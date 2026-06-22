Kanada: Miasteczko w Quebeku uznało, że drzewa mają swoje prawa

To pierwsza taka decyzja podjęta przez radę miasta w Kanadzie.
Terrasse-Vaudreuil, liczące niespełna 2 tys. mieszkańców miasteczko na zachód od Montrealu, uznało drzewa za żyjące istoty, z przysługującymi im prawami. To pierwsza taka decyzja podjęta przez radę miasta w Kanadzie.
Burmistrz Terrasse-Vaudreuil Michel Bourdeau cytowany w niedzielę przez agencję The Canadian Press, powiedział, że to "Drzewa i sztuka", nagradzany film quebeckiego reżysera Andr, Desrochers zmobilizował mieszkańców do działania.
Miasto dostosuje teraz lokalne przepisy tak, by chroniły drzewa i zobowiązywały do sadzenia nowych drzew na miejsce wycinanych. Terrasse-Vaudreuil chce też przekazywać drzewa mieszkańcom do posadzenia na posesjach. "Drzewa to prawdziwa zielona infrastruktura" - podkreślił Bourdeau w rozmowie z The Canadian Press, dodając, że w głosowaniu wszyscy radni byli za, nikt nie zgłaszał sprzeciwu, a inicjatywa jest popularna wśród mieszkańców.
W uchwale rady miasta napisano, że drzewa należy chronić, "w tym ich prawo do życia, naturalnego wzrostu, integralności i regeneracji". Radni poparli też Deklarację Praw Drzewa, inicjatywę, w której uczestniczą organizacje ochrony środowiska, zebrała ona już na świecie prawie 90 tys. podpisów.
Deklaracja podkreśla, że "Drzewo, czująca istota, źródło życia, jest wspólnym dobrem ludzkości; od istnienia Drzewa zależy życie na planecie; istota ludzka, obdarzona rozumem i świadomością musi działać wobec Drzewa w duchu braterstwa i solidarności" - napisano w komunikacie rady miasta.
W marcu 2021 r. lokalne władze przyznały osobowość prawną Magpie River, znanej rzece w północnym Quebeku. Była to pierwsza taka decyzja w sprawie rzeki w Kanadzie, wypracowały ją wspólnie lokalna rada Inuitów i władze administracyjne. Dwie równoległe uchwały, inuckiej Rady Ekuanitshit i władz hrabstwa Minganie uznały, że Magpie River ma dziewięć przysługujących jej praw, w tym prawo do swobodnego płynięcia, do utrzymania bioróżnorodności i prawo do podejmowania działań prawnych. Rzeka może być zgodnie z uchwałami reprezentowana przed sądami przez swoich "strażników", czyli przedstawicieli prawnych.
Z Toronto Anna Lach
Od redakcji
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Skąd w nas ten opór przed posłuchaniem cudzych rad? Bo niby radzący sam ma swoje za uszami? (Któż nie ma!) Albo dlatego, że się rządzi, albo łatwo jej mówić? Nawet jeśli, może dzięki temu ma większy dystans do spraw, w które my jesteśmy tak bardzo zaangażowani. Pewnie że trudno byłoby posłuchać przykazu o niepaleniu od palącego lekarza, ale co to ma do rzeczy w sumie? Jakby nie było, sama rada jest dobra, potrafimy to dostrzec przecież.
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