info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Wojna z Iranem kosztowała USA już 132 mld dolarów
rss newsletter facebook twitter

Wojna z Iranem kosztowała USA już 132 mld dolarów

Wojna z Iranem kosztowała USA już 132 mld dolarów  
PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Teheran, 15.06.2026

Amerykańscy podatnicy i konsumenci zapłacili już za wojnę z Iranem ok. 132 mld dol., a jej skutki gospodarcze, polityczne i humanitarne będą odczuwalne przez lata. Konflikt pochłonął tysiące ofiar i zachwiał globalnymi rynkami energii.

Batalia z Iranem, która, jak podkreśla, amerykańskie radio publiczne (NPR), trwała stosunkowo krótko, pozostawiła znaczące koszty gospodarcze, polityczne i humanitarne. Według Moody's Analytics (amerykańskiej firmy zajmującej się m.in. analizami gospodarczymi, oceną ryzyka i prognozami finansowymi dla biznesu) konflikt kosztował dotąd podatników i konsumentów w USA około 132 mld dol., a wydatki wciąż rosną.

W walkach zginęło 13 amerykańskich żołnierzy oraz ponad 3,3 tys. Irańczyków - podały irańskie media państwowe. Według władz regionalnych śmierć poniosło także 3826 osób w Libanie, blisko 60 w Izraelu oraz dziesiątki mieszkańców państw Zatoki Perskiej.

Najbardziej odczuwalnym skutkiem dla Amerykanów był wzrost cen energii po niemal całkowitym sparaliżowaniu cieśniny Ormuz. Średnia cena benzyny wzrosła z niespełna 3 dol. za galon przed wybuchem wojny do 4,56 dol. po zablokowaniu szlaku transportowego. Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej kierowcy zużywają dziennie 360-380 mln galonów paliwa (około 1,36-1,44 mld litrów), co oznaczało dodatkowy koszt przekraczający 500 mln dol. dziennie w szczytowym momencie kryzysu. Mimo późniejszego spadku cen wojenny komponent w dalszym ciągu podnosi wydatki Amerykanów o ponad 360 mln dol. dziennie.

Cena oleju napędowego wzrosła z 3,76 do 5,69 dol. za galon, podnosząc koszty transportu. Ceny biletów lotniczych zwiększyły się w ciągu roku o niemal 27 proc., głównie z powodu droższego paliwa lotniczego.

Konflikt wpłynął też na rynek mieszkaniowy. Oprocentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych wzrosło do 6,52 proc. z poziomu poniżej 6 proc. przed wojną. Gwarant hipoteczny Freddie Mac zwraca uwagę, że oznacza to wzrost miesięcznej raty kredytu na dom wart 400 tys. dol. o około 110 dol.

Skutki konfliktu odczuła też gospodarka w większości innych krajów. Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu globalnego PKB w 2026 r. do 2,5 proc., najniższego poziomu od pandemii COVID-19. Zakłócenia w handlu przez cieśninę Ormuz doprowadziły do wzrostu cen nawozów nawet o 47 proc. oraz problemów z dostępnością paliw i gazu w części państw Azji i Afryki.

Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej producenci z Bliskiego Wschodu ograniczyli w maju wydobycie ropy o ponad 11 mln baryłek dziennie w zestawieniu z poziomem sprzed konfliktu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazał na szczególnie duże straty Kataru po irańskich atakach na infrastrukturę energetyczną.

Rosną też koszty militarne USA. Kontroler Pentagonu Jules Hurst poinformował w maju Senat, że wydatki operacyjne osiągnęły 29 mld dol. Kwota nie obejmuje napraw amerykańskich baz w Kuwejcie i Bahrajnie uszkodzonych w atakach irańskich dronów i rakiet. Administracja Donalda Trumpa ma wystąpić do Kongresu o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wojny.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

ad/wr/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 18.06.2026 07:56

TAGI| ANALITYCY, CENY, ENERGETYKA, GOSPODARKA, IRAN, IZRAEL, LIBAN, PALIWA, PAP, TRUMP, USA, UZBROJENIE, WOJNA, WOJSKO, ŚMIERĆ

PRZECZYTAJ TAKŻE
Netanjahu: zostaniemy w Strefie Gazy, Libanie i Syrii tak długo, jak będzie trzeba | Wielki pakt USA i Iranu. Co umowa mocarstw oznacza dla Libanu? | Iran/ MSZ: podpisanie porozumienia z USA nie nastąpi w niedzielę | Iran wystrzelił drony i pociski w kierunku baz wojskowych w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii | Izrael: Lotnictwo przeprowadziło ataki na cele w środkowym i zachodnim Iranie
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W imię prawdy

ks. Włodzimierz Lewandowski

W imię prawdy

Polaryzacja, dzielące narracje, jałowe uproszczenia i upokorzenia są zjawiskami, występującymi nie tylko na Półwyspie Iberyjskim.

Ideał, ideałem, a my...

Andrzej Macura

Ideał, ideałem, a my...

Czy życie Ewangelią to ideał dla chrześcijan nieosiągalny? Naprawdę?

Strategie

Katarzyna Solecka

Strategie

Przyglądanie się, jak ludzie komplikują sobie życie, może stanowić niezłą rozrywkę.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Amerykanie na stałe w Polsce? Szef Pentagonu odpowiada Kosiniakowi-Kamyszowi

Amerykanie na stałe w Polsce? Szef Pentagonu odpowiada Kosiniakowi-Kamyszowi

Pentagon jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium; jakkolwiek ostateczna decyzja uzależniona będzie od szczegółów takiego porozumienia - przekazał w czwartek w Brukseli wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lekarz od "saloniku VIP" złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka warszawskiej izby lekarskiej

Lekarz od "saloniku VIP" złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka warszawskiej izby lekarskiej

Lekarz Dawid Kacprzyk złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie - przekazał w czwartek PAP prezes tej izby dr Artur Drobniak. Według doniesień portalu Zero.pl, Kacprzyk, wówczas członek Koalicji Obywatelskiej, stworzył w podległym warszawskiemu ratuszowi Szpitalu Południowym alternatywną, nieoficjalną ścieżkę leczenia dla polityków i ich bliskich.

Republika Środkowoafrykańska: Armia dementuje pogłoski o zamachu stanu

Republika Środkowoafrykańska: Armia dementuje pogłoski o zamachu stanu

Władze zapewniają o stabilności kraju.

Premier: Zatrzymano podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina

Premier: Zatrzymano podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina

Premier Donald Tusk poinformował w czwartek, że funkcjonariusze policji i ABW zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej.

Najstarsza zakonnica na świecie i jej sekret

Najstarsza zakonnica na świecie i jej sekret

Przeżyła dwie wojny światowe, widziała dziesięciu papieży...

Medjugorje: Przygotowania do 45. rocznicy pierwszych domniemanych objawień maryjnych

Medjugorje: Przygotowania do 45. rocznicy pierwszych domniemanych objawień maryjnych

Medjugorje oraz związane z nim grupy religijne na całym świecie przygotowują się obecnie do 45. rocznicy pierwszych domniemanych objawień maryjnych z 1981 roku.

Wojna z Iranem kosztowała USA już 132 mld dolarów

Wojna z Iranem kosztowała USA już 132 mld dolarów

Zginęło 13 amerykańskich żołnierzy oraz ponad 3,3 tys. Irańczyków.

ONZ: Rekordowa liczba zabójstw i zaginięć obrońców praw człowieka na świecie

ONZ: Rekordowa liczba zabójstw i zaginięć obrońców praw człowieka na świecie

Jak wynika z nowego raportu opublikowanego w środę przez Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) zginęło lub zaginęło bez wieści 950 osób.

Kolumbia: Służby unieszkodliwiły jaguara, który wszedł na teren uniwersytetu

Kolumbia: Służby unieszkodliwiły jaguara, który wszedł na teren uniwersytetu

Ewakuowano kilka sąsiednich budynków.

Trump i Pezeszkian podpisali wstępne porozumienie o zakończeniu wojny

Trump i Pezeszkian podpisali wstępne porozumienie o zakończeniu wojny

Biały Dom potwierdził.

Bruksela zapowiada więcej pieniędzy dla polskich rolników. Padła konkretna kwota

Bruksela zapowiada więcej pieniędzy dla polskich rolników. Padła konkretna kwota

Polska ma otrzymać co najmniej 33,6 mld euro w ramach nowej wspólnej polityki rolnej UE na lata 2028-2034. Jak podkreślił unijny komisarz ds. rolnictwa Christophe Hansen, oznacza to wzrost w porównaniu z obecnym budżetem i plasuje Polskę w gronie 16 państw, które zyskają na nowych zasadach finansowania.

Miliony, zwolnienie i prokuratura. Ruszyła lawina po sprawie radnego-lekarza

Miliony, zwolnienie i prokuratura. Ruszyła lawina po sprawie radnego-lekarza

Dawid Kacprzyk nie pracuje już w Szpitalu Południowym, a placówka przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 19.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
22°C Piątek
noc
20°C Piątek
rano
28°C Piątek
dzień
29°C Piątek
wieczór
wiecej »
 