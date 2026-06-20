Nowe ogólnokrajowe badanie, w którym wzięło udział ponad 2100 uczestników programu „Order of Christian Initiation of Adults” (OCIA) z 20 diecezji katolickich w Stanach Zjednoczonych, wskazuje na rosnące zainteresowanie wiarą katolicką, zwłaszcza wśród młodych dorosłych poszukujących prawdy, sensu i duchowej głębi.

Opublikowane 18 czerwca przez archidiecezję chicagowską we współpracy z 19 innymi diecezjami badanie dotyczyło doświadczeń 2127 osób, które uczestniczyły w programie OCIA w okresie od lutego do maja 2026 roku. Diecezje biorące udział w badaniu odnotowały rekordowy poziom uczestnictwa w programach formacji religijnej dla dorosłych.

Badanie wykazało, że osoby przystępujące do Kościoła kierowały się przede wszystkim dwoma ogólnymi czynnikami: osobistym poszukiwaniem dobra, prawdy, wewnętrznego spokoju i sensu życia oraz pociągiem do liturgii, nauczania i dwutysiącletniej tradycji Kościoła katolickiego.

Wśród respondentów 28 procent stwierdziło, że przed rozpoczęciem drogi ku wierze katolickiej nie należało do żadnej wspólnoty religijnej, podczas gdy inni pochodzili ze wspólnot protestanckich lub byli katolikami kończącymi inicjację sakramentalną.

Pragnienie wzrostu w cnotach

Badacze zauważyli, że motywacje duchowe znacznie przeważały nad względami politycznymi czy społecznymi. 77 procent uczestników wskazało na pragnienie rozwoju w cnotach, 76 procent dążyło do głębszego zrozumienia prawdy, a 72 procent deklarowało poszukiwanie większego wewnętrznego spokoju.

Badanie podkreśliło również rosnącą rolę ewangelizacji cyfrowej. Wielu respondentów przyznało, że zasoby internetowe, takie jak aplikacje modlitewne, podcasty, filmy i treści w mediach społecznościowych, pomogły im w zgłębianiu katolicyzmu.

Jednocześnie uczestnicy wskazali na kilka przeszkód utrudniających przystąpienie do Kościoła, zwłaszcza wśród przedstawicieli pokolenia Z. Do najczęstszych obaw należało poczucie duchowej nieprzygotowania, niepewność co do akceptacji w społecznościach parafialnych oraz obawy związane z uczestnictwem w liturgii.

Wezwanie do osobistego towarzyszenia

Jak podaje Vatican News, w raporcie stwierdzono, że diecezje i parafie powinny skupić się na osobistym towarzyszeniu, wytyczaniu jaśniejszych ścieżek odkrywania wiary oraz dalszej formacji po przyjęciu do Kościoła. Podkreślono w nim również znaczenie tworzenia przyjaznych wspólnot, zdolnych do towarzyszenia tym, którzy stawiają pierwsze kroki w wierze.

Według autorów wyniki badań wskazują, że obecnie wiele osób zbliża się do Kościoła katolickiego nie tyle poprzez tradycję rodzinną czy małżeństwo, co poprzez osobiste poszukiwanie sensu, prawdy i głębszej relacji z Bogiem.

Źródło: Vatican News