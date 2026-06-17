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Tysiące zarzutów ws. pedofilii i pornografii dla byłego wiceministra

Tysiące zarzutów ws. pedofilii i pornografii dla byłego wiceministra  
Jakub Szymczuk /foto gość Lizbona

Były wiceminister sprawiedliwości Portugalii Paulo Abreu dos Santos usłyszał blisko 8 tys. zarzutów dotyczących pedofilii - przekazało w środę lizbońskie Radio Observador, powołując się na prokuraturę. Polityk przyznał się do stawianych mu zarzutów.

Większość z 7986 zarzutów dotyczy przygotowania materiałów pedofilskich, posiadania pornografii dziecięcej i jej dystrybucji.

Według prokuratury blisko tysiąc materiałów o charakterze pedofilskim dotyczyło 10-letniego chłopca, które polityk wykorzystywał seksualnie.

W toku śledztwa ustalono, że Abreu dos Santos wykorzystał dziecko seksualnie co najmniej dwukrotnie na terenie świątyni religii afroamerykańskiej candomble, w której polityk pojawiał się od kilku lat.

Zatrzymany w grudniu ub.r. Abreu dos Santos przekazywał w sieci materiały pedofilskie co najmniej od 2023 r. - wynika z ustaleń śledczych. Oznacza to, że 38-letni obecnie polityk i adwokat dopuszczał się przestępstw w okresie, kiedy był zastępcą ministry sprawiedliwości Catariny Sarmento e Castro w rządzie Antonia Costy, obecnie przewodniczącego Rady Europejskiej.

Kluczową rolę w ujęciu polityka odegrały amerykańskie służby. W toku śledztwa dotyczącego międzynarodowej siatki pedofilskiej ustaliły one, że część dziecięcej pornografii dystrybuowanej na kilkunastu zamkniętych grupach w komunikatorze Signal pochodziła z komputera portugalskiego resortu sprawiedliwości.

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PAP |

dodane 17.06.2026 14:00

TAGI| PAP, POLITYKA, PORTUGALIA, PRZESTĘPCZOŚĆ, ŚLEDZTWO

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