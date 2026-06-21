Jan Paweł II patronem Europy i doktorem Kościoła?  

We włoskiej miejscowości Roccaporena zorganizowano międzynarodową konferencję naukową zatytułowaną: „Św. Jan Paweł II – kandydat na Patrona Europy i Doktora Kościoła” w ramach X Kongresu Ruchu Europa Christi. Podczas obrad w niedzielę 21 czerwca wystąpili naukowcy, m.in. z KUL-u, PAN-u, Papieskiej Akademii Życia, a także przedstawiciele archidiecezji Spoleto-Norcia i sanktuarium św. Rity w Roccaporena.

Ks. prof. Mirosław Sitarz, moderator Ruchu Europa Christi, przedstawił zarys bogatej działalności polskiego Papieża. Podkreślił, że „największym dokonaniem ustawodawczym Jana Pawła II jest kompleksowa reforma prawa kanonicznego zgodna z wytycznymi II Soboru Watykańskiego przeprowadzona w latach 1978-1990, której efektem są dwa kodeksy prawa kanonicznego dla wiernych Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich”.

Profesor z KUL-u mówił też m.in. o licznych instytucjach utworzonych przez Papieża Polaka. Przypomniał, że św. Jan Paweł II podpisał 76 konkordatów, ogłosił 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich. Promulgował też Katechizm Kościoła Katolickiego, kreował ponad 200 kardynałów, zwołał 15 zgromadzeń Synodu Biskupów, a poza tym utworzył wiele diecezji i kościelnych jednostek terytorialnych, szczególnie w Europie Środkowej i Wschodniej. Przemierzył tysiące kilometrów w ponad 100 podróżach zagranicznych.

Jak podsumował ks. prof. Sitarz, działalność polskiego Papieża „upoważnia do stwierdzenia, iż był On najwybitniejszym ustawodawcą w historii Kościoła Powszechnego. I jest kandydatem do tego, aby Stolica Apostolska, zachęcona przez konferencje biskupów różnych krajów ogłosiła św. Jana Pawła II patronem Europy i doktorem Kościoła Katolickiego”.

Konferencję poprzedziła Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem arcybiskupa Spoleto-Norcia Renato Boccardo.

Sympozjum otworzyli: ks. dr Krzysztof Białowąs – wicerektor sanktuarium św. Rity w Roccaporena, ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz – moderator Ruchu Europa Christi i prezes Fundacji „Myśląc Ojczyzna” oraz arcybiskup Spoleto-Norcia Renato Boccardo.

W czasie konferencji wystąpili i poruszyli następujące zagadnienia: arcybiskup Spoleto-Norcia Renato Boccardo – „Świadek życia i pielgrzymek Jana Pawła II”; ks. prof. Mirosław Sitarz (KUL) – „Wkład Jana Pawła II w realizację munus docendi, sanctificandi i regendi Kościoła katolickiego – wprowadzenie w problematykę”; dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL (Papieska Akademia Życia) – „Jan Paweł II – promotor życia i zdrowia człowieka”; ks. dr Krzysztof Białowąs (Sanktuarium św. Rity w Roccaporena) – „Jan Paweł II i media”; adw. Wojciech Glac (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) – „Prawa człowieka w interpretacji Jana Pawła II”; dr Agnieszka Romanko (KUL) – „Jan Paweł II – ustawodawca Kościoła powszechnego”; mgr Maria Garlacz (Polska) – „«Musicie od siebie wymagać, nawet jeśli inni od was nie wymagają»” – Jan Paweł II”; ks. prof. dr hab. Szczepan Praśkiewicz (Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych) – „Wymagania dla kandydatów na patrona Europy i doktora Kościoła”. Gościem wydarzenia był także ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski.

Organizatorami konferencji w Roccaporena byli: Archidiecezja Spoleto-Norcia, Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. ks. inf. Ireneusza Skubisia, a także Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.