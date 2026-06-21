Papież: Wszyscy możemy kontemplować  

Głoszenie Ewangelii jest przede wszystkim dzieleniem się doświadczeniem osobistego spotkania z Jezusem i przekazywaniem innym owoców kontemplacji – wskazał Leon XIV przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Dodał, że wszyscy możemy kontemplować, powierzając Bogu w milczeniu nasze radości i troski oraz przeglądać z Nim nasze życie.

Papież wskazał, że głoszenie Słowa Bożego jest przede wszystkim dzieleniem się osobistym, wyjątkowym dla każdego spotkaniem z Nim. Podkreślił, że siła apostolatu, niezależnie od metod i narzędzi, opiera się na działaniu Ducha Świętego w nas i na autentyczności naszej odpowiedzi. Przywołał słowa św. Tomasza z Akwinu, który mówił o przekazywaniu innym owoców kontemplacji.

Podkreślił, że kontemplacja nie jest doświadczeniem zarezerwowanym dla niektórych świętych, mnichów i pustelników, bo kontemplować może każdy stając w milczeniu przed Bogiem, aby słuchać Jego głosu i powierzyć Mu swoje troski. Wskazał, że wzmacnia to wiarę i czyni niosących Słowo Boże wiarygodnymi i wolnymi apostołami w każdym środowisku i w każdej sytuacji.

Papież zwrócił uwagę, że jak za czasów Apostołów, tak i dziś chrześcijanie muszą się mierzyć z prześladowaniami i wrogością; tak wówczas jak i teraz trudno jest dochować wierności nauczaniu Jezusa i głosić Jego Słowa – odpowiadać na nienawiść miłością, na przemoc silniejszych łagodnością, na zniechęcenie wytrwałością. Leon XIV wskazał, że trzeba zakorzenić wiarę i misję w silnej relacji z Chrystusem. „ To daje siłę do niepoddawania się i ciągłego przekazywania wszystkim, w każdych okolicznościach, Jego orędzia nadziei, miłości i pokoju. Świat bardzo tego potrzebuje” – powiedział Papież.

Po modlitwie Anioł Pański 21 czerwca 2026 r. Papież zaapelował o przyjmowanie i wspieranie uchodźców. Przypomniał o obchodzonej w tym roku 75. rocznicy podpisania Konwencji ds. Uchodźców.

Ojciec Święty pozdrowił również przedstawicieli Międzynarodowego Dialogu Katolicko-Pentekostalnego. Działają oni na rzecz dialogu między Kościołem Katolickim a Ruchem Zielonoświątkowym i podlegają Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Papież przekazał wyrazy współczucia z powodu śmierci młodych koszykarzy, którzy zginęli w katastrofie drogowej w Brazylii, w stanie Ceará.

15 czerwca autobus, którym jechali koszykarze uległ wypadkowi. Siedmiu młodych koszykarzy w wieku od 15 do 22 lat poniosło śmierć. Poszkodowaych zostało także 30 innych osób.

Piotr Kowalczuk, Wojciech Rogacin