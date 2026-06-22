Bitwa o surowce: Wielka Brytania rzuca wyzwanie chińskiemu monopolowi  

Wielka Brytania zainwestuje kolejne 66 milionów USD w zwiększenie krajowej produkcji minerałów krytycznych, poinformował w poniedziałek rząd, dążąc do zmniejszenia zależności od skoncentrowanych globalnych łańcuchów dostaw i wzmocnienia odporności gospodarczej.

Finansowanie wesprze projekty z zakresu wydobycia, przetwarzania i recyklingu, mające na celu zabezpieczenie materiałów wykorzystywanych w produktach od smartfonów i lodówek po akumulatory do pojazdów elektrycznych.

Dotychczas rząd przeznaczył na ten sektor ponad 264 miliony USD.

Minister przemysłu Chris McDonald zainaugurował program podczas wizyty w ośrodku badań przemysłowych w północno-wschodniej Anglii, gdzie firmy opracowują technologie odzyskiwania i przetwarzania metali.

Wielka Brytania intensyfikuje wysiłki na rzecz zabezpieczenia dostaw minerałów krytycznych w obliczu rosnącego popytu i utrzymującego się monopolu Chin, które odpowiadają za 70 proc.wydobycia pierwiastów ziem rzadkich i 90 proc. ich rafinacji.

Dążymy również, powiedział McDonald, do dywersyfikacji dostępu do minerałów krytycznych poprzez partnerstwa z sojusznikami, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową, koncentrując się na współpracy w łańcuchach dostaw, mocy przerobowych i przepływach inwestycyjnych.

"Minerały krytyczne mają kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego" - podkreślił McDonald.