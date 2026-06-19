Źródła w rządzie USA poinformowały, że Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, który wszedł w życie w piątek po południu. Rzecznik Sił Obronnych Izraela przekazał jednak, że izraelscy żołnierze pozostaną w Libanie w "strefie buforowej", tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie.
Rozejm obowiązuje od godz. 16 czasu lokalnego (15 czasu polskiego).
Siły izraelskie pozostaną w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah zagraża obywatelom Izraela. Żołnierze będący na terytorium Libanu będą mieli swobodę działania w przypadku zagrożenia - wyjaśnił rzecznik Sił Obronnych Izraela.
Wysokiej rangi przedstawiciel izraelskich władz powiedział Reuterowi: - Mamy zawieszenie broni, jeśli Hezbollah zaatakuje nas, to mamy wojnę.
Dwa źródła w Hezbollahu przekazały agencji, że ich organizacja zastosowała się do zawieszenia broni, gdy tylko otrzymało informację o nim.
Jak podaje agencja AFP, kolejny rozejmy między Izraelem, a szyickim Hezbollahem - ugrupowaniem terrorystycznym, a zarazem wpływową partią polityczną - wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy po rozmowach między stroną izraelską a Iranem.
Kilka godzin wcześniej Teheran oskarżył USA o to, że "ponoszą odpowiedzialność" za ataki Izraela na Liban.
Skąd w nas ten opór przed posłuchaniem cudzych rad? Bo niby radzący sam ma swoje za uszami? (Któż nie ma!) Albo dlatego, że się rządzi, albo łatwo jej mówić? Nawet jeśli, może dzięki temu ma większy dystans do spraw, w które my jesteśmy tak bardzo zaangażowani. Pewnie że trudno byłoby posłuchać przykazu o niepaleniu od palącego lekarza, ale co to ma do rzeczy w sumie? Jakby nie było, sama rada jest dobra, potrafimy to dostrzec przecież.
Jednak ich przesłanie jest mało znane.
Jednak ich przesłanie jest mało znane.
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