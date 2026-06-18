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Medjugorje: Przygotowania do 45. rocznicy pierwszych domniemanych objawień maryjnych

Medjugorje: Przygotowania do 45. rocznicy pierwszych domniemanych objawień maryjnych  
Roman Koszowski /Foto Gość Medjugorje. Kościół św. Jakuba.

Medjugorje oraz związane z nim grupy religijne na całym świecie przygotowują się obecnie do 45. rocznicy pierwszych domniemanych objawień maryjnych z 1981 roku.

W tamtejszej parafii rozpoczęło się 16 czerwca dziewięciodniowe przygotowanie modlitewne - nowenna do Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju. Potrwa ona do 25 czerwca. Podobnie jak w ciągu ostatnich trzech lat, modlitwy będą odbywać się o różnych porach dnia na Podbrdo, tzw. „Wzgórzu Objawień” oraz podczas wieczornej liturgii w kościele parafialnym.

W Medjugorju spodziewane są dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całego świata. Obok Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży (Mladifest) na początku sierpnia jest to dla parafii najważniejsze wydarzenie roku, największe pod względem spodziewanej liczby wiernych. Zaplanowno marsz pokoju oraz procesję maryjną.

Modlitwy o pokój

Na rozpoczęciu nocnej nowenny na wzgórzu Podbrdo obecnych było 16 czerwca kilkuset pielgrzymów, w tym ukraiński biskup Jan Sobiło oraz Marija Pavlović-Lunetti z grupy „widzących”. Pavlović-Lunetti zaapelowała o modlitwę o pokój, zwłaszcza w Ukrainie, w Afryce, Libanie i Ziemi Świętej, ale także „w naszych sercach i rodzinach”. Na koniec pierwszego spotkania transmitowanego na żywo przez amerykańską prywatną stację MaryTV i stację parafialną Media MIR Medjugorje, Pavlović-Lunetti opowiedziała o wizji, w której Matka Boska zaprosiła wszystkich na dzień intensywnej modlitwy w środę.

Parafia w Medziugorju oficjalnie nie promuje spotkań modlitewnych z "widzącymi". Zamiast tego, codziennie o godz. 16:00 w Podbrdzie prowadzone są modlitwy różańcowe, a także modlitwy przygotowawcze podczas wieczornej liturgii, prowadzone przez parafian oraz przez członków lokalnych zakonów, grup parafialnych i organizacji społecznych.

W kontekście zbliżającej się 45. rocznicy, głos zabrał jeden z „widzących” Ivan Dragićević. W czerwcowym numerze wydawanego w Wiedniu magazynu „Oaza Pokoju” zwrócił uwagę, że nie liczy się ani liczba pielgrzymek, ani wiedza o wierze, ale otwarcie serca na Boga, poddanie się Jego przewodnictwu i przebaczenie innym. “Orędzia Maryi zawierają wezwanie do modlitwy, nawrócenia, postu, pokoju i powrotu do Ewangelii, które są dziś bardziej potrzebne niż kiedykolwiek” – powiedział Dragićević. 

"Nihil obstat"

W rocznicę w Medjugorju obecna będzie również pamięć o  kard. Camillo Ruinim, który zmarł 16 czerwca w wieku 95 lat. Były przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch i wikariusz generalny Rzymu kierował z polecenia papieża Benedykta XVI i jego następcy Franciszka pracami watykańskiej komisji ds. Medjugorje w latach 2010–2014 i miał za zadanie  „zebranie i sprawdzenie wszystkich materiałów” dotyczących doniesień o objawieniach maryjnych, a także opracowywanie zaleceń duszpasterskich dotyczących postępowania z tym miejscem pielgrzymkowym. 

Po kilku latach pracy tzw. “Komisja Ruiniego” doszła do zniuansowanych wniosków. Podobno większość jej członków opowiedziała się za uznaniem wczesnych objawień z 1981 roku, podczas gdy ich ocena późniejszych zjawisk pozostała bardziej powściągliwa. Wyniki badań zostały przekazane watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary, która nie wydała ostatecznego orzeczenia doktrynalnego w sprawie objawień w Medjugorju. 

Następnie papież Franciszek zezwolił na pielgrzymki do tego miejsca, mianował wizytatora apostolskiego ds. opieki duszpasterskiej nad pielgrzymami. Pierwszym z nich był od 2017 roku ówczesny emerytowany metropolita diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser SAC, a od 2022 roku jest to abp Aldo Cavalli. Na mocy „nihil obstat” z 2024 roku Franciszek zezwolił na publiczne oddawanie czci „Królowej Pokoju”. Dokument wyrażał uznanie dla pozytywnych owoców duszpasterskich tego miejsca, jednak nie zawierał decyzji o stwierdzeniu nadprzyrodzonego charakterzu objawień. Zalecono również, że poddanie orędzia krytycznej analizie.

Jak rozeznać prawdziwość objawienia? Normy watykańskie

GOSC.PL DODANE 24.05.2023

Jak rozeznać prawdziwość objawienia? Normy watykańskie

Gdy sensację budzą doniesienia o domniemanych objawieniach (ostatnio z Parczewa), warto wrócić do dokumentu Kongregacji Nauki Wiary, zawierającego normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych objawień i przesłań.  »

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KAI/JDUD

GOSC.PL |

dodane 18.06.2026 09:38

TAGI| MEDJUGORJE

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