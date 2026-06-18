W ciągu minionego roku liczba ataków na obrońców praw człowieka osiągnęła rekordowy poziom. Jak wynika z nowego raportu opublikowanego w środę przez Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób.

Według platformy ONZ, UN News, wstępne dane wskazują, że w 2025 roku na całym świecie zabito lub uprowadzono w ramach tzw. wymuszonych zaginięć około 950 obrońców praw człowieka, dziennikarzy i związkowców. To ponad dwukrotnie wyższy bilans niż dekadę temu.

Niepokojące tendencje przedstawia raport "Human Rights Count 2026". W najnowszym globalnym zestawieniu danych OHCHR, dokumentuje ataki na obrońców praw, śmierć cywilów w konfliktach, skalę dyskryminacji na świecie oraz stan instytucji odpowiedzialnych za ochronę powszechnych praw człowieka.

Z dokumentu wynika, że co 10 godzin traci życie lub staje się ofiarą wymuszonego zaginięcia obrońca praw człowieka, dziennikarz lub związkowiec. Ponadto co godzinę w konflikcie zbrojnym ginie dziecko, a jedna na pięć osób doświadczyła dyskryminacji w ciągu ostatniego roku. Przemoc wobec obrońców praw człowieka osiągnęła rekordowy poziom. Na przestrzeni lat odnotowano łącznie co najmniej 5995 przypadków zabójstw.

Dążąc do wzmocnienia działań ONZ na całym świecie, Rada Gospodarcza i Społeczna rozpoczęła w środę trzydniową sesję poświęconą sprawom humanitarnym. Wzięli w niej udział przedstawiciele państw członkowskich, systemu ONZ, partnerzy oraz sektor prywatny, aby omówić nadchodzące wyzwania i możliwości.

Koordynator ONZ ds. Pomocy Humanitarnej Tom Fletcher ostrzegł, że w obliczu częstego kwestionowania misji humanitarnej organizacje pomocowe zmagają się nie tylko z luką między rosnącymi potrzebami a kurczącym się finansowaniem. Stoją w obliczu rozbieżności między potrzebami a realnymi możliwościami ich zaspokojenia.

Szacunek dla międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ochrona pracowników organizacji pomocowych są niezbędne dla skuteczności działań humanitarnych - podkreślił przedstawiciel ONZ.

- O przyszłości działań humanitarnych nie zdecydują sami pracownicy sektora humanitarnego - ocenił Fletcher. Wezwał państwa członkowskie, strony konfliktów, darczyńców, partnerów rozwojowych oraz sektor prywatny do podjęcia niezbędnych działań.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

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