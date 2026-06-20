Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku (diecezja ełcka) zwyciężyła w szóstej edycji Konkursu Aktywna Parafia. Finał konkursu organizowanego przez Katolicką Agencję Informacyjną odbył się w sobotę w Szkole Podstawowej Niepublicznej nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego przy ul. Smoleńskiego 31 na warszawskich Bielanach.

Zwycięska Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku otrzymała dyplom i nagrodę w postaci 10 tys. zł w bonach zakupowych na sprzęt sportowy. Drugie miejsce w Konkursie przypadło Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Smolcu (archidiecezja wrocławska) Nagrodą był dyplom i 2 tys. zł w bonach na sprzęt sportowy. Trzecie miejsce zajęła Parafia pw. Św. Jana Pawła II w Krzeszowicach (archidiecezja krakowska). W nagrodę jej członkowie otrzymali dyplom i bony sportowe o wartości 1 tys. zł.

Konkurs „Aktywna parafia” to nie wybory miss piękności. Nagradza się w nim to, co zależy od ludzi; co inspiruje i budzi zaangażowanie – i buduje żywy Kościół. Tak pisał w „Gościu Niedzielnym” Franciszek Kucharczak. Czytaj TUTAJ

Wręczona została także nagroda specjalna Dyrektora Caritas Polska ks. Janusza Majdy - laptop - dla parafii najbardziej zaangażowanej w działania charytatywne. Otrzymała ją Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Nagrody wręczyli ponadto partnerzy konkursu "Aktywna Parafia" 2026. EVS Republic sp. z o.o. ufundowała rower elektryczny. Nagrodę otrzymała Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Fundacja Polska z Natury obdarzyła dyplomem, drzewem morwy oraz kwotą 4 tys. zł na realizację projektu proekologicznego - Parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzepinie (diecezja zielonogórsko-gorzowska). Pozostali finaliści otrzymali dyplomy uczestnictwa w decydującej części konkursu "Aktywna Parafia" 2026.

360 parafian w różach

Codzienna całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, około 360 osób należących do róż różańcowych, ponad tona żywności miesięcznie przekazywana potrzebującym i ponad 140 uczestników Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO) – tak wygląda codzienność parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku.

Parafianie z Lipska przyznają, że nie spodziewali się zajęcia pierwszego miejsca w Konkursie. – Włożyliśmy bardzo dużo pracy, aby w ogóle tutaj dotrzeć. Dziękujemy wszystkim za zauważenie naszej parafii. Dziękujemy naszemu księdzu proboszczowi, księdzu wikariuszowi, katechetom, kołu gospodyń wiejskich i wszystkim, którzy włożyli ogrom pracy w to, abyśmy się teraz cieszyli - powiedziała tuż po ogłoszeniu werdyktu jury Agnieszka Pietrewicz, parafianka z Lipska.

– Zwycięstwo oznacza, że nasza praca, została doceniona i że powinniśmy kontynuować, to co do tej pory robiliśmy. Nasza parafia jest jedyna w swoim rodzaju i niech tak zostanie – dodała parafianka, przyznając, że konkurencja w ścisłym finale była duża i że wszystkie dziesięć parafii zasługiwały na wygraną.

W mieście nad Biebrzą

Lipsk to niewielkie miasto położone nad Biebrzą, w północnej części województwa podlaskiego, pomiędzy Biebrzańskim Parkiem Narodowym a Puszczą Augustowską. Miejscowość liczy około 2,4 tys. mieszkańców i od wieków stanowi ważny ośrodek pogranicza kulturowego i religijnego regionu. Znana jest m.in. z tradycji lipskiej pisanki, drewnianej zabudowy oraz bliskości unikalnych terenów przyrodniczych.

Historia parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku sięga 1582 r., kiedy została erygowana przez króla Stefana Batorego i włączona do diecezji wileńskiej. Pierwszy drewniany kościół powstał z fundacji królewskiej. Na przestrzeni wieków świątynia była dwukrotnie niszczona przez pożary. W ramach represji po powstaniu styczniowym, w 1869 r. administracja cara Aleksandra II skasowała parafię, a kościół zamieniono na cerkiew prawosławną. Przez kolejne dziesięciolecia pozbawieni własnej świątyni mieszkańcy Lipska korzystali z posługi duszpasterskiej w Krasnymborze. Dopiero po wydaniu przez cara Mikołaja II edyktu tolerancyjnego w 1905 r. możliwe było wznowienie działalności parafii i budowa obecnego neogotyckiego kościoła, konsekrowanego 2 sierpnia 1914 r.

Obecna świątynia została zbudowana na planie krzyża i posiada trzy ołtarze: główny poświęcony Matce Bożej Anielskiej oraz boczne – Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Matki Bożej Bazylianki, której wizerunek otaczany jest szczególnym kultem. Z parafią związana jest również bł. Marianna Biernacka, patronka teściowych i rodzin, pochodząca z Lipska i beatyfikowana przez św. Jana Pawła II w 1999 r.

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Parafia liczy około 2350 katolików. Jej proboszczem jest ks. kan. Waldemar Sawicki. Szczególne miejsce w duchowości parafii zajmuje Sanktuarium Matki Bożej Bazylianki oraz kult bł. Marianny Biernackiej, patronki teściowych i rodzin.

Miłość mierzona w tonach

Jednym z najważniejszych wymiarów życia parafii jest działalność Parafialnego Zespołu Caritas oraz Szkolnego Koła Caritas. W ramach programu „Biedronka nie marnuje żywności” wspólnota pomaga 24 rodzinom, do których każdego miesiąca trafia około 1,2 tony żywności. Potrzebujący otrzymują również karty zakupowe do sklepów.

W działalność pomocową angażuje się około 20 dorosłych wolontariuszy oraz około 25 wolontariuszy szkolnych. Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą przygotowywanych jest około 70 paczek świątecznych dla rodzin i osób starszych.

Parafia organizuje także liczne zbiórki na leczenie i rehabilitację mieszkańców. Dzięki ofiarności wiernych udało się zebrać kolejno m.in. około 12 tys., 23 tys. i 28 tys. zł na pomoc osobom potrzebującym z lokalnej społeczności. Kiermasze charytatywne przyniosły łącznie około 63 tys. zł przeznaczonych na wsparcie chorych i rehabilitację.

Wspólnota aktywnie wspiera także misje. Na Sudan zebrano około 6 tys. zł, a w ramach Kolędników Misyjnych – grupa licząca około 30 osób – przekazano około 2 tys. zł na Sri Lankę. Parafia wspiera również siostry Katarzynki prowadzące Dom Opieki Społecznej w Sankt Petersburgu, przekazując na ten cel 21 tys. zł. Pomoc trafia także do misjonarzy pracujących w Tanzanii oraz obwodzie kaliningradzkim.

Jedną z bardziej symbolicznych inicjatyw była „Niedziela Dobra”, podczas której parafianie otrzymywali nasiona kwiatów wraz z cytatami z Pisma Świętego jako zachętę do „siania dobra” w codziennym życiu.

Od „Płatków Róż” po „Stodołę u Plebana”

W parafii działa wiele wspólnot modlitewnych, formacyjnych i apostolskich. Liturgiczna Służba Ołtarza skupia około 50 ministrantów i lektorów, schola dziecięco-młodzieżowa około 30 osób, a chór parafialny „Cantabile” – 23 osoby.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym liczy około 25 osób, Rycerze św. Jana Pawła II – około 27 osób, a Parafialny Zespół Caritas wraz ze Szkolnym Kołem Caritas – około 25 osób. W życie parafii aktywnie włączają się także harcerze, Akcja Katolicka, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Regionalny „Lipsk”.

Szczególnym filarem życia modlitewnego są róże różańcowe skupiające około 360 osób. Działa także dziecięce koło różańcowe „Płatki Róż” oraz pogotowie modlitewne obejmujące około 40 osób modlących się w powierzanych intencjach.

Na początku 2026 r. odbyło się pierwsze wspólne spotkanie opłatkowe wszystkich wspólnot parafialnych, które zgromadziło około 140 osób. Ważnym miejscem integracji stała się także „Stodoła u Plebana” – przestrzeń mogąca pomieścić około 200 osób, wykorzystywana do spotkań, warsztatów, wydarzeń ewangelizacyjnych i formacyjnych.

Tradycja w goglach VR

Parafia wyróżnia się bardzo intensywnym życiem modlitewnym. Każdego dnia trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, a wierni codziennie modlą się różańcem za Ojczyznę i służby mundurowe.

Wspólnota zajmuje drugie miejsce w diecezji pod względem uczestnictwa wiernych we Mszy Świętej oraz pierwsze miejsce pod względem liczby udzielanych Komunii Świętych. W parafii regularnie odbywają się nabożeństwa ku czci bł. Marianny Biernackiej, nabożeństwa do Matki Bożej Bazylianki, Miejska Droga Krzyżowa oraz całodobowe adoracje rodzinne.

Dużym wydarzeniem były Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO), które zgromadziły ponad 140 osób. Parafia organizuje także „Piątki z Jezusem”, rekolekcje formacyjne na Wigrach i w Krakowie oraz spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży i rodzin.

Codziennym roratom w Adwencie towarzyszą śniadania roratnie, na których każdego dnia gromadzi się około 100 osób – dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważnym narzędziem komunikacji i ewangelizacji jest również cotygodniowa gazetka parafialna „Bazylianka” oraz aktywnie prowadzone media społecznościowe.

Parafia chętnie korzysta także z nowoczesnych form przekazu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się projekcja filmu VR o ustanowieniu Eucharystii, na którą zapisało się ponad 200 osób.

Wspólnota organizuje również liczne wydarzenia religijno-kulturalne: Orszak Trzech Króli, Bale Wszystkich Świętych, warsztaty wykonywania palm i konkursy religijne. W ostatnich latach parafia zdobyła m.in. II miejsce za Gwiazdę Betlejemską i III miejsce za szopkę bożonarodzeniową podczas diecezjalnych spotkań opłatkowych.

Wiara na kółkach, kajakach i w drodze

Parafia organizuje liczne wydarzenia sportowe i rekreacyjne. Ministranci i lektorzy zdobyli III miejsce w diecezjalnym turnieju piłki nożnej halowej o Puchar Biskupa Ełckiego.

Wspólnota organizuje rodzinne rajdy rowerowe, spływy kajakowe, wyjazdy na łyżwy, kuligi i mecze pomiędzy rodzicami a ministrantami. W biegach i wydarzeniach sportowych uczestniczyło około 100 osób.

Szczególną inicjatywą są majowe wyjazdy do kapliczek na rowerach, rolkach i innych środkach rekreacji, zakończone wspólnym nabożeństwem majowym.

Parafianie uczestniczyli również w licznych pielgrzymkach: do Wilna, Gietrzwałdu, Świętej Lipki, Sokółki, Warszawy, Częstochowy, Zakopanego oraz Rzymu na Jubileusz Młodych. W większości wyjazdów uczestniczyło od 50 do 70 osób.

Dla dzieci i młodzieży organizowane są także wyjazdy integracyjne – m.in. do Mandorii, Studzienicznej oraz wspólne wyjazdy rekreacyjne i formacyjne.

Miliony na zabytek, serce dla natury

Parafia angażuje się również w działania ekologiczne i inwestycyjne. W ramach inicjatyw ekologicznych posadzono ponad 400 drzewek oraz 4 dęby papieskie. Organizowane były warsztaty wykonywania lampionów z recyklingu i karmników dla ptaków.

Przy kościele zamontowano stojaki rowerowe oraz przygotowano specjalne miejsce na znicze. Wspólnota systematycznie troszczy się o estetykę otoczenia świątyni poprzez nasadzenia kwiatów i pielęgnację zieleni.

Największą inwestycją jest remont wieży i fasady zabytkowego kościoła parafialnego. Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kwotą 3,5 mln zł, a całkowita wartość prac wynosi ponad 3,57 mln zł.

Wierni z Lipska podkreślają szczególne zaangażowanie wikariusza ks. Łukasza Moćkun. Jak twierdzą „jest on osobą pełną energii, zaangażowania i kopalnią niezwykłych pomysłów, które nieustanie ożywiają życie wspólnoty”. W opinii parafian dzięki swojej otwartości, kreatywności oraz chęci działania potrafi jednoczyć ludzi i zachęcać ich do wspólnego tworzenia wielu wartościowych inicjatyw. „Jego zapał, serdeczność i oddanie sprawiają, że każda podejmowana akcja staje się wyjątkowa i przynosi wiele dobra zarówno dzieciom, młodzieży, jak i całej parafii” – podkreślają wierni.

Aż trudno uwierzyć, że wszystko to ma miejsce w jednej tylko wspólnocie. Parafia Matki Bożej Anielskiej w Lipsku pokazuje, że można łączyć głębokie życie duchowe z konkretną pomocą potrzebującym, troską o kulturę, historię, środowisko i budowanie więzi międzyludzkich. Dzięki zaangażowaniu duchownych i świeckich parafia stała się ważnym centrum życia religijnego i społecznego całego regionu.

Konkurs „Aktywna Parafia” to inicjatywa promująca wspólnoty, które wykraczają poza tradycyjną działalność duszpasterską i aktywnie angażują się w życie lokalnych społeczności. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie parafii realizujących wartościowe projekty społeczne, charytatywne, edukacyjne, kulturalne i ekologiczne, a także inspirowanie innych do podejmowania podobnych działań na rzecz mieszkańców.

Źródło KAI/red.