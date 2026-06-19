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Leon XIV obchodzi 44. rocznicę święceń kapłańskich

Kilka kroków od Watykanu, w kaplicy św. Moniki w Rzymie, 19 czerwca 1982 roku sakrament kapłaństwa przyjął o. Robert Francis Prevost. To samo miejsce zostało wyznaczone mu jako kościół tytularny, gdy w 2023 roku został kardynałem. Dziś, jako Papież, sam przypomina kapłanom, by trzymali otwarte drzwi do Kościoła - podaje Vatican News.

Święceń przyszłemu Papieżowi udzielił belgijski abp Jean Jadot, wieloletni dyplomata watykański, wcześniej delegat apostolski i pronuncjusz w Azji, Afryce oraz Stanach Zjednoczonych. W dniu święceń o. Prevost miał niespełna 27 lat. Studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu, pięć lat wcześniej wstąpił do Zakonu św. Augustyna, a w 1981 r. złożył śluby wieczyste. W 1985 r. został posłany jako misjonarz do Peru, do Chulucanas w regionie Piura.   

Na obrazku prymicyjnym znalazły się słowa św. Augustyna z Kazania 339: „Nakarmić was wszystkich zwyczajnym chlebem – tego uczynić nie mogę. Lecz to Słowo jest waszą cząstką. Karmię was z tego samego stołu, który żywi mnie. Jestem waszym sługą”. Obok nich umieszczono XV-wieczną rosyjską ikonę Ostatniej Wieczerzy.

Motyw kapłaństwa rozumianego jako służba powrócił w słowach Leona XIV do nowych kapłanów, których wyświęcił w Bazylice św. Piotra w tegoroczną Niedzielę Dobrego Pasterza. Papież wskazał im, że posługa prezbitera nie może zasłaniać drogi do Chrystusa.

„Razem z innymi ochrzczonymi będziecie każdego dnia przekraczać próg Misterium – próg, który ma oblicze i imię Jezusa. Nigdy nie ukrywajcie tej świętej bramy, nie zamykajcie jej, nie stawajcie się przeszkodą dla tych, którzy chcą wejść” – mówił Leon XIV.

Papież podkreślił, że jest to szczególnie ważne w czasie, gdy wiele osób oddala się od Kościoła. „Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, zwłaszcza tam, gdzie liczby wydają się wskazywać na dystans między ludźmi a Kościołem, trzymajcie drzwi otwarte! Pozwólcie wchodzić i bądźcie gotowi, aby wyjść” – apelował.

Kapłan jako „kanał”, nie „filtr”

Leon XIV wezwał nowych kapłanów, by to trzymanie otwartych drzwi było podstawowym rysem ich misji: „trzymać drzwi otwarte, niczym ich nie zastawiać i wskazywać je, nie używając zbyt wielu słów”. Dodał, że kapłani są posłani nie tylko po to, by pozwalać innym wejść, ale także po to, by wychodzić ku potrzebującemu światu. „To kolejna tajemnica waszego życia: jesteście kanałem, a nie filtrem” – mówił Papież.

W homilii wskazał również, że więź z Chrystusem prowadzi do głębokiej więzi z drugim człowiekiem. „Im głębsza jest wasza więź z Chrystusem, tym bardziej radykalna jest wasza przynależność do wspólnego człowieczeństwa” – powiedział. 

Droga kapłańska Roberta Prevosta prowadziła od kaplicy św. Moniki w Rzymie przez Peru, posługę w Zakonie św. Augustyna, diecezję Chiclayo, Dykasterię ds. Biskupów i Kolegium Kardynalskie aż po wybór na Następcę św. Piotra. Kaplica, w której otrzymał święcenia, pozostaje miejscem szczególnym także dlatego, że jako kardynał otrzymał ją jako swój kościół tytularny.

Karol Darmoros

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VATICANNEWS.VA DODANE 17.06.2026

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VATICANNEWS.VA |

dodane 19.06.2026 07:27

TAGI| LEON XIV

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