Ogień miłości i wiatr harmonii. Kardynał Koovakad z misją w Baku  

Prefekt Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego w dniach 15-19 czerwca przebywa z wizytą w Azerbejdżanie.
Podczas spotkania z prezydentem Ilhamem Alijewem podkreślono działalność lokalnego Kościoła katolickiego oraz potrzebę promowania tolerancji i wielokulturowości na rzecz pokojowego i opartego na wzajemnym szacunku współistnienia różnych społeczności.
„Ogień" to termin, który nawiązuje do znaczenia przypisywanego narodowi azerbejdżańskiemu. Z kolei „wiatr" to żywioł, z którego słynie stolica kraju - Baku. To właśnie te dwa symbole, reprezentujące odpowiednio miłość i harmonię, stanowią sedno wspólnej misji, którą Stolica Apostolska i ten kaukaski kraj ponownie realizują poprzez wizytę kardynała prefekta Dykasterii ds. Dialogu Międzyreligijnego, George'a Jacoba Koovakada.
Związki między Azerbejdżanem a Stolicą Apostolską
W czwartek 18 czerwca, w rezydencji szejka ul-Islama Kaukazu, Allahshukura Pashazade, w Baku, kardynał wygłosił przemówienie, w którym wyraził wdzięczność za serdeczne przyjęcie oraz za długoletnią przyjaźń łączącą Stolicę Apostolską ze wspólnotami religijnymi Azerbejdżanu. W obecności prefekta apostolskiego tego kraju, bp. Vladimíra Fekete'a, ambasadora przy Stolicy Apostolskiej Ilgara Mukhtarova oraz przedstawicieli lokalnych wspólnot chrześcijańskich i żydowskich, kard. Koovakad przypomniał o wizytach św. Jana Pawła II w 2002 r. oraz papieża Franciszka w 2016 r., które wraz z licznymi spotkaniami i inicjatywami umocniły więzi między obiema stronami.
Chrześcijanie i muzułmanie razem
Czerpiąc inspirację z nauczania deklaracji Soboru Watykańskiego II o stosunkach Kościoła z religiami niechrześcijańskimi „Nostra aetate", kardynał prefekt podkreślił, że „chrześcijanie i muzułmanie starali się w ten sposób podążać wspólną drogą w służbie pokoju, uznając, że czcimy jednego Boga, Stwórcę nieba i ziemi". W tej perspektywie porozumienie dwustronne podpisane w 2011 roku oraz protokół ustaleń w sprawie współpracy religijnej podpisany w zeszłym roku świadczą o wspólnym przekonaniu, że „dialog to nie tylko wymiana poglądów, ale droga ku głębszemu zrozumieniu, zaufaniu i współpracy".
Zobowiązania na przyszłość
To, co dotychczas udało się zbudować, musi jednak stanowić bodziec do dążenia do ideału „cywilizacji miłości", uaktualnionego przez Papieża Leona XIV w encyklice Magnifica humanitas. W tym duchu – stwierdził kard. Koovakad – wezwaniem jest realizacja pięciu ważnych zobowiązań podkreślonych w dokumencie: rozbrojenie słów, które sieją wrogość i podziały; budowanie pokoju w sprawiedliwości, broniąc godności każdej osoby; przyjęcie perspektywy ofiar i wsłuchanie się w wołanie cierpiących; odnowienie dialogu między religiami, kulturami i narodami; wzmocnienie dyplomacji i współpracy wielostronnej w obliczu wyzwań współczesnego świata. Zasady te nie są jedynie „szlachetnymi aspiracjami", ale „pilnymi obowiązkami".
Spotkanie z prezydentem Alijewem
We wtorek 16 czerwca kardynał spotkał się również z prezydentem Republiki Azerbejdżanu, Ilhamem Alijewem. Jak podano w komunikacie państwowej agencji Azertag, podczas spotkania kardynał przekazał pozdrowienia od Papieża Leona XIV oraz kardynała sekretarza stanu Pietra Parolina. Podkreślono rolę lokalnego Kościoła katolickiego oraz trwającą budowę drugiego kościoła w tym kraju. Podkreślając znaczenie tolerancji i wielokulturowości dla promowania pokoju i dialogu międzyreligijnego, poruszono również kwestię współpracy między Stolicą Apostolską a Fundacją Heydara Alijewa, nazwaną na cześć ojca obecnego prezydenta, zwracając uwagę na jej wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego oraz promowanie dialogu międzyreligijnego poprzez różne projekty.
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