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Bruksela zapowiada więcej pieniędzy dla polskich rolników. Padła konkretna kwota

Bruksela zapowiada więcej pieniędzy dla polskich rolników. Padła konkretna kwota  
unsplash Do polskiego rolnictwa trafi więcej unijnych pieniędzy.

Polska ma otrzymać co najmniej 33,6 mld euro w ramach nowej wspólnej polityki rolnej UE na lata 2028-2034. Jak podkreślił unijny komisarz ds. rolnictwa Christophe Hansen, oznacza to wzrost w porównaniu z obecnym budżetem i plasuje Polskę w gronie 16 państw, które zyskają na nowych zasadach finansowania.

- Polska ma 31,2 mld euro w obecnej wspólnej polityce rolnej, a w przyszłości będzie to co najmniej 33,6 mld euro. Będzie więc więcej pieniędzy i myślę, że to jest dobra wiadomość - podkreślił komisarz rolnictwa.

Jak powiedział, wzrost dla Polski i innych 15 krajów wynika z wyrównywania dopłat dla rolników w nowej perspektywie budżetowej. Jak poinformował Hansen, 11 państw otrzyma z kolei mniejsze pieniądze na rolnictwo niż w obecnej „siedmiolatce”. Różnica w poziomach dopłat dla rolników pomiędzy krajami tzw. starej i nowej Unii utrzymuje się od czasu wejścia tych ostatnich do Wspólnoty. O jej zniesienie państwa naszego regionu zabiegają w każdych negocjacjach budżetowych.

Komisarz rolnictwa dodał, że wraz z funduszami, które trafią do rolników niebezpośrednio, np. w formie dofinansowania szkół rolnych, pieniądze dla Polski przekroczą 40 mld euro w przyszłej perspektywie budżetowej.

Odnosząc się do postulowanych przez m.in. Niemcy cięć w funduszach na rolnictwo, Hansen zauważył, że Irlandia, której kolejna prezydencja ma przygotować nowy kompromis uwzględniający głosy stolic, jest wielką sojuszniczką jeśli chodzi o utrzymanie wspólnej polityki rolnej i jej siły.

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PAP |

dodane 17.06.2026 19:16

TAGI| DOTACJE, POLSKA, ROLNICTWO, UNIA EUROPEJSKA

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