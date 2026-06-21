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Francuscy biskupi ogłosili ogólnonarodową nowennę

Francuscy biskupi ogłosili ogólnonarodową nowennę  
HENRYK PRZONDZIONO /FOTO GOŚĆ Bazylika Sacre Coeur w Paryżu

Od niedzieli 21 czerwca do poniedziałku 29 czerwca Konferencja Episkopatu Francji zachęca wiernych do modlitwy w związku z głosowaniem w Zgromadzeniu Narodowym nad projektem ustawy dotyczącej końca życia, zaplanowanym na 30 czerwca. „Niech Duch Święty oświeci sumienia i odnowi w nas nadzieję, aby godność każdego życia ludzkiego była uznawana, chroniona i szanowana” – podkreślają biskupi.

Nowennę zainaugurowała intencja modlitewna dotycząca tej kwestii ochrony życia, odczytana podczas Mszy św. w ramach modlitwy wiernych. „Na najbliższe dni przygotowano osiem kolejnych konkretnych intencji” – informują biskupi. „Możemy włączyć je do naszej codziennej modlitwy, dodając do niej ‘Ojcze nasz’, ‘Zdrowaś Maryjo’ i ‘Chwała Ojcu’. Niech Duch Święty, u progu nowych debat, oświeci sumienia i odnowi naszą nadzieję, aby godność każdego życia ludzkiego była uznawana, chroniona i szanowana” – podkreślają.

Projekt ustawy, który jutro powróci na salę obrad do trzeciego czytania, ma na celu legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa we Francji. Od samego początku debat episkopat podkreślał, że troska o życie nie polega na jego zakończeniu, lecz na uważnym towarzyszeniu mu aż do samego końca. 

W komunikacie z 14 maja biskupi potępili ryzyko „nieostrożności moralnej” i „braku szacunku dla demokracji”. Odnosili się przy tym do faktu, że Senat ostatecznie przyjął tekst dotyczący opieki paliatywnej, ale odrzucił projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie, ujawniając podział wśród parlamentarzystów w tej kluczowej kwestii. Brak zgody ujawnił się również w Zgromadzeniu Narodowym. „W tych okolicznościach – napisali biskupi – narzucenie przyjęcia tekstu legalizującego eutanazję i wspomagane samobójstwo byłoby równoznaczne z ignorowaniem głosu znacznej liczby parlamentarzystów”.

Wsparcie płynące ze słów Papieża skierowanych do hiszpańskich parlamentarzystów

Jak podaje Vatican News, w komunikacie ogłaszającym nowennę Konferencja Episkopatu Francji przypomina, że 8 czerwca Papież Leon XIV zwrócił się do członków hiszpańskiego parlamentu następującymi słowami: „Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym; jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji. Gdy pewność ta zostaje zachwiana, najbardziej narażeni na zranienie stają się pierwszymi ofiarami, a prawo traci swoje najgłębsze znaczenie: służbę każdej osobie i jej ochronę. Dlatego moralna wielkość narodu objawia się przede wszystkim w jego zdolności do towarzyszenia, chronienia i miłowania tych istnień, które doświadczają największej kruchości”.

Francuscy biskupi krytykują projekt ustawy o eutanazji: nie dba się o życie, zadając śmierć

KAI DODANE 16.01.2026

Francuscy biskupi krytykują projekt ustawy o eutanazji: nie dba się o życie, zadając śmierć

Określanie nowego projektu ustawy o „prawie do pomocy w umieraniu” mianem „ustawy o braterstwie”, kiedy w rzeczywistości chodzi o „spowodowanie śmierci, zgodę na podanie zabójczej substancji lub nakłanianie do asystowania przy tym wbrew własnemu sumieniu, jest kłamstwem” – napisali francuscy biskupi w nocie opublikowanej w katolickim dzienniku „La Croix” przez zaplanowanym na 20 stycznia rozpoczęciem debaty w Senacie nad projektem ustawy o końcu życia i eutanazji. »

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VATICANNEWS.VA |

dodane 21.06.2026 15:06

TAGI| EUTANAZJA

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