Zabraknie biletów na Światowe Dni Młodzieży?  

Na Światowe Dni Młodzieży w Seulu w 2027 r. zapisało się ponad 4 tys. Polaków, a do końca czerwca liczba chętnych może przekroczyć 6 tys., co będzie wyzwaniem logistycznym - powiedział PAP dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM ks. Tomasz Koprianiuk. Przyznał, że w sierpniu może już zabraknąć biletów lotniczych.

W Polsce trwają przygotowania do 41. Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), które odbędą się w sierpniu przyszłego roku w stolicy Korei Południowej. Wydarzenie będzie przebiegało pod hasłem "Odwagi! Ja zwyciężyłem świat!". Słowa zostały zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana, a wypowiedział je Jezus do swoich uczniów.

- Rejestracja na wydarzenie w polskim systemie rozpoczęła się 1 maja i teoretycznie potrwa do końca maja 2027 r. Zapisanych mamy już 4095 osób, w tym trzy grupy polonijne i dynamika pokazuje, że do końca czerwca liczba chętnych może przekroczyć nawet 6 tysięcy - powiedział PAP ks. Koprianiuk.

Przyznał, że skala zainteresowania jest dużym zaskoczeniem i jednocześnie wyzwaniem logistycznym, ponieważ "na rynku europejskim brakuje już biletów lotniczych do Korei w terminie pozwalającym uczestniczyć w spotkaniu z papieżem Leonem XVI".

- Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM dzięki współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT oraz Turkish Airlines ma jeszcze do dyspozycji ok. tysiąca miejsc, ale z każdym dniem ta liczba maleje. W związku z tym, czerwiec to ostatni dzwonek na zgłaszanie się. W sierpniu może się okazać, że grupa zarejestruje się w systemie ale zabraknie dla niej biletów i pozostaną tylko dużo droższe loty do Seulu z kilkoma przesiadkami bądź czartery, a więc koszt na poziomie ok. 10 tys. zł za samą podróż - powiedział ks. Koprianiuk.

Poinformował, że Korea Południowa przygotowuje się na przyjęcie na ŚDM w 2027 r. ok. 200 tysięcy pielgrzymów z całego świata. - Szacuje się, że z Europy przyjedzie ok. 60 tys. młodych. Polacy będą stanowić ok. 10 proc. tej grupy. Reszta to będą głównie pielgrzymi z Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Portugalii - powiedział duchowny. Dodał, że Koreańczycy planują przyjąć większość młodych w swoich domach, co nie jest typowe dla ich kultury.

- Wśród zarejestrowanych w polskim systemie dominują grupy zakonne i diecezjalne. Najwięcej jest z archidiecezji krakowskiej, warszawskiej, wrocławskiej i gdańskiej. Wynika to z faktu, że duże ośrodki duszpasterskie mają większą możliwość pozyskiwania środków na wyjazd - ocenił ks. Koprianiuk.

Zapytany o wielkość grup powiedział, że Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM rekomenduje nie większe niż 44 osób, co wynika z liczby miejsc w autokarach w Korei Południowej.

- W naszym systemie największa grupa liczy ok. 90 uczestników. Zapewne w Korei zostanie podzielona na trzy mniejsze, aby swobodnie przemieszać się w Seulu podczas tzw. dni w diecezjach - powiedział duchowny. Dodał, że zgodnie z tradycją jedną z większych grup stanowią członkowie Wspólnot Drogi Neokatechumenalnej.

- Dwie trzecie grup wyjeżdzających na Światowe Dnie Młodzieży do Seulu będzie uczestniczyć w tzw. dniach w diecezjach. Reszta planuje wykorzystać podróż do Azji, aby zwiedzić przy okazji Chiny i Japonię - powiedział ks. Koprianiuk.

Poinformował, że we września zostanie uruchomiona rejestracja w systemie seulskim, do którego będą mogli zapisać się ci, którzy będą chcieli pojechać na ŚDM indywidualnie.

Dni w Diecezjach, które poprzedzają spotkanie z papieżem rozpoczną się 29 lipca 2027 r. i potrwają do 2 sierpnia. Młodzi z całego świata zostaną przyjęci w 14 diecezjach na 17, które obejmują obszar całego Półwyspu Koreańskiego. Wyłączony będzie Seul, który przygotowuje się na wydarzenia centralne ŚDM oraz dwie diecezje na północy półwyspu, znajdujące się na obszarze Korei Północnej. Polacy zostaną ugoszczeni w diecezji Incheon, należącej do metropolii seulskiej, gdzie znajduje się najstarsza katolicka świątynia regionu oraz w diecezji Busan obejmującej zurbanizowane obszary portowe, gdzie są liczne sanktuaria oraz najpiękniejsze plaże Korei.

W Korei Południowej jest blisko sześć milionów katolików, co oznacza, że stanowią ok. 10 proc. populacji. Chrześcijaństwo przynieśli tam w XVI wieku nie misjonarze, ale świeccy Koreańczycy. Studiowali oni w Chinach pisma jezuickie i odkryli, że chrześcijaństwo jest nie tylko religią, ale stylem życia. Ma to swoje odzwierciedlenie w organizacji Kościoła w Korei. - Ciężar odpowiedzialności za wspólnotę spoczywa tam na świeckich, natomiast biskupi i księża pełnią tam zasadniczo funkcje liturgiczne - powiedział ks. Koprianiuk.

Pomysłodawcą Światowych Dni Młodzieży był papież Jan Paweł II. Pierwsze odbyły się od 29 do 31 marca 1985 r. w Rzymie pod hasłem: "Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was". Następne odbyły się już na szczeblu archidiecezji i parafii 23 marca 1986 r. Co dwa - trzy lata młodzi z całego świata spotykali się z Ojcem Świętym w wybranym miejscu, a co roku ze swoim biskupem.

Magdalena Gronek (PAP)