczyszczenia  
Krzysztof Błażyca Zachód słońca w Gulu, gdzie rozpoczęła się rebelia

Grupa czterdziestu sześciu osób, dotychczas w szeregach lub pod kontrolą rebelianckiej Armii Bożego Oporu (LRA), którzy zostali repatriowani z Sudanu Południowego do Ugandy, ma w najbliższym czasie przejść tradycyjne rytuały oczyszczenia i pojednania.

Działania te są częścią szerszego programu mającego na celu ułatwienie ich powrotu do normalnego życia oraz ponowną integrację ze społecznością Aczoli w północnej Ugandzie.

Grupa składająca się z 12 kobiet i 11 mężczyzn oraz 23 dzieci przyleciała we wtorek (16 czerwca)  na lotnisko w Gulu, centralnego miasta na północy Ugandy, na pokładzie czarterowego samolotu z miasta Wau w Sudanie Południowym.

Acoli Side TV Joseph Kony's 46 LRA Abductees Return Home After 20 Years in Captivity | Gulu Airfield Reunion

Według dostępnych informacji kilka dni wcześniej dotarli pieszo z Darfuru w Sudanie do miejsca Wau, w Sudanie Południowym, skąd zostali przetransportowani do Ugandy.

Podróż ta była ostatnim etapem długiego procesu powrotu osób, które przez lata pozostawały związane z działalnością LRA lub znajdowały się pod kontrolą tej organizacji.

Były dowódca Bożej Armii Oporu uznany winnym zbrodni wojennych i przeciw ludzkości

WIARA.PL DODANE 19.08.2024

Były dowódca Bożej Armii Oporu uznany winnym zbrodni wojennych i przeciw ludzkości

Thomas Kwoyelo, jeden z były dowódców zbrodniczej Bożej Armii Oporu (LRA), 13 sierpnia został uznany za winnego zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości. Proces Kwoyelo miał miejsce w Gulu, na północy Ugandy, gdzie w 1986 r. wybuchła rebelia. »

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Na lotnisku w Gulu powracających przywitał szef Wywiadu i Bezpieczeństwa Obronnego Ugandy, gen. Richard Owili Otto. W ceremonii powitalnej uczestniczyli również przedstawiciele służb bezpieczeństwa, władz lokalnych, oraz liderzy religijni i reprezentanci Ker Kwaro Acholi, tradycyjnej instytucji przywódczej Aczoli.

Po przybyciu grupa została przewieziona do dawnej Wioski Dziecięcej SOS w Laroo-Pece, gdzie będzie objęta opieką psychologiczną oraz programami rehabilitacyjnymi, po latach spędzonych w warunkach konfliktu i izolacji.

Szczególną rolę w procesie reintegracji mają odegrać tradycyjne ceremonie oczyszczenia i pojednania, zwane Mato Oput, które od pokoleń stanowią ważny element kultury Aczoli.

Obrzędy te mają nie tylko wymiar duchowy, lecz także społeczny, pomagają odbudować zaufanie między powracającymi a lokalnymi społecznościami, które często również ucierpiały w wyniku działalności LRA.

Ker Kwaro Acholi przygotowuje specjalne ceremonie mające pomóc byłym członkom LRA oraz ich rodzinom w ponownym odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie.

Były dowódca Bożej Armii Oporu uznany winnym zbrodni wojennych i przeciw ludzkości

WIARA.PL DODANE 19.08.2024

Były dowódca Bożej Armii Oporu uznany winnym zbrodni wojennych i przeciw ludzkości

Thomas Kwoyelo, jeden z były dowódców zbrodniczej Bożej Armii Oporu (LRA), 13 sierpnia został uznany za winnego zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości. Proces Kwoyelo miał miejsce w Gulu, na północy Ugandy, gdzie w 1986 r. wybuchła rebelia. »

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Jak podkreślają liderzy Aczoli, tradycyjne rytuały są istotnym narzędziem budowania pojednania i umożliwiają społecznościom zaakceptowanie osób wracających po latach nieobecności.

Armia Bożego Oporu, to zbrojna i brutalna rebelia, działająca w Ugandzie i państwach ościennych, w latach 1986-2009. Była kierowana przez poszukiwanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny Josepha Kony’ego.

W wyniku działań LRA tysiące osób zostało porwanych i zmuszonych do służby w jej szeregach. Wiele z nich, zwłaszcza porwanych jako dzieci, dzieci, po latach niewoli nadal zmaga się z traumą oraz trudnościami związanymi z powrotem do normalnego życia.

Krew Aczoli

WIARA.PL DODANE 26.07.2017 AKTUALIZACJA 17.06.2026

Krew Aczoli

Religia czy tradycja? »

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Władze Ugandy, organizacje humanitarne oraz tradycyjni przywódcy Aczoli podkreślają, że skuteczna reintegracja byłych członków LRA wymaga zarówno wsparcia psychologicznego i materialnego, jak i działań pozwalających odbudować więzi społeczne.

Obecny powrót 46 osób jest postrzegany jako kolejny krok w procesie leczenia ran pozostawionych przez ten wieloletni konflikt w regionie.

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Krzysztof Błażyca

dodane 17.06.2026 13:50
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