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Zełenski: Ukraina chce zakończyć wojnę przed zimą

Zełenski: Ukraina chce zakończyć wojnę przed zimą  
PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą poprzez dyplomację i naciski na Moskwę - oznajmił w nocy z czwartku na piątek prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zełenski podkreślił jednocześnie, że jeśli walki będą się przedłużać, Ukraina będzie potrzebowała zimowego pakietu pomocowego, m.in. paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego, o czym - jak dodał - poinformował w czwartek unijnych przywódców na szczycie w Brukseli.

Ukraiński przywódca powiedział wcześniej niemieckiej agencji dpa, że "nie zna zbyt wielu szczegółów" rozmów przedstawicieli szefa Rady Europejskiej z władzami Rosji i nie jest w stanie ich ocenić.

Antonio Costa potwierdził krótkie kontakty dyplomatyczne z Kremlem. Jak relacjonował unijny dyplomata, Costa wyjaśnił podczas szczytu, że zwrócił się do swojego otoczenia o otwarcie kanału dyplomatycznego z Rosją. - Celem było, aby być gotowym, gdy nadejdzie odpowiedni moment, do obrony interesów UE. Mówimy o krótkich kontaktach bez wymiany merytorycznych informacji i negocjacji - tłumaczył.

Zełenski w wystąpieniu na szczycie stwierdził, że przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Podkreślił, że żaden inny kraj nie zapłacił za prawo do bycia europejskim więcej niż Ukraina. - To prawo nie dotyczy tylko Ukrainy. To również prawo innych narodów do niezależności od Rosji - dowodził Zełenski.

sp/

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PAP |

dodane 19.06.2026 08:25

TAGI| DYPLOMACJA, PAP, PREZYDENT, ROSJA, UE, UKRAINA, WOJNA

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