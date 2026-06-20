W środę 24 czerwca Papież przyjmie na prywatnej audiencji autorów i autorki z całego świata z okazji 100. rocznicy założenia watykańskiego wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana.

Wśród uczestników audiencji będą: Jon Fosse, Marilynne Robinson, Elizabeth Strout, Eric-Emmanuel Schmitt, Vittorio Lingiardi, Julia Navarra, Jonathan Safran Foer, Enrico Brizzi, Sorj Chalandon, Colum McCann, Daniele Mencarelli, Mircea Cărtărescu.

Obecni będą również niektórzy autorzy wydawnictwa Libreria Editrice Vaticana, tacy jak Adrien Candiard, Eraldo Affinati i Paolo Malaguti.

Libreria Editrice Vaticana w tym roku po raz pierwszy uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Jak podkreślił Lorenzo Fazzini z watykańskiego wydawnictwa, obecność w Polsce ma służyć nie tylko prezentacji publikacji Stolicy Apostolskiej, ale także nawiązaniu nowych kontaktów i współpracy z polskimi wydawcami.

Przedstawiciel LEV zauważył też rosnące znaczenie języka polskiego w komunikacji watykańskiej. Fazzini podkreślił, że dla LEV wpisuje się to w logikę bliskości wobec narodów, społeczeństw i kultur, które posługują się danym językiem.

Źródło: Vatican News