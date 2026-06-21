Na mundialu noc pełna emocji - są bohaterowie i antybohaterowie  

Jedni świętowali życiowy sukces, inni schodzili do szatni ze spuszczonymi głowami - ta noc na mundialu pełna była skrajnych emocji.
Bramkarz piłkarskiej reprezentacji Curacao Eloy Room przeszedł do historii mistrzostw świata. W zremisowanym 0:0 meczu z Ekwadorem w Kansas City obronił 15 strzałów, co jest rekordem turnieju (od czasu prowadzenia statystyk), nie licząc spotkań z dogrywkami. Uchodzący za faworytów tej rywalizacji piłkarze Ekwadoru oddali 27 strzałów, z czego aż 15 celnych, ale nie byli w stanie pokonać 37-letniego Rooma. Jak podał Reuters, tyle obronionych uderzeń to rekord MŚ, jeśli chodzi o mecze 90-minutowe. Lepszy łączny wynik - 16 udanych interwencji - osiągnął w 2014 roku Amerykanin Tim Howard w spotkaniu z Belgią, ale licząc z dogrywką. To był mecz 1/8 finału, piłkarze USA przegrali wówczas 1:2.
Niemcy wygrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2:1 (0:1), ale niemal do końca spotkania drżeli o wynik. Dogodnej okazji do zdobycia gola nie wykorzystał jednak Simon Adingra z Wybrzeża Kości, a zwycięskiego gola w doliczonym czasy gry zdobył dla Niemiec Deniz Undav.
Szwecja poniosła porażkę 1:5 z Holandią. Skandynawskie media nazwały ją „totalnym upokorzeniem” i „koszmarem w Houston”. Tytuły pierwszych relacji medialnych były bezlitosne: „żółto-niebiescy poniżeni i ośmieszeni”, "zdemolowani i wbici w trawę” czy „wstyd to za mało”, „niemożliwa do opisania klapą”. „Po każdej traconej bramce słychać było jęk całego narodu zebranego na placach, w ogrodach, pubach i na plażach przy ogniskach. Wraz z upływem czasu trwała pogłębiająca się tragedia narodowa, która przejdzie do naszej piłkarskiej historii” - brzmiał jeden z komentarzy, dobrze oddający nastrój w Szwecji. „Zostaliśmy upokorzeni i pożarci przez bezwzględnych, pokazowo wręcz grających Holendrów” - skomentował dziennik „Aftonbladet”.
Tymczasem Tunezja przegrała z Japonią 0:4 (0:2) w tysięcznym w historii meczu piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Guadalupe pod Monterrey. Drużyna z Afryki straciła szansę na awans do 1/16 finału.
Skąd w nas ten opór przed posłuchaniem cudzych rad? Bo niby radzący sam ma swoje za uszami? (Któż nie ma!) Albo dlatego, że się rządzi, albo łatwo jej mówić? Nawet jeśli, może dzięki temu ma większy dystans do spraw, w które my jesteśmy tak bardzo zaangażowani. Pewnie że trudno byłoby posłuchać przykazu o niepaleniu od palącego lekarza, ale co to ma do rzeczy w sumie? Jakby nie było, sama rada jest dobra, potrafimy to dostrzec przecież.
Jednak ich przesłanie jest mało znane.
Jednak ich przesłanie jest mało znane.
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