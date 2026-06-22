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Kanada: Miasteczko w Quebeku uznało, że drzewa mają swoje prawa

Ma prawo do życia, naturalnego wzrostu, integralności i regeneracji...???  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Ma prawo do życia, naturalnego wzrostu, integralności i regeneracji...???

To pierwsza taka decyzja podjęta przez radę miasta w Kanadzie.

Terrasse-Vaudreuil, liczące niespełna 2 tys. mieszkańców miasteczko na zachód od Montrealu, uznało drzewa za żyjące istoty, z przysługującymi im prawami. To pierwsza taka decyzja podjęta przez radę miasta w Kanadzie.

Burmistrz Terrasse-Vaudreuil Michel Bourdeau cytowany w niedzielę przez agencję The Canadian Press, powiedział, że to "Drzewa i sztuka", nagradzany film quebeckiego reżysera Andr, Desrochers zmobilizował mieszkańców do działania.

Miasto dostosuje teraz lokalne przepisy tak, by chroniły drzewa i zobowiązywały do sadzenia nowych drzew na miejsce wycinanych. Terrasse-Vaudreuil chce też przekazywać drzewa mieszkańcom do posadzenia na posesjach. "Drzewa to prawdziwa zielona infrastruktura" - podkreślił Bourdeau w rozmowie z The Canadian Press, dodając, że w głosowaniu wszyscy radni byli za, nikt nie zgłaszał sprzeciwu, a inicjatywa jest popularna wśród mieszkańców.

W uchwale rady miasta napisano, że drzewa należy chronić, "w tym ich prawo do życia, naturalnego wzrostu, integralności i regeneracji". Radni poparli też Deklarację Praw Drzewa, inicjatywę, w której uczestniczą organizacje ochrony środowiska, zebrała ona już na świecie prawie 90 tys. podpisów.

Deklaracja podkreśla, że "Drzewo, czująca istota, źródło życia, jest wspólnym dobrem ludzkości; od istnienia Drzewa zależy życie na planecie; istota ludzka, obdarzona rozumem i świadomością musi działać wobec Drzewa w duchu braterstwa i solidarności" - napisano w komunikacie rady miasta.

W marcu 2021 r. lokalne władze przyznały osobowość prawną Magpie River, znanej rzece w północnym Quebeku. Była to pierwsza taka decyzja w sprawie rzeki w Kanadzie, wypracowały ją wspólnie lokalna rada Inuitów i władze administracyjne. Dwie równoległe uchwały, inuckiej Rady Ekuanitshit i władz hrabstwa Minganie uznały, że Magpie River ma dziewięć przysługujących jej praw, w tym prawo do swobodnego płynięcia, do utrzymania bioróżnorodności i prawo do podejmowania działań prawnych. Rzeka może być zgodnie z uchwałami reprezentowana przed sądami przez swoich "strażników", czyli przedstawicieli prawnych.

Z Toronto Anna Lach

Od redakcji

Postulat ochrony czy sadzenia drzew słuszny. Ale ta motywacja...

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PAP |

dodane 22.06.2026 06:42

TAGI| EKOLOGIA, KANADA, PAP, POLITYKA, PRAWO, PRZYRODA, SAMORZĄD, SAMORZĄDY

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