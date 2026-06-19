Po raz pierwszy o 2024 r. UE jednomyślna w sprawie Ukrainy  

Unijni przywódcy uzgodnili w czwartek jednomyślnie, że okres obowiązywania sankcji gospodarczych na Rosję zostanie wydłużony z sześciu do 12 miesięcy. Wnioski ze szczytu w sprawie wsparcia dla Ukrainy po raz pierwszy od grudnia 2024 r. przyjęło 27 liderów.

- Przy stole Rady Europejskiej czuć nową jedność wokół Ukrainy, co świetnie pokazuje przyjęcie wspólnych ustaleń przez wszystkich przywódców - przekazało dziennikarzom w czwartek wieczorem źródło unijne.

Według niego liderzy rozmawiali na szczycie także o możliwości bardziej aktywnego działania Europejczyków na rzecz pokoju w Ukrainie. Szef Rady Europejskiej Atonio Costa potwierdził krótkie kontakty dyplomatyczne z Kremlem. Jak relacjonował unijny dyplomata, Costa wyjaśnił, że zwrócił się do swojego otoczenia o otwarcie kanału dyplomatycznego z Rosją. - Celem było, aby być gotowym, gdy nadejdzie odpowiedni moment, do obrony interesów UE. Mówimy o krótkich kontaktach bez wymiany merytorycznych informacji i negocjacji, dyplomaci wykonujący pracę dyplomatyczną - tłumaczył.

Wnioski o dalszym wsparciu dla Ukrainy zostały przyjęte jednomyślnie po tym, jak szefowie państw i rządów UE odbyli naradę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca w wystąpieniu na szczycie stwierdził, że przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Podkreślił, że żaden inny kraj nie zapłacił za prawo do bycia europejskim więcej niż Ukraina. - To prawo nie dotyczy tylko Ukrainy. To również prawo innych narodów do niezależności od Rosji - dowodził Zełenski.

Przekonywał liderów, że przyszłość Europy rozstrzyga się w obronie Ukrainy, dlatego najlepszą gwarancją na przyszłość będzie udzielenie Kijowowi przyspieszonej ścieżki członkostwa w UE.

We wnioskach ze szczytu liderzy ponownie potwierdzili "niezmienne, zdecydowane i niezachwiane" poparcie UE dla Ukrainy. Wyrazili zadowolenie z otwarcia pierwszego tzw. klastra negocjacyjnego z tym krajem i podkreślili, że otwarcie pozostałych pięciu będzie uzależnione od postępu Ukrainy w przygotowaniach.

Po raz ostatni liderzy byli w stanie osiągnąć jednomyślność w sprawie Ukrainy na szczycie w grudniu 2024 r. Od marca 2025 r. z tej jednomyślności wyłamywały się Węgry, a rok później także Słowacja. Doprowadziło to do bezprecedensowej sytuacji, w której wnioski ze szczytu były przyjmowane przez znaczącą większość, a nie wszystkich przywódców.

Do zmiany podejścia Budapesztu doprowadziło objęcie rządów na Węgrzech przez Petera Magyara, którego partia Tisza wygrała wybory parlamentarne z Fideszem Viktora Orbana. Magyar w czwartek wziął po raz pierwszy udział w posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli.

Jak poinformowało źródło unijne, przywódcy na szczycie w Brukseli jednocześnie przedłużyli sankcje sektorowe, które wygasały za miesiąc, o rok. Dotąd UE nałożyła 20 pakietów sankcji na Rosję. Restrykcje obejmują m.in. zamrożenie aktywów rosyjskiego banku centralnego na około 200 mld euro, a także zakaz świadczenia usług finansowych, eksportu i importu towarów i usług oraz limit cenowy na rosyjską ropę.

O możliwej zgodzie na wydłużenie okresu obowiązywania sankcji informowała w środę PAP. Obecnie sankcje nałożone na Rosję obowiązują sześć miesięcy. Oznacza to, że co pół roku kraje członkowskie muszą jednomyślnie zgodzić się na przedłużenie okresu ich obowiązywania. Do tej pory taką zmianę blokowały Węgry.

Polska była jednym z krajów, które optowały za tym, by wydłużyć okres obowiązywania sankcji z sześciu do 12 miesięcy.