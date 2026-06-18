Wojna z Iranem kosztowała USA już 132 mld dolarów  

Amerykańscy podatnicy i konsumenci zapłacili już za wojnę z Iranem ok. 132 mld dol., a jej skutki gospodarcze, polityczne i humanitarne będą odczuwalne przez lata. Konflikt pochłonął tysiące ofiar i zachwiał globalnymi rynkami energii.

Batalia z Iranem, która, jak podkreśla, amerykańskie radio publiczne (NPR), trwała stosunkowo krótko, pozostawiła znaczące koszty gospodarcze, polityczne i humanitarne. Według Moody's Analytics (amerykańskiej firmy zajmującej się m.in. analizami gospodarczymi, oceną ryzyka i prognozami finansowymi dla biznesu) konflikt kosztował dotąd podatników i konsumentów w USA około 132 mld dol., a wydatki wciąż rosną.

W walkach zginęło 13 amerykańskich żołnierzy oraz ponad 3,3 tys. Irańczyków - podały irańskie media państwowe. Według władz regionalnych śmierć poniosło także 3826 osób w Libanie, blisko 60 w Izraelu oraz dziesiątki mieszkańców państw Zatoki Perskiej.

Najbardziej odczuwalnym skutkiem dla Amerykanów był wzrost cen energii po niemal całkowitym sparaliżowaniu cieśniny Ormuz. Średnia cena benzyny wzrosła z niespełna 3 dol. za galon przed wybuchem wojny do 4,56 dol. po zablokowaniu szlaku transportowego. Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej kierowcy zużywają dziennie 360-380 mln galonów paliwa (około 1,36-1,44 mld litrów), co oznaczało dodatkowy koszt przekraczający 500 mln dol. dziennie w szczytowym momencie kryzysu. Mimo późniejszego spadku cen wojenny komponent w dalszym ciągu podnosi wydatki Amerykanów o ponad 360 mln dol. dziennie.

Cena oleju napędowego wzrosła z 3,76 do 5,69 dol. za galon, podnosząc koszty transportu. Ceny biletów lotniczych zwiększyły się w ciągu roku o niemal 27 proc., głównie z powodu droższego paliwa lotniczego.

Konflikt wpłynął też na rynek mieszkaniowy. Oprocentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych wzrosło do 6,52 proc. z poziomu poniżej 6 proc. przed wojną. Gwarant hipoteczny Freddie Mac zwraca uwagę, że oznacza to wzrost miesięcznej raty kredytu na dom wart 400 tys. dol. o około 110 dol.

Skutki konfliktu odczuła też gospodarka w większości innych krajów. Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu globalnego PKB w 2026 r. do 2,5 proc., najniższego poziomu od pandemii COVID-19. Zakłócenia w handlu przez cieśninę Ormuz doprowadziły do wzrostu cen nawozów nawet o 47 proc. oraz problemów z dostępnością paliw i gazu w części państw Azji i Afryki.

Według amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej producenci z Bliskiego Wschodu ograniczyli w maju wydobycie ropy o ponad 11 mln baryłek dziennie w zestawieniu z poziomem sprzed konfliktu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy wskazał na szczególnie duże straty Kataru po irańskich atakach na infrastrukturę energetyczną.

Rosną też koszty militarne USA. Kontroler Pentagonu Jules Hurst poinformował w maju Senat, że wydatki operacyjne osiągnęły 29 mld dol. Kwota nie obejmuje napraw amerykańskich baz w Kuwejcie i Bahrajnie uszkodzonych w atakach irańskich dronów i rakiet. Administracja Donalda Trumpa ma wystąpić do Kongresu o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wojny.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

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