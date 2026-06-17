Dziś mija 35 lat od podpisania przez Polskę i Niemcy Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Jak powiedział na konferencji w Strasburgu Mularczyk, dokument stworzył ramy współpracy między obu państwami, jednak jego zdaniem nie wszystkie jego postanowienia są realizowane w sposób zapewniający równowagę obu stronom.

Europoseł powiedział, że chodzi przede wszystkim o sytuację Polonii w Niemczech. Argumentował, że organizacje polonijne nie korzystają z takiego statusu i wsparcia, jakie w Polsce przysługują mniejszości niemieckiej. Według niego dotyczy to zarówno finansowania działalności organizacji, jak i nauczania języka polskiego.

- Traktat polsko-niemiecki powinien zostać uzupełniony lub zastąpiony nową umową, która zlikwiduje asymetrię w relacjach między Polską a Niemcami, zwłaszcza w zakresie praw Polonii oraz rozliczenia kwestii historycznych - powiedział europoseł PiS.

Mularczyk podkreślał również, że Niemcy nie uznają Polaków mieszkających na ich terytorium za mniejszość narodową, co jak mówił ogranicza możliwości reprezentowania interesów polskiej społeczności w tym kraju.

W ocenie europosła nierozwiązane pozostają także kwestie historyczne związane z działalnością przedwojennego Związku Polaków w Niemczech. Mularczyk mówił o konieczności rehabilitacji działaczy organizacji oraz uregulowania spraw majątkowych związanych z konfiskatami dokonanymi przez władze III Rzeszy.

Zdaniem polityka, przyszły traktat lub zmiany w obecnym porozumieniu powinny obejmować m.in. zagwarantowanie szerszego wsparcia dla nauczania języka polskiego w Niemczech, wzmocnienie pozycji organizacji polonijnych oraz uregulowanie kwestii historycznych.

Europoseł odniósł się także do wydarzeń, do których - jak powiedział - doszło dzień wcześniej w Berlinie podczas manifestacji.

- Byliśmy świadkami w dniu wczorajszym absolutnie skandalicznych scen, kiedy niemiecka policja w sposób absolutnie brutalny i niepotrzebny spowodowała, że polska demonstracja, manifestacja musiała zaniechać odwiedzenia miejsca pamięci w Berlinie. ( ) Ta demonstracja Polaków pod przywództwem Roberta Bąkiewicza została w sposób absolutnie brutalny powstrzymana, użyto wobec nich nieadekwatnej siły - powiedział. Jak ocenił, „nawet jeżeli ta demonstracja nie spełniała wymogów prawa niemieckiego, to nie było potrzeby, żeby w tak brutalny sposób tę demonstrację powstrzymywać i w taki brutalny sposób traktować uczestników". Mularczyk poinformował też, że w tej sprawie zamierza wystosować list do niemieckiego ministra spraw wewnętrznych.

Nagrania, na których niemieccy policjanci próbują zatrzymać niosących krzyż członków Ruchu Obrony Granic, zaczęły się pojawiać późnym popołudniem w mediach społecznościowych. W pewnym momencie między nimi a funkcjonariuszami wywiązała się szarpanina. Niektórzy spośród członków ROG, m.in. jego lider Robert Bąkiewicz, zostali unieruchomieni przez policjantów oraz skuci kajdankami i tymczasowo zatrzymani.

Do zdarzenia odniósł się później we wpisie na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór. „Odnośnie zajścia w Berlinie: nasz konsul na miejscu działa — ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania” - napisał rzecznik resortu dyplomacji.

Na nagraniu opublikowanym we wtorek na platformie X Bąkiewicz informował, że członkowie Ruchu Obrony Granic nie prowadzą żadnego zgromadzenia; chcą pomodlić się przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary oraz umieścić tam krzyż i tabliczki informujące o niemieckich zbrodniach. Bąkiewicz apelował także do polskiej ambasady w Berlinie o pomoc w negocjacjach z niemiecką policją, wyrażając obawę, że ta użyje wobec nich siły.