Wielka Brytania zainwestuje kolejne 66 milionów USD w zwiększenie krajowej produkcji minerałów krytycznych, poinformował w poniedziałek rząd, dążąc do zmniejszenia zależności od skoncentrowanych globalnych łańcuchów dostaw i wzmocnienia odporności gospodarczej.
Finansowanie wesprze projekty z zakresu wydobycia, przetwarzania i recyklingu, mające na celu zabezpieczenie materiałów wykorzystywanych w produktach od smartfonów i lodówek po akumulatory do pojazdów elektrycznych.
Dotychczas rząd przeznaczył na ten sektor ponad 264 miliony USD.
Minister przemysłu Chris McDonald zainaugurował program podczas wizyty w ośrodku badań przemysłowych w północno-wschodniej Anglii, gdzie firmy opracowują technologie odzyskiwania i przetwarzania metali.
Wielka Brytania intensyfikuje wysiłki na rzecz zabezpieczenia dostaw minerałów krytycznych w obliczu rosnącego popytu i utrzymującego się monopolu Chin, które odpowiadają za 70 proc.wydobycia pierwiastów ziem rzadkich i 90 proc. ich rafinacji.
Dążymy również, powiedział McDonald, do dywersyfikacji dostępu do minerałów krytycznych poprzez partnerstwa z sojusznikami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową, koncentrując się na współpracy w łańcuchach dostaw, mocy przerobowych i przepływach inwestycyjnych.
"Minerały krytyczne mają kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego" - podkreślił McDonald.
Skąd w nas ten opór przed posłuchaniem cudzych rad? Bo niby radzący sam ma swoje za uszami? (Któż nie ma!) Albo dlatego, że się rządzi, albo łatwo jej mówić? Nawet jeśli, może dzięki temu ma większy dystans do spraw, w które my jesteśmy tak bardzo zaangażowani. Pewnie że trudno byłoby posłuchać przykazu o niepaleniu od palącego lekarza, ale co to ma do rzeczy w sumie? Jakby nie było, sama rada jest dobra, potrafimy to dostrzec przecież.
Jednak ich przesłanie jest mało znane.
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