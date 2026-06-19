Zełenski: Ukraina chce zakończyć wojnę przed zimą  

Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą poprzez dyplomację i naciski na Moskwę - oznajmił w nocy z czwartku na piątek prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.
Zełenski podkreślił jednocześnie, że jeśli walki będą się przedłużać, Ukraina będzie potrzebowała zimowego pakietu pomocowego, m.in. paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego, o czym - jak dodał - poinformował w czwartek unijnych przywódców na szczycie w Brukseli.
Ukraiński przywódca powiedział wcześniej niemieckiej agencji dpa, że "nie zna zbyt wielu szczegółów" rozmów przedstawicieli szefa Rady Europejskiej z władzami Rosji i nie jest w stanie ich ocenić.
Antonio Costa potwierdził krótkie kontakty dyplomatyczne z Kremlem. Jak relacjonował unijny dyplomata, Costa wyjaśnił podczas szczytu, że zwrócił się do swojego otoczenia o otwarcie kanału dyplomatycznego z Rosją. - Celem było, aby być gotowym, gdy nadejdzie odpowiedni moment, do obrony interesów UE. Mówimy o krótkich kontaktach bez wymiany merytorycznych informacji i negocjacji - tłumaczył.
Zełenski w wystąpieniu na szczycie stwierdził, że przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Podkreślił, że żaden inny kraj nie zapłacił za prawo do bycia europejskim więcej niż Ukraina. - To prawo nie dotyczy tylko Ukrainy. To również prawo innych narodów do niezależności od Rosji - dowodził Zełenski.
sp/
Skąd w nas ten opór przed posłuchaniem cudzych rad? Bo niby radzący sam ma swoje za uszami? (Któż nie ma!) Albo dlatego, że się rządzi, albo łatwo jej mówić? Nawet jeśli, może dzięki temu ma większy dystans do spraw, w które my jesteśmy tak bardzo zaangażowani. Pewnie że trudno byłoby posłuchać przykazu o niepaleniu od palącego lekarza, ale co to ma do rzeczy w sumie? Jakby nie było, sama rada jest dobra, potrafimy to dostrzec przecież.
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