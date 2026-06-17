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„Doświadczony i roztropny brat”. Leon XIV żegna kard. Camilla Ruiniego

„Doświadczony i roztropny brat”. Leon XIV żegna kard. Camilla Ruiniego  
Marek Piekara /Foto Gość Kard. Camillo Ruini.

Papież Leon XIV pożegnał zmarłego kard. Camilla Ruiniego, nazywając go „doświadczonym i roztropnym bratem” oraz człowiekiem głębokiej wiary i przenikliwej inteligencji. W telegramie kondolencyjnym podziękował Bogu za jego życie i wieloletnią służbę Kościołowi, przypominając także o jego zaangażowaniu w dialog ze światem kultury.

Ojciec Święty napisał, że wiadomość o śmierci emerytowanego wikariusza generalnego diecezji rzymskiej napełniła go smutkiem, ale także wdzięcznością wobec Boga za dar „tego cenionego człowieka Kościoła". Przypomniał, że kard. Ruini z wielką hojnością przeżywał swoją posługę najpierw w diecezji Reggio Emilia-Guastalla, a następnie jako biskup pomocniczy i przez wiele lat jako jeden z najbardziej wpływowych pasterzy Kościoła we Włoszech.

W telegramie Papież określił zmarłego kardynała jako „doświadczonego i roztropnego brata", którego cechowały głęboka wiara, przenikliwa inteligencja oraz dalekowzroczne spojrzenie. Podkreślił, że przez całe życie służył Ewangelii i Kościołowi z dyskrecją oraz wielkim oddaniem.

Ojciec Święty przypomniał również o znaczącym wkładzie kard. Ruiniego w działalność Konferencji Episkopatu Włoch. Z uznaniem wspomniał jego zaangażowanie na rzecz owocnego dialogu pomiędzy Kościołem a światem kultury.

Na zakończenie Leon XIV powierzył zmarłego miłosierdziu Boga, prosząc za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny o przyjęcie go do niebieskiego Jeruzalem. Papież udzielił także błogosławieństwa apostolskiego wszystkim pogrążonym w żałobie, kierując szczególne słowa wdzięczności do osób, które troskliwie opiekowały się kard. Ruinim w ostatnim okresie jego życia.

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GOSC.PL |

dodane 17.06.2026 16:21

TAGI| KARD. CAMILLO RUINI, LEON XIV

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