info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Szef MSZ Ukrainy: pozbawienie Zełenskiego Orderu Orła Białego strategicznym błędem prezydenta Polski
rss newsletter facebook twitter

Szef MSZ Ukrainy: pozbawienie Zełenskiego Orderu Orła Białego strategicznym błędem prezydenta Polski

Szef MSZ Ukrainy: pozbawienie Zełenskiego Orderu Orła Białego strategicznym błędem prezydenta Polski  
Unsplash

Decyzja o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego jest strategicznym błędem prezydenta Polski Karola Nawrockiego, na którym zyska jedynie Rosja - oświadczył w piątek szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha.

"Decyzja o pozbawieniu Prezydenta Ukrainy Orderu Orła Białego jest strategicznym błędem Prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa" - napisał minister na swoim Facebooku.

Prezydent Nawrocki poinformował w piątek, że wobec zgody prezydenta Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nazwy "Bohaterów UPA", po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Zełenskiemu.

"Jest nam przykro, że w Warszawie górę wzięły emocje i skłoniły one polskich polityków do podejmowania nieuzasadnionych, impulsywnych i lekceważących kroków nie tyle wobec prezydenta Zełenskiego, ile przede wszystkim wobec państwa ukraińskiego" - podkreślił Sybiha.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył, że w odpowiedzi na odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, on sam również zwróci Warszawie Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

„W obliczu takich nierozważnych działań nie widzę możliwości zachowania przyznanego mi w październiku 2022 roku wysokiego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej – Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce zwrócę go Polsce” – zapowiedział Sybiha w serwisach społecznościowych w piątek wieczorem.

„Nie chodzi o odznaczenia, lecz o stosunek. Zawsze opowiadaliśmy się za podejściem opartym na wzajemnym szacunku – nawet gdy chodzi o trudne i problematyczne kwestie. Oznacza to poszanowanie wzajemnych decyzji także wtedy, gdy się z nimi nie zgadzamy. Jak to mówi się po angielsku: »zgadzamy się, że się nie zgadzamy«” – oświadczył szef dyplomacji.

„Nigdy nie chcieliśmy tego konfliktu” – podkreślił Sybiha.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 19.06.2026 20:41

TAGI| DYPLOMACJA, KAROL NAWROCKI, PAP, PREZYDENT, ROSJA, UKRAINA

PRZECZYTAJ TAKŻE
ONZ/Przedstawiciel Ukrainy: jesteśmy gotowi do negocjacji z Rosją | Przydacz: strona ukraińska wycofała się z ustalonej daty spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego | Byli prezydenci Kuczma i Juszczenko zrzekli się Orderu Orła Białego | Prezydent podjął decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu | Zełenski: Ukraina chce zakończyć wojnę przed zimą
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dzisiaj

Katarzyna Solecka

Dzisiaj

Skąd w nas ten opór przed posłuchaniem cudzych rad? Bo niby radzący sam ma swoje za uszami? (Któż nie ma!) Albo dlatego, że się rządzi, albo łatwo jej mówić? Nawet jeśli, może dzięki temu ma większy dystans do spraw, w które my jesteśmy tak bardzo zaangażowani. Pewnie że trudno byłoby posłuchać przykazu o niepaleniu od palącego lekarza, ale co to ma do rzeczy w sumie? Jakby nie było, sama rada jest dobra, potrafimy to dostrzec przecież.

Narnia gola!

Piotr Drzyzga

Narnia gola!

Nieźle im idzie na tegorocznym mundialu, prawda?

Ważniejszy od wróbla

ks. Leszek Smoliński

Ważniejszy od wróbla

Wróbel – mały, niepozorny ptak, którego często nawet nie zauważamy.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Gietrzwałd. Sanktuarium Matki Bożej

Objawienia w Gietrzwałdzie jako jedyne w Polsce uznane przez Kościół

Jednak ich przesłanie jest mało znane.

Gietrzwałd. Sanktuarium Matki Bożej

Objawienia w Gietrzwałdzie jako jedyne w Polsce uznane przez Kościół

Jednak ich przesłanie jest mało znane.

Mundialowa noc: Mecz przerwany na dwie godziny, trzy gwiazdy ustrzeliły po dublecie

Mundialowa noc: Mecz przerwany na dwie godziny, trzy gwiazdy ustrzeliły po dublecie

Messi z rekordem!

Rozważania kard. Rysia otworzą pierwszą sesję konsystorza

Rozważania kard. Rysia otworzą pierwszą sesję konsystorza

Watykan ogłosił program dwudniowych obrad, rozpoczynających się w piątek.

Holandia: Po raz pierwszy dokonano eutanazji dziecka

Holandia: Po raz pierwszy dokonano eutanazji dziecka

Od 2024 r. w Holandii możliwe jest "aktywne zakończenie życia dziecka".

ONZ/Przedstawiciel Ukrainy: jesteśmy gotowi do negocjacji z Rosją

ONZ/Przedstawiciel Ukrainy: jesteśmy gotowi do negocjacji z Rosją

"Ale nasza cierpliwość jest ograniczona"

Paryż

Francja: Parlament po raz trzeci rozpatruje projekt dot. eutanazji

W Paryżu i innych miastach demonstracje przeciwników.

Żywności wystarczy dla każdego, a ludzie wciąż głodują. WFP i Leon XIV przeciwko pladze wojny

Żywności wystarczy dla każdego, a ludzie wciąż głodują. WFP i Leon XIV przeciwko pladze wojny

Dyrektorki Światowego Programu Żywnościowego w Afryce i Ameryce Południowej Kinday Shamba i Lena Savelli opowiadają mediom watykańskim o znaczeniu wizyty Leona XIV w siedzibie tej organizacji w Rzymie.

DR Konga: Liczba przypadków Eboli przekroczyła tysiąc

DR Konga: Liczba przypadków Eboli przekroczyła tysiąc

Liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła 254, wciąż nie ustalono „pacjenta zero”.

Przydacz: strona ukraińska wycofała się z ustalonej daty spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego

Przydacz: strona ukraińska wycofała się z ustalonej daty spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego

Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego proponując kolejną "odległą datę". Ocenił, że strona ukraińska "nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem".

Wyjątkowy dzień dla Kościoła w Polsce. Leon XIV wręczy paliusze trzem metropolitom

Wyjątkowy dzień dla Kościoła w Polsce. Leon XIV wręczy paliusze trzem metropolitom

W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca, Ojciec Święty Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Wśród nich będą trzej metropolici z Polski: kard. Konrad Krajewski, kard. Grzegorz Ryś i abp Andrzej Przybylski.

Leon XIV z mocnym apelem do lekarzy: Medycyna nigdy nie może służyć zaprogramowanej śmierci

Leon XIV z mocnym apelem do lekarzy: Medycyna nigdy nie może służyć zaprogramowanej śmierci

Medycyna nie może stać się narzędziem selekcji ani „zaprogramowanej śmierci”, a o wartości człowieka nie mogą decydować laboratoryjne algorytmy – podkreślił Leon XIV podczas spotkania z członkami Fundacji Jérôme'a Lejeune'a.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.06.2026
« » Czerwiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Wtorek
rano
26°C Wtorek
dzień
26°C Wtorek
wieczór
22°C Środa
noc
wiecej »
 