Lekarz Dawid Kacprzyk złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie - przekazał w czwartek PAP prezes tej izby dr Artur Drobniak. Według doniesień portalu Zero.pl, Kacprzyk, wówczas członek Koalicji Obywatelskiej, stworzył w podległym warszawskiemu ratuszowi Szpitalu Południowym alternatywną, nieoficjalną ścieżkę leczenia dla polityków i ich bliskich.
Szef stołecznego samorządu lekarskiego poinformował PAP, że Dawid Kacprzyk złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie do czasu zakończenia postępowania przez naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy. - Wniosek zostanie rozpatrzony podczas Rady 1 lipca - przekazał dr Drobniak.
Według doniesień medialnych Dawid Kacprzyk, koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. Opinię publiczną oburzyła również informacja, że na prowadzonym przez Kacprzyka oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. W poniedziałek Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w KO, a w czwartek z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Stołeczny ratusz poinformował natomiast, że Dawid Kacprzyk zwrócił szpitalowi część wypłaconych mu pieniędzy.
Na informacje o Kacprzyku zareagowała Naczelna Izba Lekarska. W poniedziałek złożyła zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w jego sprawie. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z jego wystąpieniami w TVP czy w Senacie.
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Lekarz Dawid Kacprzyk złożył wniosek o zawieszenie w prawach członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie - przekazał w czwartek PAP prezes tej izby dr Artur Drobniak. Według doniesień portalu Zero.pl, Kacprzyk, wówczas członek Koalicji Obywatelskiej, stworzył w podległym warszawskiemu ratuszowi Szpitalu Południowym alternatywną, nieoficjalną ścieżkę leczenia dla polityków i ich bliskich.
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