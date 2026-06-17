Wojna, głód i cholera. Caritas Polska apeluje o pomoc dla Afryki  

W etiopskim rejonie Tigraj, który mocno ucierpiał na skutek wojny domowej, Caritas Polska prowadzi wielowymiarowy program pomocowy, w ramach którego prowadzone są prace związane z odbudową infrastruktury, walka z niedożywieniem oraz wspieraniem edukacji dziewcząt - przekazało w środę PAP biuro prasowe Caritasu Polska.

Jego autorzy przekazali, że każde dziecko objęte programem dostaje codziennie wysokoenergetyczne herbatniki - często jest to ich jedyny posiłek w ciągu dnia. Wsparcie żywieniowe otrzymuje obecnie 7214 dzieci w 34 szkołach.

Ponadto Caritas finansuje remonty toalet przy etiopskich szkołach, by uczniowie mieli dostęp do bieżącej wody. 700 uczennic otrzymało pakiety higieniczne, dzięki czego mogą uniknąć przerw w nauce związanych z menstruacją. Szkoły i klasy są wyposażane w ławki i krzesła, aby stworzyć odpowiednie warunki do nauki.

Caritas Polska rozwija również program Trauma Sensitive Schools (TSS), w ramach którego psychotraumatolodzy szkolą lokalnych nauczycieli z zakresu pedagogiki i pomocy psychospołecznej uwzględniającej traumę wojenną.

„Około 200 szkół wciąż jest zaanektowanych przez grupy zbrojne. Na murach wielu placówek widać ślady po kulach, zbombardowane dachy czy wojskowe plandeki w oknach. Priorytetem Caritasu jest usuwanie tych wojennych przypominaczy. Dzieci powinny wiedzieć, że szkoła to bezpieczne miejsce, a nie obiekt militarny” - czytamy w komunikacie przekazanym w środę PAP.

Jego autorzy zaznaczyli, że wciąż poza systemem znajduje się ponad 1,2 miliona dzieci, które wypadły z niego na ponad pięć lat.

Caritas Polska organizuje pomoc również w Burkina Faso, gdzie ponad milion osób jest odciętych od pomocy przez blokady i działania zbrojne, a ponad 3 miliony ludzi żyje w ostrej fazie kryzysu żywnościowego.

„Ramię dziecka, które umiera ze skrajnego niedożywienia, mierzy w obwodzie 7,5 cm – tyle samo, ile obwód monety 5-złotowej. Takich dzieci są tam dziesiątki tysięcy. Caritas Polska koncentruje się w tym regionie na ratowaniu najmłodszych poprzez wczesne diagnozowanie i leczenie niedożywienia” - napisali.

Wsparcie Caritasu otrzymują też kobiety, które dzięki mikrokredytom mogą zakładać małe biznesy i uniezależniać się od pomocy zewnętrznej.

W Sudanie Południowym Caritas Polska finansuje budowę bezpiecznych ujęć wody i toalet w obliczu epidemii cholery oraz dostarcza pakiety przetrwania dla rodzin uciekających przed konfliktem.

„Złożoność kryzysów w poszczególnych państwach i regionach Afryki oraz wycofywanie się instytucjonalnych darczyńców sprawiają, że zaangażowanie ludzi dobrej woli staje się dziś fundamentem ratowania życia. Wobec konfliktów politycznych jesteśmy często bezradni, ale każda wpłata ma konkretną siłę sprawczą i buduje bezpieczne jutro dla ludzi najdotkliwiej dotkniętych kryzysem humanitarnym” – zaznaczył cytowany w komunikacie zastępca dyrektora Caritasu Polska Ireneusz Krause.