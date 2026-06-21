Papież: Wszyscy możemy kontemplować  

Głoszenie Ewangelii jest przede wszystkim dzieleniem się doświadczeniem osobistego spotkania z Jezusem i przekazywaniem innym owoców kontemplacji – wskazał Leon XIV przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Dodał, że wszyscy możemy kontemplować, powierzając Bogu w milczeniu nasze radości i troski oraz przeglądać z Nim nasze życie.
Papież wskazał, że głoszenie Słowa Bożego jest przede wszystkim dzieleniem się osobistym, wyjątkowym dla każdego spotkaniem z Nim. Podkreślił, że siła apostolatu, niezależnie od metod i narzędzi, opiera się na działaniu Ducha Świętego w nas i na autentyczności naszej odpowiedzi. Przywołał słowa św. Tomasza z Akwinu, który mówił o przekazywaniu innym owoców kontemplacji.
Podkreślił, że kontemplacja nie jest doświadczeniem zarezerwowanym dla niektórych świętych, mnichów i pustelników, bo kontemplować może każdy stając w milczeniu przed Bogiem, aby słuchać Jego głosu i powierzyć Mu swoje troski. Wskazał, że wzmacnia to wiarę i czyni niosących Słowo Boże wiarygodnymi i wolnymi apostołami w każdym środowisku i w każdej sytuacji.
Papież zwrócił uwagę, że jak za czasów Apostołów, tak i dziś chrześcijanie muszą się mierzyć z prześladowaniami i wrogością; tak wówczas jak i teraz trudno jest dochować wierności nauczaniu Jezusa i głosić Jego Słowa – odpowiadać na nienawiść miłością, na przemoc silniejszych łagodnością, na zniechęcenie wytrwałością. Leon XIV wskazał, że trzeba zakorzenić wiarę i misję w silnej relacji z Chrystusem. „ To daje siłę do niepoddawania się i ciągłego przekazywania wszystkim, w każdych okolicznościach, Jego orędzia nadziei, miłości i pokoju. Świat bardzo tego potrzebuje” – powiedział Papież.
Po modlitwie Anioł Pański 21 czerwca 2026 r. Papież zaapelował o przyjmowanie i wspieranie uchodźców. Przypomniał o obchodzonej w tym roku 75. rocznicy podpisania Konwencji ds. Uchodźców.
Ojciec Święty pozdrowił również przedstawicieli Międzynarodowego Dialogu Katolicko-Pentekostalnego. Działają oni na rzecz dialogu między Kościołem Katolickim a Ruchem Zielonoświątkowym i podlegają Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan.
Papież przekazał wyrazy współczucia z powodu śmierci młodych koszykarzy, którzy zginęli w katastrofie drogowej w Brazylii, w stanie Ceará.
15 czerwca autobus, którym jechali koszykarze uległ wypadkowi. Siedmiu młodych koszykarzy w wieku od 15 do 22 lat poniosło śmierć. Poszkodowaych zostało także 30 innych osób.
Piotr Kowalczuk, Wojciech Rogacin
Niemal w tym samym czasie w Belgradzie w Serbii oraz w Hiszpanii, od Madrytu po Teneryfę, dało się zaobserwować intensywne i poruszające świadectwo wiary. Stało się to punktem wyjścia do refleksji nad żywotnością wiary, zwłaszcza wśród młodszych pokoleń
Msza św., ale i koncerty, świadectwa, a nawet konkurs z nagrodami – to wszystko znalazło się w programie 27. Pielgrzymki Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci (PKRD) przy Radiu Maryja na Jasną Górę. Z najmłodszymi zaśpiewali zespół Małe TGD oraz bp Antoni Długosz. Biskup sprawował Eucharystię z udziałem dzieci. Hasło pielgrzymki to: „Jestem uczniem i misjonarzem Pana Jezusa”. Mali pielgrzymi dziękowali za kończący się rok szkolny i modlili się o opiekę Maryi na czas wakacji.
Zainaugurowała ją intencja modlitewna dotycząca kwestii ochrony życia.
Kontemplacja nie jest doświadczeniem zarezerwowanym dla świętych.
"Odwołanie się do bohaterskiej historii ukraińskiej walki narodowowyzwoleńczej przeciwko sowieckiej dominacji nie ma absolutnie żadnego antypolskiego wydźwięku."
- Spore wyzwanie logistyczne - mówi ks. Tomasz Koprianiuk.
Jedni świętowali życiowy sukces, inni schodzili do szatni ze spuszczonymi głowami - ta noc na mundialu pełna była skrajnych emocji.
Pozdrowienia dla Polaków mieszkających w Kazachstanie przekazał na ręce metropolity Astany abp. Tomasza Pety Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC. W liście odczytanym w sanktuarium w Oziornoje, podczas uroczystości z okazji 90. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu, zapewnił mieszkających tam rodaków o pamięci, modlitwie i duchowej bliskości. Podczas uroczystości poświęcono Pomnik Wdzięczności Polaków dla Narodu Kazachskiego.
Były prezydent Ukrainy Leonid Kuczma zrzekł się przyznanego mu w 1997 roku Orderu Orła Białego - podała w sobotę rzeczniczka Fundacji Prezydenckiej Leonida Kuczmy "Ukraina" Darka Olifer. Jego następca Wiktor Juszczenko również podjął decyzję o zrzeczeniu się najwyższego polskiego odznaczenia.