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Republika Środkowoafrykańska: Armia dementuje pogłoski o zamachu stanu

Republika Środkowoafrykańska: Armia dementuje pogłoski o zamachu stanu  
Alllexxxis / CC-SA 4.0 Bangui

Armia Republiki Środkowoafrykańskiej zaprzeczyła doniesieniom o rzekomej próbie zamachu stanu. Pogłoski takie w ostatnich dniach zaczęły krążyć w mediach społecznościowych. Wojskowi podkreślają, że sytuacja w kraju pozostaje pod kontrolą, a wszystkie instytucje państwowe funkcjonują bez zakłóceń.

W oświadczeniu publicznym sztab generalny armii określił pojawiające się informacje jako „fałszywe i bezpodstawne”, wskazując, że ich celem jest wywołanie niepokoju społecznego oraz podważenie zaufania obywateli do władz państwowych. Wojsko zaapelowało do mieszkańców o zachowanie spokoju i korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji.

Według władz w stolicy Bangi nie odnotowano żadnych działań, które mogłyby wskazywać na przygotowania do przejęcia władzy siłą. Armia zapewnia, że pozostaje lojalna wobec rządu prezydenta Faustin-Archange Touadéra, a służby bezpieczeństwa prowadzą swoje działania zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Dementi pojawia się w szczególnie wrażliwym momencie dla wielu państw Afryki. W ostatnich latach kontynent był świadkiem serii wojskowych przewrotów i prób przejęcia władzy, m.in. w Mali, Burkina Faso, Niger czy Gabon. W rezultacie wszelkie informacje sugerujące możliwą destabilizację polityczną szybko przyciągają uwagę opinii publicznej i błyskawicznie rozprzestrzeniają się w internecie.

Analitycy zwracają uwagę, że media społecznościowe coraz częściej stają się źródłem niezweryfikowanych doniesień dotyczących sytuacji politycznej w krajach afrykańskich. W wielu przypadkach informacje te okazują się nieprawdziwe lub znacząco wyolbrzymione, jednak zdążą wywołać niepokój wśród mieszkańców i inwestorów.

Republika Środkowoafrykańska od lat zmaga się z problemami bezpieczeństwa wynikającymi z działalności ugrupowań zbrojnych oraz niestabilności politycznej. Mimo podejmowanych działań stabilizacyjnych i wsparcia międzynarodowego, część terytorium kraju nadal pozostaje narażona na akty przemocy.

Władze podkreślają, że obecna sytuacja nie ma związku z żadnym realnym zagrożeniem dla funkcjonowania państwa. Dowództwo wojskowe ostrzegło jednocześnie przed rozpowszechnianiem fałszywych informacji, mogących prowadzić do destabilizacji bezpieczeństwa w kraju.

Oświadczenie ma na celu uspokojenie zarówno obywateli, jak i partnerów międzynarodowych w czasie, gdy Republika Środkowoafrykańska nadal mierzy się z wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa, pomimo wysiłków na rzecz stabilizacji kraju.

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kabe/africanews

dodane 18.06.2026 11:15
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