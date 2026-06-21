Francuscy biskupi ogłosili ogólnonarodową nowennę  

Od niedzieli 21 czerwca do poniedziałku 29 czerwca Konferencja Episkopatu Francji zachęca wiernych do modlitwy w związku z głosowaniem w Zgromadzeniu Narodowym nad projektem ustawy dotyczącej końca życia, zaplanowanym na 30 czerwca. „Niech Duch Święty oświeci sumienia i odnowi w nas nadzieję, aby godność każdego życia ludzkiego była uznawana, chroniona i szanowana” – podkreślają biskupi.

Nowennę zainaugurowała intencja modlitewna dotycząca tej kwestii ochrony życia, odczytana podczas Mszy św. w ramach modlitwy wiernych. „Na najbliższe dni przygotowano osiem kolejnych konkretnych intencji” – informują biskupi. „Możemy włączyć je do naszej codziennej modlitwy, dodając do niej ‘Ojcze nasz’, ‘Zdrowaś Maryjo’ i ‘Chwała Ojcu’. Niech Duch Święty, u progu nowych debat, oświeci sumienia i odnowi naszą nadzieję, aby godność każdego życia ludzkiego była uznawana, chroniona i szanowana” – podkreślają.

Projekt ustawy, który jutro powróci na salę obrad do trzeciego czytania, ma na celu legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa we Francji. Od samego początku debat episkopat podkreślał, że troska o życie nie polega na jego zakończeniu, lecz na uważnym towarzyszeniu mu aż do samego końca.

W komunikacie z 14 maja biskupi potępili ryzyko „nieostrożności moralnej” i „braku szacunku dla demokracji”. Odnosili się przy tym do faktu, że Senat ostatecznie przyjął tekst dotyczący opieki paliatywnej, ale odrzucił projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie, ujawniając podział wśród parlamentarzystów w tej kluczowej kwestii. Brak zgody ujawnił się również w Zgromadzeniu Narodowym. „W tych okolicznościach – napisali biskupi – narzucenie przyjęcia tekstu legalizującego eutanazję i wspomagane samobójstwo byłoby równoznaczne z ignorowaniem głosu znacznej liczby parlamentarzystów”.

Wsparcie płynące ze słów Papieża skierowanych do hiszpańskich parlamentarzystów

Jak podaje Vatican News, w komunikacie ogłaszającym nowennę Konferencja Episkopatu Francji przypomina, że 8 czerwca Papież Leon XIV zwrócił się do członków hiszpańskiego parlamentu następującymi słowami: „Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym; jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji. Gdy pewność ta zostaje zachwiana, najbardziej narażeni na zranienie stają się pierwszymi ofiarami, a prawo traci swoje najgłębsze znaczenie: służbę każdej osobie i jej ochronę. Dlatego moralna wielkość narodu objawia się przede wszystkim w jego zdolności do towarzyszenia, chronienia i miłowania tych istnień, które doświadczają największej kruchości”.