Islamistyczna JNIM przyznaje się do ataku na lotnisko w stolicy Nigru  

Powiązana z Al-Kaidą dżihadystyczna Grupa Wsparcia Islamu i Muzułmanów (JNIM) przyznała się do przeprowadzenia ataku na główne lotnisko Nigru oraz pobliską bazę wojskową w stolicy kraju, Niamey. Według władz w ataku zginęło co najmniej 11 żołnierzy i dwóch cywilów, a cztery osoby zostały ranne.
Atak rozpoczął się wczesnym rankiem w czwartek i trwał kilka godzin. Minister obrony Nigru poinformował, że siły bezpieczeństwa odparły szturm, zabijając 22 napastników i zatrzymując około 20 podejrzanych.
Wieczorem JNIM opublikowała komunikat, w którym wzięła odpowiedzialność za „atak samobójczy” na Międzynarodowe Lotnisko Diori Hamani i przylegającą bazę wojskową.
Wybór celu nie był przypadkowy. Kompleks należy do najważniejszych strategicznie punktów w kraju. Znajduje się tam infrastruktura wykorzystywana do operacji dronowych oraz wspólne dowództwo wojskowe Nigru, Mali i Burkina Faso, państw tworzących Sojusz Państw Sahelu.
Atak odbił się szerokim echem w regionie. Unia Afrykańska potępiła działania bojowników, a Benin zadeklarował solidarność z władzami w Niamey. To już drugi atak na ten kompleks w 2026 roku. W styczniu do podobnego uderzenia przyznało się Państwo Islamskie w Sahelu (ISSP).
Niger od lat zmaga się z przemocą ze strony organizacji powiązanych zarówno z Al-Kaidą, jak i Państwem Islamskim.
Jednocześnie ugrupowania dżihadystyczne coraz intensywniej rywalizują o wpływy w regionie. W kwietniu doszło do pierwszych bezpośrednich starć między tymi grupami na terytorium Nigru.
Eksperci zwracają uwagę, że rywalizacja między JNIM a ISSP o wpływy w regionie prowadzi do coraz częstszych ataków na cele o znaczeniu strategicznym i symbolicznym.
Skąd w nas ten opór przed posłuchaniem cudzych rad? Bo niby radzący sam ma swoje za uszami? (Któż nie ma!) Albo dlatego, że się rządzi, albo łatwo jej mówić? Nawet jeśli, może dzięki temu ma większy dystans do spraw, w które my jesteśmy tak bardzo zaangażowani. Pewnie że trudno byłoby posłuchać przykazu o niepaleniu od palącego lekarza, ale co to ma do rzeczy w sumie? Jakby nie było, sama rada jest dobra, potrafimy to dostrzec przecież.
Jednak ich przesłanie jest mało znane.
Jednak ich przesłanie jest mało znane.
Watykan ogłosił program dwudniowych obrad, rozpoczynających się w piątek.
Od 2024 r. w Holandii możliwe jest "aktywne zakończenie życia dziecka".
"Ale nasza cierpliwość jest ograniczona"
W Paryżu i innych miastach demonstracje przeciwników.
Dyrektorki Światowego Programu Żywnościowego w Afryce i Ameryce Południowej Kinday Shamba i Lena Savelli opowiadają mediom watykańskim o znaczeniu wizyty Leona XIV w siedzibie tej organizacji w Rzymie.
Liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła 254, wciąż nie ustalono „pacjenta zero”.
Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego proponując kolejną "odległą datę". Ocenił, że strona ukraińska "nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem".
W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca, Ojciec Święty Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Wśród nich będą trzej metropolici z Polski: kard. Konrad Krajewski, kard. Grzegorz Ryś i abp Andrzej Przybylski.
Medycyna nie może stać się narzędziem selekcji ani „zaprogramowanej śmierci”, a o wartości człowieka nie mogą decydować laboratoryjne algorytmy – podkreślił Leon XIV podczas spotkania z członkami Fundacji Jérôme'a Lejeune'a.