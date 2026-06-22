Chiny: Restrykcje na 56 amerykańskich firm

To odwet za wcześniejsze decyzje Waszyngtonu.
Chińskie władze poinformowały w poniedziałek o wdrożeniu zakazu eksportu towarów podwójnego zastosowania do 10 podmiotów z USA oraz wykluczeniu 46 kolejnych amerykańskich firm z udziału w rządowych zamówieniach publicznych. To odwet za wcześniejsze restrykcje Waszyngtonu wobec chińskich spółek.
Na mocy decyzji resortu handlu, dotyczącej 10 amerykańskich podmiotów, wprowadzono restrykcje o charakterze eksterytorialnym. Przepisy kategorycznie "zabraniają organizacjom i osobom z jakiegokolwiek kraju lub regionu przekazywania lub dostarczania tym podmiotom artykułów podwójnego zastosowania pochodzących z Chin". Nakazano również "natychmiastowe wstrzymanie" wszelkich trwających dostaw.
Na liście znaleźli się producenci metali ziem rzadkich MP Materials i USA Rare Earth, a także firmy technologiczne Aveox, Red Cat, Teal Drones i Ball Aerospace.
Rzecznik resortu uzasadnił, że krok ten to stanowcza reakcja na "złośliwe działania rządu USA polegające na dodaniu nowych podmiotów do tak zwanej listy chińskich firm wojskowych".
Równolegle ministerstwo finansów wykluczyło 46 amerykańskich firm z chińskich zamówień rządowych. Zgodnie z nowymi przepisami, instytucje publiczne "nie mogą nabywać produktów wytworzonych" przez te firmy, choć restrykcje nie obejmują przedsiębiorstw z kapitałem amerykańskim działających na terenie Chin. Na liście figurują głównie koncerny zbrojeniowe i lotnicze, w tym liczne oddziały Lockheed Martin, Raytheon Missiles & Defense oraz Boeing Defense, Space & Security.
Najnowsze działania władz w Pekinie to bezpośredni odwet za decyzję amerykańskiego Departamentu Obrony sprzed dwóch tygodni. Pentagon rozszerzył wtedy własną czarną listę o kilkadziesiąt podmiotów oskarżanych o bezpośrednie lub pośrednie wspieranie chińskiej armii i działanie w sercu technologicznej rywalizacji USA-Chiny. Znalazł się na niej m.in. gigant handlu elektronicznego Alibaba, wyszukiwarka Baidu oraz wiodący producent aut elektrycznych BYD, co dodatkowo pogłębiło kryzys w relacjach gospodarczych obu państw.
Analitycy wskazują, że Pekin obejmując swoimi decyzjami podmioty z państw trzecich, tworzy tzw. jurysdykcję długiego ramienia. Chiny wykorzystują swoją dominację surowcową - zwłaszcza w metalach ziem rzadkich i lotnictwie, do blokowania reeksportu, a tym samym odcinają przemysł obronny USA od zaopatrzenia przez inne państwa. To z kolei prowadzi do paraliżowania globalnych łańcuchów dostaw i wymuszania bezwzględnego przestrzegania swoich restrykcji pod groźbą odcięcia dostaw w przypadku niepodporządkowania się.
Z Pekinu Krzysztof Pawliszak
Skąd w nas ten opór przed posłuchaniem cudzych rad? Bo niby radzący sam ma swoje za uszami? (Któż nie ma!) Albo dlatego, że się rządzi, albo łatwo jej mówić? Nawet jeśli, może dzięki temu ma większy dystans do spraw, w które my jesteśmy tak bardzo zaangażowani. Pewnie że trudno byłoby posłuchać przykazu o niepaleniu od palącego lekarza, ale co to ma do rzeczy w sumie? Jakby nie było, sama rada jest dobra, potrafimy to dostrzec przecież.
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