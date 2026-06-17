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Miliony, zwolnienie i prokuratura. Ruszyła lawina po sprawie radnego-lekarza

Miliony, zwolnienie i prokuratura. Ruszyła lawina po sprawie radnego-lekarza  
PAP/Radek Pietruszka Szpital Południowy w Warszawie.

Dawid Kacprzyk nie pracuje już w Szpitalu Południowym, a placówka przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa. Równocześnie Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła z urzędu czynności sprawdzające, a premier Donald Tusk zwrócił się do NIK o kontrolę wydatkowania publicznych pieniędzy w ochronie zdrowia.

W środę stołeczny ratusz poinformował, że radny i lekarz Dawid Kacprzyk, który miał w trakcie specjalizacji zarobić w 2025 r. 1,6 mln zł, został zwolniony. Szpital przygotowuje zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie, a prokuratura postanowiła zbadać ją z urzędu.

W środę portal Zero.pl poinformował, że oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej. Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. Wcześniej media opisały, że koordynator SOR-u w placówce, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk, miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W poniedziałek Kacprzyk przestał być członkiem KO.

W środę stołeczny ratusz poinformował, że Kacprzykowi zostały wypowiedziane umowy ze Szpitalem Południowym, a sam szpital przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza. Prezydent Warszawy chce również odwołania dyrektora ds. medycznych placówki dr Agaty Kusz-Rynkun, w której obowiązkach było m.in. prawidłowe funkcjonowanie pionu lekarskiego całego szpitala oraz prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pion lekarski i personel lekarski.

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Szpitale toną w długach, lekarze zarabiają fortuny. Kto tu zwariował?

Również w środę Prokuratura Okręgowa w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w zakresie narażenia ludzi na niebezpieczeństwo i poświadczenia nieprawdy.

Premier Donald Tusk zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie całościowej kontroli wydawania publicznych środków na ochronę zdrowia. Szef rządu przekazał w środę, że chce mieć dokładny raport kontrolny i wnioski wobec tych miejsc, w których dochodziło do nadużyć.

Zaznaczył też, że od właścicieli Szpitala Południowego, czyli warszawskiego samorządu, oczekuje precyzyjnej informacji. – Tam nie może pozostać żadna dwuznaczność – mówił.

We wtorek kancelaria premiera poinformowała, że rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Ma to pozwolić na lepszą ocenę wpływu wynagrodzeń na koszty leczenia i lepsze planowanie finansowania ochrony zdrowia.

Naczelna Izba Lekarska złożyła w poniedziałek zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w sprawie Kacprzyka. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z występami w TVP czy w Senacie.

W szpitalu trwa kontrola ratusza i Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował też, że audyt obejmie także SOR-y we wszystkich miejskich szpitalach.

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PAP |

dodane 17.06.2026 18:32

TAGI| AFERA, DAWID KACPRZYK, KO, LEKARZ, RADNY, SZPITAL POŁUDNIOWY, WARSZAWA

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